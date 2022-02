Juegos Olímpicos de Invierno 2022: ¿Cuándo es la ceremonia de clausura?

Atletas de 91 países han llegado a Beijing, China, para los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno. El evento deportivo mundial comenzará con su Ceremonia de Apertura el 4 de febrero de 2022 en el Estadio Nacional de Beijing.

Después de semanas de patinaje artístico y de velocidad, esquí, trineo, hockey sobre hielo, curling y más, los juegos concluirán con su Ceremonia de Clausura el 20 de febrero de 2022. Esto es lo que necesita saber sobre la despedida de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022:

DESCRIPCIÓN DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LOS XXIV JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO: “Luego de dos semanas de competencia, Beijing 2022 llegará a su fin con la Ceremonia de Clausura (que también tendrá lugar en el Nido de Pájaro), momento en el que se pasará la bandera olímpica a los alcaldes de las ciudades italianas de Milán y Cortina-D’Ampezzo, anfitriones de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026”, según la descripción de la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Olympics.com.

FECHA DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LOS XXIV JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO: Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing, China, llegarán a su conclusión con su Ceremonia de Clausura el 20 de febrero de 2022.

HORA DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LOS XXIV JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO: Según The Washington Post, China está 13 horas por delante de la zona horaria del este. Como resultado, la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se transmitirá en vivo a las 7:00 a.m., hora del Este, según el horario de NBCOlympics.com.

Al igual que con la Ceremonia de Apertura, el evento se transmitirá en horario estelar mejorado a las 8:00 p.m. hora del este. Se volverá a emitir a las 23:35 horas hora del este.

PROGRAMA DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LOS XXIV JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO: Entre la ceremonia de clausura de las tres transmisiones de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, NBC transmitirá cobertura adicional de los Juegos Olímpicos. Según el calendario de NBCOlympics.com, esos eventos son los siguientes:

• 7:00 a.m., hora del este: “Ceremonia de clausura en vivo desde Beijing”

• 11:00 a.m., hora del este, en Peacock: el “Resumen diario de las Olimpiadas de oro de invierno” “Resumirá el día que fue y previsualizará el día por venir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 con momentos destacados, entrevistas y reportajes”, según NBCOlympics.com

• 14:00 hora del este: “Cross Country & More, Women’s 30 km” brindará “Cobertura de la carrera femenina de 30 km en esquí de fondo y los mejores patinadores olímpicos mostrarán sus habilidades durante la gala”, según NBCOlympics.com

• 19:00 hora del este: Los “Momentos definitorios del oro de Beijing” son “Un especial de una hora que repasa los momentos decisivos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022”, según NBCOlympics.com

• 20:00 hora del este: “Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno”

• 23:35 hora del este: “Ceremonia de clausura (retransmisión) Juegos Olímpicos de Invierno”

SERVICIOS DE TRANSMISIÓN Y CANAL DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LOS XXIV JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO: La Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se transmitirá por NBC. La red es el socio de transmisión oficial de los Juegos Olímpicos.

La ceremonia se puede transmitir simultáneamente en Peacock, NBCOlympics.com y la aplicación NBC Sports.

SEDE DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LOS XXIV JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO: Las Ceremonias de Apertura y Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se llevarán a cabo en el Estadio Nacional de Beijing, también conocido como el Nido de Pájaro.

China inició la construcción de la sede en 2003 en preparación para los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 también en Beijing, informó Reuters. Fue utilizado para las Ceremonias de Apertura y Clausura de esos juegos. Si bien NBC Sports señala que se usó para eventos de atletismo en ese momento, así como para el juego de fútbol masculino por la medalla de oro de 2009, no albergará ningún evento deportivo este año.

SEDE DE LOS XXV JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO: Italia será la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2026. El Comité Olímpico Internacional aceptó una oferta conjunta de Milán y Cortina d’Ampezzo, informó NPR en 2019.

Anteriormente, el país fue sede de los Juegos Olímpicos de 1956 en Cortina d’Ampezzo y de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 en Turín.

“Podemos esperar Juegos Olímpicos de Invierno sobresalientes y sostenibles en un país tradicional de deportes de invierno. La pasión y el conocimiento de los fanáticos italianos, junto con los operadores experimentados de las instalaciones, crearán la atmósfera perfecta para los mejores atletas del mundo”, citó el medio al presidente del COI, Thomas Bach.

Esta es la versión original de Heavy.com

