Tiroteo de Amir Locke: la policía de Minneapolis publicó el video de la cámara corporal [VER]

Mark Hanneman es el oficial de policía de Minneapolis que mató a Amir Locke en un tiroteo el 2 de febrero de 2022 en la ciudad de Minnesota. Hanneman disparó a Locke tres veces nueve segundos después de entrar al apartamento donde dormía. Hanneman y otros oficiales cumplían una orden de allanamiento alrededor de las 6:48 a.m. Locke, de 22 años, no era el objetivo de la orden, según su familia y el Minneapolis Star-Tribune.

Se publicó un video de la cámara corporal del tiroteo el jueves 3 de febrero de 2022. La policía dijo en un comunicado de prensa que Locke tomó una pistola antes de que le dispararan. La familia de Locke ha dicho que él poseía legalmente el arma. Locke, quien es negro, no tenía antecedentes penales, dijo su familia. Están siendo representados por el destacado abogado de derechos civiles Benjamin Crump, quien ha sido el abogado de las familias de George Floyd y Daunte Wright en casos recientes de Minnesota que llevaron a condenas penales de agentes de policía y acuerdos judiciales multimillonarios.

El tiroteo está siendo investigado por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota. Hanneman, de 34 años, quien no ha comentado sobre el tiroteo fatal, fue puesto en licencia administrativa pagada por el Departamento de Policía de Minneapolis. La jefa interina Amelia Huffman dijo en un comunicado de prensa que revisó el video y que su departamento está cooperando con la investigación independiente.

Esto es lo que necesita saber sobre el oficial de policía de Minneapolis, Mark Hanneman, y el tiroteo mortal:

1. El video de la cámara corporal muestra a un oficial pateando el sofá donde dormía Amir Locke para despertarlo antes de que Mark Hanneman le disparara





Play



OIS_BWC 2022-02-04T00:08:59Z

La ciudad de Minneapolis publicó 54 segundos de imágenes de la cámara corporal que muestran al oficial Mark Hanneman disparando fatalmente a Amir Locke durante la redada del 2 de febrero de 2022. El video, publicado en YouTube por la ciudad, muestra primero una versión más lenta del incidente. La versión de velocidad completa del video de BWC del oficial comienza en la marca de 40 segundos del video y dura 19 segundos. Los oficiales, incluido Hanneman, cumplían una orden de allanamiento relacionada con un homicidio en St. Paul, informa el Star Tribune. Pero Amir Rahkare Locke no era el objetivo de la orden, según el periódico y Ben Crump, el abogado que representa a la familia de Locke.

El video muestra a un oficial anónimo, cuya cámara corporal fue publicada, insertando una llave en la puerta del apartamento. Luego abre la puerta y entran otros oficiales, gritando: “orden de registro policial”. Los oficiales inundan el apartamento mientras continúan gritando órdenes, que incluyen “manos” y “tirarse al suelo”. Se puede ver a Locke durmiendo en un sofá que está de espaldas a la puerta y a los oficiales. Está debajo de las mantas cuando entran los oficiales.

El video muestra a uno de los oficiales pateando el sofá, lo que despierta a Locke. Un oficial le grita: “Tírate al maldito suelo”, Locke toma un arma que estaba en otro mueble frente al sofá. Hanneman luego abre fuego, disparándole a Locke tres veces cuando termina el video. Fue el único oficial que disparó su arma.

La familia de Locke, incluidos sus padres, Andre y Karen Locke, vieron el video antes de que se hiciera público, informa Star Tribune. Crump dijo en un comunicado: “Al igual que el caso de Breonna Taylor, el trágico asesinato de Amir Locke muestra un patrón de órdenes de arresto sin aviso que tienen consecuencias mortales para los afroamericanos. Este es otro ejemplo más de por qué debemos poner fin a este tipo de órdenes de allanamiento para que, algún día, los afroamericanos puedan dormir seguros en sus camas por la noche”.

El bufete de abogados de Crump dijo en un comunicado de prensa: “Locke, que tiene varios miembros de la familia en la aplicación de la ley y no tiene antecedentes penales, poseía legalmente un arma de fuego en el momento de su muerte”. El abogado Jeff Storms, con sede en Minnesota, que está trabajando en el caso con Crump, agregó en un comunicado: “A raíz de George Floyd y Breonna Taylor, la ciudad de Minneapolis le dijo al público que estaba limitando el uso de órdenes de arresto. para ‘limitar la probabilidad de malos resultados’ Menos de dos años después, Amir Locke y su familia sufrieron innecesariamente el peor resultado posible. Nuestra ciudad tiene que hacerlo mejor”.

En un comunicado de prensa, la policía de Minneapolis dijo que estaban ejecutando una orden de arresto en un edificio de apartamentos en la cuadra 1100 de Marquette Avenue South para la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Saint Paul cuando Locke fue asesinado a tiros. Locke estaba en un apartamento del séptimo piso. El comunicado de prensa decía que “los oficiales encontraron a un hombre que estaba armado con una pistola apuntando en dirección a los oficiales”.

Después de que le dispararon a Locke, los oficiales “inmediatamente proporcionaron ayuda de emergencia” y lo “llevaron” al vestíbulo para reunirse con los paramédicos, según el comunicado de prensa. El comunicado de prensa lo nombra sospechoso a pesar de que no fue el objetivo de la redada de la mañana. Locke fue llevado a un hospital local donde fue declarado muerto, dijo la policía. Locke recibió dos disparos en el pecho y uno en la muñeca, según documentos publicados por la ciudad.

2. Hanneman ha sido oficial de policía de Minneapolis desde 2015 y es miembro del equipo SWAT del Departamento





Play



MK Occupy Minnesota: Drugs & the DRE Program at Peavey Plaza Video documentation by local activists and independent media shows that police officers and county deputies from across Minnesota have been picking up young people near Peavey Plaza for a training program to recognize drug-impaired drivers. Multiple participants say officers gave them illicit drugs and provided other incentives to take the drugs. The Occupy movement, present… 2012-05-02T20:08:23Z

Según su expediente personal, que fue publicado por la ciudad, Mark Thomas Hanneman fue contratado por el Departamento de Policía de Minneapolis en 2015. Es miembro del equipo SWAT del departamento.

Durante su tiempo con la policía de Minneapolis, Hanneman, placa #2654, ha sido objeto de tres quejas, pero todas fueron cerradas sin disciplina, según un documento publicado por la ciudad. El documento no proporciona ningún otro detalle sobre las quejas de los empleados. Una cuarta denuncia, interpuesta en su contra en 2018, sigue abierta, según datos de Communities Against Police Brutality.

No quedó claro de inmediato si Hanneman contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre. El sindicato de policías de Minneapolis no ha comentado sobre el tiroteo. Heavy no pudo contactar a Hanneman para hacer comentarios. El hombre de 34 años está casado y vive con su esposa y sus dos hijos en Hutchinson, según registros públicos.

3. Hanneman fue oficial de policía en su ciudad natal de Hutchinson, Minnesota, desde 2010 hasta que fue contratado en Minneapolis





Play



Officer ID’d In Deadly Downtown Minneapolis Shooting We now know the name of the police officer who shot and killed a man this morning in downtown Minneapolis. 2022-02-03T04:18:31Z

Hanneman es de Hutchinson, Minnesota, ubicado en el condado de McLeod, a unas 60 millas al oeste de Minneapolis. Fue oficial del Departamento de Policía de Hutchinson desde 2010 hasta 2015, según su expediente personal de Minneapolis. También fue oficial estudiante en el Departamento de Policía de la Universidad Estatal de Dakota del Sur de 2006 a 2008 y trabajó para la patrulla del parque en Hutchinson de mayo de 2007 a agosto de 2007.

Antes de ser oficial en su ciudad natal, Hanneman trabajó allí de 2008 a 2010 como especialista en comunicaciones, también conocido como despachador, para la ciudad y su departamento de policía. En su expediente personal, Hanneman escribió sobre su tiempo en Hutchinson: “Hago cumplir las leyes del estado de Minnesota, así como las ordenanzas de la ciudad. Respondo a las llamadas de servicio y uso mis habilidades para ayudar y proteger a los ciudadanos de la ciudad de cualquier manera que pueda. Además, patrullo proactivamente la ciudad y tomo medidas siempre que puedo para hacer de la ciudad un lugar mejor”.

Hanneman también era miembro de la Respuesta Especial (equipo SWAT) del Departamento de Policía de Hutchinson, según su expediente personal. Dijo que está “certificado como operador básico y mi función principal en el equipo es la entrada. He asistido a un curso de escudo balístico y me he desplegado con un escudo en las operaciones del equipo”.

4. Hanneman se graduó de la Universidad Estatal de Dakota del Sur en 2008 y también estudió en Alexandria Technical College, la Universidad de Minnesota-Twin Cities y Ridgewater College





Play



Officer ID’d In Deadly Downtown Minneapolis Shooting We now know the name of the police officer who shot and killed a man this morning in downtown Minneapolis. 2022-02-03T04:18:31Z

Hanneman se graduó de Hutchinson High School en 2005, según su expediente personal. Hanneman luego se graduó de la Universidad Estatal de Dakota del Sur en 2008 con una licenciatura en sociología, según su expediente personal. Anteriormente de 2008 a 2009, la Universidad de Minnesota-Twin Cities de septiembre a diciembre de 2005 y en Ridgewater College en Hutchinson de 2003 a 2005.

Hutchinson obtuvo una certificación de aplicación de la ley de Alexandria Technical College en 2009 después de un año de tomar clases en línea en la universidad, que tiene su sede en el condado de Douglas, Minnesota, según su expediente personal.

Una foto de un certificado incluido en su archivo de personal muestra que el programa de Alexandria Technical College se conocía como Law Enforcement Skills. También completó un programa de educación continua a través de New Mexico Tech en 2009 llamado “Curso de Capacitación de Nivel de Conciencia de Respuesta a Incidentes de Bombardeos Terroristas”, según su expediente personal.

Hanneman también dijo en su expediente personal que es voluntario en un festival de música local en Hutchinson, llamado Riversong, y lo ha hecho desde 2011. Ayuda a configurar el sonido, la iluminación y el escenario en el festival, según el documento.

5. Hanneman fue disciplinado por proporcionar drogas para ocupar a los manifestantes de Minnesota en 2012 durante un ejercicio de entrenamiento mientras era policía de Hutchinson y fue encontrado culpable en una demanda de derechos civiles de 2014 derivada de una incautación de vehículo fallida





Play



MK Occupy Minnesota: Drugs & the DRE Program at Peavey Plaza Video documentation by local activists and independent media shows that police officers and county deputies from across Minnesota have been picking up young people near Peavey Plaza for a training program to recognize drug-impaired drivers. Multiple participants say officers gave them illicit drugs and provided other incentives to take the drugs. The Occupy movement, present… 2012-05-02T20:08:23Z

Hanneman fue uno de los dos policías de Hutchinson disciplinados en 2013 después de que proporcionó marihuana a los manifestantes del movimiento Occupy Minnesota durante el programa de capacitación de Evaluadores de Reconocimiento de Drogas en Twin Cities en 2012, según Hutchinson Leader. Los fiscales decidieron que no había evidencia para acusar a Hanneman y al otro oficial, Karl Willers, según el periódico.

El periódico escribió: “Las acusaciones surgieron después de que los manifestantes de Occupy Minnesota publicaron un video de YouTube que pretendía mostrar a la policía dando drogas a los manifestantes como parte del programa de capacitación en evaluación de drogas. Occupy Minnesota fue un movimiento en su mayoría de jóvenes que protestaban como parte del movimiento nacional Occupy Wall Street que se extendió por todo el país a principios de 2012”.

Hanneman fue nombrado en una demanda federal de 2013 presentada por seis manifestantes de Occupy Minnesota que dijeron que les dieron marihuana como parte del programa, cuyo objetivo era permitir que los oficiales observaran el comportamiento de los miembros del público bajo la influencia de las drogas, según el tribunal. documentos. Fue despedido de la demanda en 2014.

No quedó claro de inmediato si Hanneman tuvo otros problemas disciplinarios mientras trabajaba como oficial de policía en Hutchinson. Los funcionarios de la ciudad de Hutchinson no han comentado sobre el incidente y su historia pasada en la ciudad. Hanneman fue nombrado en una segunda demanda federal de derechos civiles, presentada en 2014, por Travis Coon contra oficiales de Hutchinson y agentes de la Oficina del Sheriff del condado de McLeod, según documentos judiciales obtenidos por Heavy.

En la demanda, disponible aquí, Coon acusa a Hanneman y a los demás oficiales de violar sus derechos civiles durante un incidente de diciembre de 2013. Coon fue detenido por el diputado del condado de McLeod, Billy Kroll, en diciembre de 2013 después de que salió de un automóvil con un amigo frente a la casa de su amigo, según documentos judiciales. Hanneman fue llamado a la escena para realizar pruebas de sobriedad y reconocimiento de drogas, según la demanda. Coon dijo en la demanda que era respetuoso con Hanneman y pasó todas las pruebas. No se encontró contrabando durante la búsqueda, dijo Coon en la demanda.

Hanneman también registró a Coon y confiscó las llaves de su auto de su bolsillo antes de ponerlo en un patrullero durante casi dos horas, según la demanda. Coon dijo que Hanneman luego abrió la puerta del vehículo policial y le dijo: “Lárgate de aquí”, y no escuchó cuando Coon le pidió que le devolviera las llaves que había confiscado, según la demanda. La policía de Hutchinson no arrestó a Coon ni presentó ningún cargo, pero confiscó su automóvil y comenzó un proceso de decomiso contra el vehículo y $427 en efectivo que se encuentran dentro, según la demanda. Coon impugnó el decomiso, pero dijo en la demanda que la policía le dijo al banco que financió el préstamo de su automóvil que no impugnaba el decomiso y que el banco confiscó y vendió el automóvil.

El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Richard H. Kyle, falló a favor de Coon en 2015 y ordenó al condado de McLeod y a Kroll que le pagaran $1,000 y a Hanneman, la ciudad de Hutchinson y otros tres oficiales a pagarle un total de $4,500, según documentos judiciales.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Médica acusa al banco Chase de racismo en una demanda federal: Malika Mitchell-Stewart