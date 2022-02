“Encanto” ya está disponible en streaming: ¿dónde y cómo ver la película animada?

Lo que comienza como una lección de historia se convierte en una historia de magia y encantamiento en esta vibrante película animada de las mentes de Disney y la producción teatral Hamilton. Lin-Manuel Miranda se une a una larga lista de mentes creativas como compositor de este viaje a las montañas de Colombia. Escondido y escondido de la sociedad, el encantador pueblo de Encanto es el hogar de los Madrigal, una familia más grande que la vida que se ha beneficiado de la magia misteriosa desde la Guerra de los Mil Días. Sin embargo, cuando esa magia se ve amenazada, puede depender del miembro más común de la familia Madrigal arreglar las cosas.

Si bien la magia de Encanto ha otorgado a la familia de Mirabel habilidades únicas, ella permanece normal e intacta por el extraño poder. Su búsqueda para salvar el hogar de la familia y preservar su magia descubre secretos que amenazan la santidad de Encanto y el vínculo entre los madrigales.

Encanto es una encantadora historia de familia y destino escrita por Charise Castro Smith y Jared Bush. Un elenco estelar y diverso que incluye a Stephanie Beatriz, John Leguizamo, Mauro Castillo, María Cecilia Botero y muchos más dan vida a los increíbles madrigales en esta historia caprichosa. Si te lo perdiste en los cines o quieres volver a sentarte con los Madrigals, te desglosaremos exactamente cómo transmitir Encanto en Disney+.

¿Cómo ver el streaming de ‘Encanto’ – Exclusivamente en Disney+?

Encanto está disponible en el servicio de transmisión de Disney, Disney+, y se puede ver con una suscripción completa o mediante una de las pruebas gratuitas ocasionales que se ofrecen durante todo el año. Disney+ está disponible solo por $7.99/mes o como parte de un paquete con Hulu y ESPN+ por $13.99/mes.

Para ver “Encanto” en Disney+:

Actualmente, Disney+ está disponible en la mayoría de los televisores inteligentes, Firesticks, PC con Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y en la mayoría de las tabletas y teléfonos inteligentes móviles.

‘Encanto’: Resumen

Fecha de lanzamiento: 24 de noviembre de 2021

Creadores: escrito por Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith, Jason Hand, Nancy Kruse y Lin-Manuel Miranda

Director: Jared Bush y Byron Howard

Intérpretes: Stephanie Beatriz, John Leguizamo, María Cecilia Botero, Mauro Castillo, Jessica Darrow

Clasificación: PG

Sinopsis: Cuando la magia de la familia Madrigal comienza a desvanecerse, el más común de todos se propone averiguar por qué. En el camino, descubre secretos y una profecía que amenazan con destrozar el pacífico pueblo de Encanto.

¿Cuánto dura ‘Encanto’?

Encanto tiene una duración de 102 minutos.

Trama de ‘Encanto’

Durante el apogeo de la Guerra de los Mil Días, Alma Madrigal y su esposo Pedro se ven obligados a huir de su hogar. Cuando Pedro fallece, Alma debe cuidar a sus trillizos, Julieta, Pepa y Bruno. Cuando toda esperanza parece perdida, la magia misteriosa impregna su vela, librando la tierra de los perseguidores de Alma y erigiendo la Casita, una casa con mente propia. Allí, Alma establece el pueblo de Encanto y vive feliz con su familia durante 50 años, la magia se mantiene fuerte y proporciona poderes mágicos a generaciones de madrigales.

La tradición de habilidades únicas se lleva a cabo en todos los niños excepto en uno: Mirabel. Excluida por su falta de poderes, Mirabel es la única que ve una premonición de que la magia se desvanece, lo que la obliga a embarcarse en un viaje para salvar la magia de Madrigal. En el camino, descubre la verdad sobre su tío Bruno, descubre secretos familiares y descubre que no se necesitan habilidades especiales para ser realmente especial.

Elenco de ‘Encanto’

“Encanto” cuenta con un elenco diverso de actores, conocidos y otros, que ayudan a dar vida a la colorida familia Madrigal y a la gente de “Encanto”.

Stephanie Beatriz como Mirabel Madrigal

Encanto fue el tercer papel de doblaje de Beatriz. En 2016, prestó la voz de Gertie en Ice Age: Collision Course y, tres años después, se unió al elenco de The Lego Movie 2: The Second Part como General Sweet Mayhem. Originalmente estaba programada para interpretar a Luisa en base a su papel en Brooklyn Nine-Nine, pero la producción cambió de opinión una vez que descubrieron que tenía una personalidad más burbujeante.

John Leguízamo como Bruno Madrigal

Leguizamo interpreta al misterioso Bruno, el tío de Madrigal condenado al ostracismo por su capacidad de ver el futuro. Originalmente, Bruno se iba a llamar Oscar, pero se cambió el nombre para que se ajustara mejor a “No hablamos de Bruno” y para evitar problemas legales con varios Oscar Madrigals de la vida real.

María Cecilia Botero / Olga Merediz como Abuela Alma Madrigal

Botero y Merediz se repartieron el papel de Alma. Cecilia le presta su voz a la matriarca mientras Merediz interviene para los roles de canto. Botero también repitió el papel para el doblaje en español de la película.

Mauro Castillo como Félix Madrigal

Castillo cumple el papel de Félix, el tío amante de la diversión de Mirabel. Juega en contra de la actitud más seria de su mujer, Pepa. Castillo regresó para el doblaje en español de Encanto para dar voz a Félix.

Jessica Darrow como Luisa Madrigal

Darrow interpreta a la sobrehumana Luisa, la segunda hermana mayor de Mirabel. Está constantemente preocupada por decepcionar a su familia y, en última instancia, ayuda a Mirabel en su búsqueda para salvar la magia de la familia.

Canciones y banda sonora de ‘Encanto’

Si bien Encanto es una película con mucho corazón, su alma está en su banda sonora. Lin-Manuel Miranda intervino para escribir las canciones memorables que narran el legado de Madrigal y el viaje de Mirabel. La co-compositora de Coco Germaine Franco se unió a Miranda para proporcionar la partitura de la película, que colocó la banda sonora en el número uno en el Billboard 200 en noviembre de 2021. Fue la primera banda sonora de Disney desde Frozen II en 2019 en encabezar las listas de Billboard.

Miranda escribió ocho canciones originales para Encanto, y pistas como “No hablamos de Bruno” explotaron en las redes sociales. La banda sonora se ha lanzado en 46 idiomas en total, incluidas las versiones en inglés y español.

Por su trabajo en la banda sonora, Miranda y Franco fueron nominados para un Premio Annie 2022 a la Mejor Música – Largometraje. Miranda recibió cinco nominaciones adicionales en los Premios Satellite, los Premios de la Sociedad de Críticos de Cine de Houston, los Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Georgia, los Globos de Oro y los Premios de Cine Critics Choice.

‘Encanto’ en Taquilla

Con un presupuesto estimado de $150 millones, incluidos $14 millones en anuncios de televisión, Encanto se llevó a casa $228,5 millones. Hasta el 28 de enero de 2022, la película había recaudado $93,6 millones en Estados Unidos y Canadá y $134,9 a nivel mundial.

Sin embargo, una estimación de The Daily Campus sugiere que la película necesitaba un total de $ 400 para alcanzar el punto de equilibrio y cubrir el presupuesto total de producción y marketing.

Críticas de ‘Encanto’ – Lo que dijeron los críticos

Aunque la taquilla puede haber sido un poco ligera, Encanto se benefició de críticas en su mayoría positivas. Las reseñas agregadas de Rotten Tomatoes colocaron la película en 7.5/10. El promedio de Metacritic colocó la película en 76 / 100. Sin embargo, CinemaScore demostró ser más generoso, dándole a la película una calificación de “A”.

A pesar de las críticas generalmente favorables de PostTrak, Associated Press y The Washington Post, Peter Bradshaw de The Guardian ofreció críticas más duras. Jake Wilson, de The Age, calificó la película con 2/5 y afirmó: “Encanto no es una historia realista de disfunción familiar, sino un cuento de hadas”.

Trivia de ‘Encanto’: 5 datos curiosos

Si hay algo bueno acerca de una película de Disney fuera del valor de entretenimiento, es descubrir algunos datos interesantes sobre la producción. Encanto tiene muchos de sus propios datos, y hemos compilado estos cinco rápidos.

¿Qué significa Encanto?

Encanto ciertamente es un lindo nombre para un pueblo, pero no fue elegido solo por cómo suena. Traducido del español, Encanto significa encantamiento o hechizo. También se puede usar como adjetivo para “cariño”.

Inspiración para ‘Encanto’

Es probable que una historia fantástica sobre una familia mágica no tenga sus raíces en la realidad, pero el productor Clark Spencer reveló que la película se inspiró en el mundo real. Según Spencer, la inspiración fueron sus abuelos porque su abuelo murió cuando sus abuelos huyeron de su hogar, dejando a su abuela con sus trillizos. Spencer continuó diciendo que su abuela solo se guiaba por la luz de las velas que creía que era el espíritu de su esposo.

Búsqueda de huevos de Pascua de Disney

Al igual que con muchas películas de Disney, Encanto está lleno de huevos de Pascua para propiedades anteriores. La más esperada es la variedad de formas ocultas de Mickey Mouse encontradas. Uno tiene forma de cactus con forma de ratón, mientras que otro aparece durante “Waiting On a Miracle” entre los fuegos artificiales.

WALLE también gana una referencia con una planta que crece en una bota marrón en la habitación de Bruno. Bruno también lució una referencia a Fantasia en forma de una imagen de Sorcerer Mickey.

Los anteojos

De todas las películas que Disney ha creado, Encanto es la primera en presentar un personaje femenino animado con anteojos. La razón detrás de las motas es bastante simple: “Mira” es la palabra española para “mirar”.

Un Bruno diferente

Bruno no es tan malo como los Madrigal lo pintan, y después de conocer al personaje, “No hablamos de Bruno” parece un poco duro. Sin embargo, el Bruno que vemos no es el primero que se le ocurrió a Disney. John Leguizamo, la voz detrás de Bruno, señaló en una entrevista que el personaje original era más arrogante y más lleno de sí mismo.

Hablamos de Bruno

A lo largo de la película, Bruno es el personaje que los Madrigal hacen mejor en olvidar, llegando incluso a cantar sobre cómo ni siquiera hablan del tío condenado al ostracismo. Sin embargo, los miembros de la audiencia probablemente estaban intrigados por el personaje si tenían la vista de águila suficiente para verlo escondido en el póster de la película. Bruno se escabulle en el vibrante póster, manteniéndose cerca de su familia tal como lo hace en la película.

