Lotería del Draft 2021 de la NBA: ¿Cómo ver el Live Stream?

El orden del draft se decidirá cuando los equipos prueben su suerte y crucen los dedos para obtener una primera selección en la Lotería de la NBA este martes por la noche.

El espectáculo de lotería comienza a las 8:30 p.m. ET y será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver una transmisión en vivo de la lotería en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver la Lotería del Draft de la NBA 2021 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede verlo en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Previa de la Loteria del Draft de la NBA 2021

Los Playoffs de la NBA están en pleno apogeo, pero los equipos que se quedaron afuera mirando hacia adentro tendrán la oportunidad de ver qué les depara el futuro en la Lotería del Draft, que decidirá dónde elegirán los 14 últimos equipos. Así es como funciona, según la NBA:

Se realizarán sorteos para determinar las primeras cuatro selecciones en el Draft de la NBA. El resto de los “equipos de lotería” seleccionarán en las posiciones cinco a la 14 en orden inverso a sus récords de la temporada regular 2020-21. Se colocarán catorce pelotas de ping-pong numeradas del 1 al 14 en una máquina de lotería. Hay 1001 combinaciones posibles cuando se extraen cuatro bolas de 14, independientemente de su orden de selección. Antes de la lotería, 1,000 de esas 1,001 combinaciones serán asignadas a los 14 equipos de lotería participantes.

Los Rockets, Piston y Magic terminaron como los tres últimos equipos de la NBA la temporada pasada, por lo que cada uno tendrá un 14% de posibilidades de obtener la primera selección general. La liga cambió el formato en 2017 en un esfuerzo por dejar de hundirse, al menos en la medida en que estaba sucediendo.

Aquí están las probabilidades y los récords completos de la temporada pasada para la selección de 14 equipos, a través de NBA.com

* La selección de Minnesota adeuda a Golden State está protegida entre los tres primeros

* La selección de Chicago que se le debe a Orlando está protegida entre los cuatro primeros

El escolta del Estado de Oklahoma, Cade Cunningham, es la primera selección asumida, liderando una sólida selección de jugadores que se espera que salgan de los cinco primeros puestos. Cunningham promedió 20.1 puntos, 6.2 rebotes y 3.5 asistencias en su única temporada con los Cowboys.

Otros nombres destacados en el draft de este año incluyen a Evan Mobley (USC), Jalen Suggs (Gonzaga), Jalen Green (G League Ignite) y Jonathan Kuminga (G League Ignite).

Cada equipo de la lotería también tiene un representante en la lotería. Los Rockets esperan que Hakeem Olajuwon les traiga algo de suerte, mientras que los Pistons enviarán a Ben Wallace. El Magic mantuvo las cosas simples y envió al presidente de Operaciones de Baloncesto, Jeff Weltman, para representar al equipo.

