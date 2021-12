COVID: Houston amplía rango de elegibilidad de vacuna de refuerzo, tras casos de ómicron

Los funcionarios de salud de Houston y del condado de Harris anunciaron esta semana que ampliarían la elegibilidad de refuerzo de la vacuna COVID-19 para los adolescentes, ya que se confirmaron nuevos casos de la variante omicron.

Los nuevos datos también mostraron el costo que EL COVID-19 cobró en los residentes del condado de Harris, especialmente en la población hispana.

Hasta el martes 14 de diciembre de 2021, se informaron 9.314 casos activos del coronavirus en Houston y el condado de Harris en conjunto, con 575.712 pacientes recuperados y 6.670 muertes, según el centro de datos COVID-19 de Houston. El 6 de diciembre de 2021, había 8.418 casos activos en la misma región y 6.587 muertes. Hubo 83 muertes debido a complicaciones de COVID-19 y se informaron 896 casos activos adicionales durante el lapso de 8 días.

Esto es lo que necesita saber:

NEW: Houston-made COVID shot to be authorized in India soon is a major win for vaccine equity https://t.co/XfKbT4Uoh7 via @houstonchron

— Julian Gill (@JulianGi11) December 9, 2021