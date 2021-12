Bebé de dos meses murió tras lesiones por el tornado en Kentucky: Oaklynn Koon

Oaklynn Koon es un bebé que murió como resultado de las lesiones sufridas en el tornado masivo que azotó a la pequeña Dawson Springs, Kentucky, y otras comunidades.

Sus padres, Douglas y Jackie Koon, han publicado una serie de fotos y publicaciones desgarradoras en su página de Facebook.

Oaklynn es una de las 13 muertes en una ciudad de unas 3.200 personas donde más de 100 personas siguen desaparecidas, según The Dawson Springs Progress. El tornado arrasó con alrededor del 75% de la comunidad, dijo el alcalde al periódico. Dawson Springs se encuentra aproximadamente a una hora de Mayfield, Kentucky, que también sufrió una destrucción masiva por el tornado que arrasó pequeñas ciudades en todo Kentucky y también causó muertes en otros estados.

La destrucción en Dawson Springs arrasó barrios enteros; fue tan severo que casi parecía como si hubiera estallado una bomba.

La muerte de la pequeña Oaklynn ha roto los corazones de las personas de todo el país que han seguido las publicaciones de la familia Koon en Facebook.

Esto es lo que necesita saber:

Oaklynn estaba en su asiento para el automóvil cuando el tornado, pero la bebé sobrevivió

La historia de Oaklynn es particularmente desgarradora porque la bebé sobrevivió a las secuelas iniciales del tornado. En una publicación de Facebook, sus padres lo atribuyeron a que la niña estaba en un asiento de coche cuando golpeó el tornado. Los vecinos dijeron que el tornado levantó la casa donde se alojaba Oaklynn sobre otra casa y la destruyó.

“Oh señor, por favor, quédate con nosotros. La casa de mi madre se ha ido”, escribieron Douglas y Jackie Koon en su página de Facebook el 11 de diciembre de 2021.

“Estábamos en el baño y todos salimos volando y terminamos en el otro extremo de la casa de nuestros vecinos. Mis pobres bebés. No hay nada más aterrador que saber que un tornado se acerca y escuchar a sus hijos asustados y pensar que vamos a morir. A Bentley teniendo una (convulsión). Si Oaklynn no estuviera en su asiento de seguridad, no estaría aquí hoy. Todavía aquí en el hospital. Realmente nunca pensaste que serías tú el que arrojó algo como esto. Hombre, abraza fuerte a tus seres queridos. Me sorprende que todos saliéramos vivos. Nunca imaginé tener que ir a tirar esto en la vida. Oraciones por Dawson”.

Los padres también compartieron fotos de su hijo en el hospital y escribieron: “Mi pobre bebé 🙏🏻 lo engrapó. Todo esto parece una pesadilla” y “Dallas está siendo transportada al hospital St. Vincent. 🙏”.

Más tarde revelaron que uno de sus hijos fue dado de alta del hospital.

Apenas unas horas antes de que llegara el tornado, los padres escribieron: “Espero que todos estén seguros esta noche. Estoy un poco asustado😬”. Muchas de las publicaciones de los padres antes del tornado se centraban en el embarazo de Jackie.

Trágicamente, la salud de la bebé empeoró.

La salud de Oaklynn comenzó a declinar durante la noche

Muchas personas ofrecieron oraciones en la página de Facebook de la familia mientras esperaban la recuperación de Oaklynn. Desafortunadamente, no fue así, como revelaron los padres en Facebook.

“Oaklynn está siendo una diaconisa. Ella se ha negado a tirar la noche”, escribieron. “Tener actividad convulsiva. Hice una ct de nuevo y dicen que creen que ven una pequeña hemorragia y algo más está sucediendo. Obtendrá más respuestas cuando llegue a Evansville. Y Dallas es diaconisa, no San Vicente. Entonces hermano y hermana estarán juntos. Por favor, reza por mi bebé. No sé cuánto más puedo aguantar. Tratando de mantener la calma 🙏”

El 12 de diciembre, agregaron: “Actualización sobre oaklynn. Ella está incubada. Estamos en diaconisa, la miraron y le hicieron una prueba. Creen que se ha lesionado las venas del cuello, lo que puede haberle provocado un derrame cerebral. Así que ahora tenemos que transferirnos nuevamente a Nortons en Louisville. Sin embargo, me enoja tanto por qué no la llevamos allí en primer lugar en lugar de todo esto corriendo. Y esta vez ni siquiera puedo volar con ella. Volé con ella desde Madisonville y ahora no puedo tomar el próximo vuelo. 🤦‍♀️😭😩🙏”

Para esa noche, las cosas empeoraron. “No se ven buenos chicos en absoluto. Las máquinas la mantienen viva. Su cabeza se hinchó mucho. Ella no tiene actividad. Así que ahora dónde tendremos que tomar una decisión. No puedo creer que esté escribiendo este artículo ahora y sé que no he respondido a todo el mundo. He recibido mucho amor por mi familia. Donaciones, oraciones, llamadas, mensajes de texto. Los amamos chicos. Realmente se necesita un pueblo. Ojalá estuviera diciendo mejores noticias y realmente pensé que esto era, con mucho, el resultado que iba a ser. Estoy en shock, mi corazón se siente absolutamente destrozado. Te amamos Oakie 😭😩🙏”, escribieron los padres.

El 13 de diciembre anunciaron la desgarradora noticia: “Señorita Oaklynn. 💕 falleció 😭 🙏”. Publicaron una foto agarrándola de la mano, diciendo: “Al menos sé quién estará cuidando de ti allí por mí. Mi papá Dios, esto no parece real”.

El 15 de diciembre, la familia escribió: “Encontramos nuestras llaves 🙌 y también escogimos un hermoso terreno para Oaklynn y fuimos a la casa de mi madre para ver qué podíamos salvar. Que no es mucho. Gracias chicos por todo el amor. No puedo agradecerles lo suficiente. Estoy tratando de leer los mensajes de todos, pero hay muchos. Pero sé que voy a lanzar los mensajes de todos lo mejor que pueda, pero las palabras amables y el amor de todos son lo que me mantiene en movimiento. Pero ni siquiera puedo decirte cómo me siento por dentro. Dallas y Bentley están bien. Mi mamá está bien y también muy dolorida. Ayer conseguimos electricidad en mi casa. Mi corazón está con Dawson porque hay muchas otras personas que lo necesitan. Este tipo de cosas me hacen perder la fe porque ¿por qué sucedería esta tragedia? ¿Por qué? Sentí que le había fallado a mi bebé y no podía proteger a todos 😢”

También informaron que su automóvil fue saqueado.

La Guardia Nacional estaba verificando las identificaciones para ingresar a la ciudad mientras otros residentes también informaron que los artículos fueron robados de sus residencias destrozadas por el tornado.

Esta es la versión original de Heavy.com

