Obituarios de Houston: recordando a quienes fallecieron esta última semana [2/4/22]

Los obituarios de Houston de esta semana incluyen a una madre de siete hijos y un veterano de la Segunda Guerra Mundial que fue la primera persona negra en obtener un doctorado en matemáticas de la Universidad de Texas en Austin.

Estos son algunos de los residentes del área de Houston que serán recordados esta semana:

Dr. Llayron Clarkson Sr., de 97 años de edad

El Dr. Llayron Clarkson era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y profesor de la Texas Southern University que dejó hijos, nietos, bisnietos y un hermano cuando murió el 29 de enero de 2022, a los 97 años, según su obituario.

Clarkson se crió en el Third Ward de Houston, donde “aprendió las virtudes del trabajo duro y los principios cristianos”, dice su obituario. Su padre murió cuando él tenía 9 años, dejando a la madre de Clarkson sola para criar a sus tres hijos. Se ganaba la vida como empleada doméstica y Clarkson comenzó a realizar trabajos ocasionales para mantener a la familia.

Se graduó de la escuela secundaria Jack Yates en 1940 y aprendió carpintería, plomería y electricidad a través de la Administración Nacional de la Juventud. NYA fue parte del New Deal del presidente Franklin Roosevelt, que enseñó habilidades a los jóvenes para ayudar a combatir el desempleo entre los adultos jóvenes.

Clarkson fue reclutado en 1943 y sirvió en Europa y África del Norte. Cuando regresó a casa, se convirtió en uno de los primeros estudiantes de Texas Southern University, que era una escuela para estudiantes negros en ese momento, y la primera en aceptar estudiantes negros en Texas. Después de obtener una licenciatura y una maestría en matemáticas, ingresó a la Universidad de Texas en Austin. Allí, se convirtió en la primera persona negra en obtener un doctorado en matemáticas de la universidad.

Clarkson continuó ampliando su educación, completó un trabajo posdoctoral en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y asistió a la Universidad de Stanford como becario de mérito de Shell.

Enseñó en Jack Yates High School durante casi una década antes de aceptar un puesto en TSU. Ocupó varios cargos en la universidad y fundó Clarkson Aerospace, Corp., una empresa de ingeniería de investigación y desarrollo.

Su lema era “Si puedo ayudar a alguien en el camino, mi vida no será en vano”. Aquellos que deseen donar deben hacer una contribución a The Llayron L. Clarkson Endowment for Mathematics en Texas Southern University.

Catherine Fogarty, 91 años de edad

Catherine Ann Fogarty murió a los 91 años el 27 de enero de 2022, dejando atrás a sus hijos, 16 nietos y 16 bisnietos, y tres bisnietos más esperados, según su obituario. Crió siete hijos con su esposo, Jack, quien la precedió en la muerte.

Nació y creció en St. Louis, Missouri, y la familia se mudó a Houston en 1965.

“Era fanática del béisbol y amaba a los Cardinals mientras estaba en St. Louis, pero se convirtió en fanática de los Astros en Houston”, dice su obituario. “Ella también era fanática de cualquier equipo deportivo en el que participaran sus hijos o nietos”.

Era una católica devota que se desempeñó como secretaria en la parroquia de St. Thomas More durante muchos años, dice su obituario.

Fogarty también era una ávida jugadora de bridge y tenía buenos amigos en grupos dos veces por semana, a los que asistió hasta un mes antes de morir.

Las donaciones se pueden hacer a Maryknoll Sisters, PO Box 317, Maryknoll, NY, 10545.

