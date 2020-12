Obama habla sobre los latinos: ¿Cree que habrá pronto un presidente hispano?

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama se sentó a hablar en exclusiva con People en español, ahora que está promocionando su nuevo libro, “Una tierra prometida“, y allí habló abiertamente sobre la comunidad latina, donde reconoció que es un poder que se ha ido abriendo camino, y no descartó que pronto pueda haber incluso un mandatario de la Unión Americana de origen hispano.

“Sin lugar a duda habrá un presidente latino en algún momento. Puede ser pronto. Puede ser en una década, ¿quién sabe? Ya hay increíblemente talentosos líderes latinos elegidos gobernadores y al Congreso a lo largo y ancho del país”, dijo el expresidente. “Y creo que a la vez que la comunidad hispana se vuelve más activa en su derecho de sufragio, se convierte en una pluralidad en muchos estados alrededor del país, más y más talentos brillarán”.

Y al hablar sobre lo que ocurrió en las pasadas elecciones, en las que a pesar de que los demócratas siguieron conquistando la mayoría del voto latino, perdieron poder entre algunas comunidades, que le dio mayor respaldo a Trump, Obama admitió que hay que aprender una lección.

“Es importante no amontonar al votante hispano en una misma caja ideológica (…) Los cubanoamericanos piensan muy distinto en varios temas que los mexicoamericanos, que es diferente a [como piensan] los puertorriqueños, que difieren de los colombianos o los venezolanos”, dijo el líder demócrata. “Una de las lecciones no solo de esta elección, de toda elección, es que [hay que] escuchar y enfocarse en las realidades de estas diferentes comunidades donde viven y no solo ver datos abstractos y formular hipótesis sobre cómo las personas piensan sobre ciertos temas”.

Y aunque Obama ha sido duramente criticado por el manejo que le dio al tema migratorio en su primera administración, donde deportó a millones de inmigrantes, defendió la lucha que dio por los llamados soñadores, quienes llegaron al país siendo menores de edad, y a quienes concedió un estatus de protección, a través de DACA para no ser deportados, plan que Trump quiso tumbar a capa y espada.

“Mi administración no postergó la penuria de los DREAMers; empujamos por un DREAM Act en mis primeros dos años. El Senado votó y nos quedamos cortos —con 55 votos. No se pudo superar el discurso obstructor. Y en la reforma migratoria, los republicanos de derecha constantemente le echaron arena al engranaje. Lo mismo le sucedió al presidente [George W.] Bush con un par de propuestas de leyes bipartidistas, incluyendo una formulada por Ted Kennedy y John McCain”, recordó Obama.

“Por esta razón, cuando el Senado rechazó el DREAM Act, me opuse a que eso fuera el fin de la historia. Invertí un significativo capital político y lo hice por mi cuenta con DACA en el 2012 y con DAPA en el 2014. No fue fácil, pero era lo justo. Y no podría hacerme más feliz saber que cuando Joe Biden sea presidente protegerá esos programas”, agregó el exmandatario.

El político dijo además que la valentía de los soñadores, al salir de las sombras e incluso revelar sus identidades, poniéndose en riesgo en la lucha por la aprobación de DACA, debe servir de ejemplo en la lucha de las comunidades vulnerables por sus derechos.

“Eso es un recordartorio de que cuando vamos más allá de la política— y nos enfocamos en las personas que están siendo afectadas por lo que hacemos en Washington— podemos generar cambios sustanciales. Pero estas cosas no son faciles. Toma un esfuerzo sostenido”, dijo Obama. “Y admiro tanto a todos los activistas que rehusan caer en el desaliento, que luchan todos los días para crear consciencia, para convencer a políticos y cuando eso no funciona, votar por nuevos políticos”.



