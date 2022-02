Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022: Ver en vivo la ceremonia de apertura

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 comenzarán en vivo desde Beijing, China, con lo que debería ser una entretenida Ceremonia de Apertura el viernes 4 de febrero 2022.

La Ceremonia de Apertura (6:30 a.m., hora de inicio del Este en los EE.UU.) será televisada por NBC. También puede ver la ceremonia y todos los demás eventos olímpicos en vivo con el plan premium de Peacock TV (no se necesita cable) o en NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports (se requiere inicio de sesión por cable).

Aquí hay un resumen completo de todas las diferentes formas en que puede ver la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de 2022 en vivo en línea si no tiene cable:

A diferencia de los Juegos Olímpicos de Verano, que solo tuvieron algunos eventos en vivo en Peacock, puedes ver una transmisión en vivo de cada evento de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluida la Ceremonia de Apertura, con una suscripción al Plan Premium de Peacock, que cuesta $4.99 por mes:

Vale la pena señalar que también podrá ver el Super Bowl de la próxima semana (13 de febrero) con el Plan Premium de Peacock.

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de 2022 en vivo en la aplicación Peacock, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Peacock TV.

Si no puede ver en vivo, también puede ver una repetición de cualquier evento poco después de su conclusión.

Puedes ver una transmisión en vivo de EE. UU., CNBC, NBC y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede mirar en vivo o a pedido en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo. con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. USA, CNBC y NBC están incluidos en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto de “vencimiento hoy” será de $0 cuando se registre. Si miras en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de 14 días:

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede mirar en vivo o a pedido en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo. con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de DirecTV Stream.

Puede ver una transmisión en vivo de EE. UU., NBC y más de 45 canales de televisión a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento “News Extra”. Ambos se pueden incluir en su prueba gratuita de tres días:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/ S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede mirar en vivo o a pedido en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo. con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

Puede ver una transmisión en vivo de EE. UU., CNBC, NBC y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver la Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2022 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X. /S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede mirar en vivo o a pedido en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo. con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

Beijing Olympics Opening Ceremony 2022 | Winter Olympics 2022 beijing winter olympics opening ceremony 2022, beijing olympics opening ceremony 2022, winter olympics 2022 opening ceremony, beijing olympics 2022, beijing winter olympics 2022, olympics opening ceremony 2022

Del 2 al 20 de febrero, NBC y Peacock brindarán a los fanáticos de los Juegos Olímpicos de Invierno más de 2800 horas de cobertura en todas las plataformas de NBCUniversal. La cobertura contará con 84 comentaristas diferentes, incluidos muchos ex atletas olímpicos que tienen un total combinado de 40 medallas entre ellos.

Mike Tirico presentará el programa en horario estelar de NBC, Savannah Guthrie presentará la Ceremonia de Apertura, Craig Melvin estará a cargo de la cobertura del fin de semana medio, y Andy Browne y Jing Tsu, expertos en Cultura de Asia Oriental, contribuirán a la Cobertura de la Ceremonia de Apertura.

La Ceremonia de Apertura de los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno incluye el tradicional Desfile de las Naciones, durante el cual la estrella de NBC Dwayne “The Rock” Johnson narrará la película “I Dare You”, que “cuenta la historia de cómo los jóvenes atletas se atreven a perseguir el más rápido , los eventos más altos y de mayor riesgo en la nieve y el hielo”, según el comunicado de prensa de NBC.

“Nuestros atletas que representan al equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año son algunos de los hombres y mujeres más talentosos y decididos del mundo”, dijo Johnson en un comunicado. “Han dedicado sus vidas a su deporte, superando lesiones y reveses personales, entrenando en las condiciones más duras, para ascender y unirse a la élite que tiene la oportunidad de representar a su país en la competencia más icónica del mundo. Es un honor para mí ser invitado una vez más a participar en la presentación de la Ceremonia de Apertura. Y en nombre de nuestro país, presentaré con orgullo a nuestros atletas olímpicos de EE. UU. al mundo mientras dan el primer paso para definir su legado”.

Otros comentaristas que trabajaron durante los Juegos Olímpicos de Invierno incluyen:

• Lindsey Vonn, tres veces medallista, incluido el oro en descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver en 2010,

• Tara Lipinski, medallista de oro en patinaje artístico olímpico de 1998

• Tanith White, medallista de plata en danza sobre hielo olímpica de EE.UU.

• La patinadora artística medallista de bronce Ashley Wagner

• Scott Hamilton, medallista de oro en patinaje artístico en 1984

• Brian Boitano, medallista de oro en patinaje artístico en 1988

• El dos veces medallista de oro olímpico de esquí alpino Ted Ligety

• Jonny Moseley, medallista de oro de los magnates de 1998

• Kelly Clark, tres veces medallista olímpica de snowboard

• 2014 medallista de bronce en luge Erin Hamlin

• El esquiador de fondo ganador de la medalla de oro Kikkan Randall

• Kevin Martin, quien saltó al equipo de Canadá al oro en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010

• Tyler George, medallista de oro olímpico en curling 2018

• La dos veces medallista olímpica de magnates Hannah Kearney

• La dos veces medallista de patinaje de velocidad en pista corta Katherine Adamek

• El tres veces medallista de salto de esquí Johnny Spillane

• El tres veces medallista de patinaje de velocidad Joey Cheek

• Seth Wescott, dos veces medallista de oro en cross de nieve

• El trineo olímpico de 2010 Bree Schaaf.

Los comentaristas olímpicos de hockey incluyen a Monique Lamoureux-Morando, quien ganó tres medallas olímpicas, incluida una medalla de oro en 2018 con el equipo de EE.UU.; el dos veces medallista del equipo de EE. UU. AJ Mleczko; la cuatro veces medallista del equipo de EE.UU. Angela Ruggiero; y el atleta olímpico de 1984 Eddie Olczyk.

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se transmitirá en vivo el viernes 4 de febrero a las 6:30 a.m. hora del este /3:30 a.m. hora del Pacífico por NBC.

Esta es la versión original de Heavy.com

