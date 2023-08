Nutria ataca a tres mujeres que navegaban por río de Estados Unidos

Tres amigas que celebraban el cumpleaños de una de ellas haciendo “tubing” en un rio de Montana al noroeste de los Estados Unidos, fueron asediadas por un grupo de nutrias, que luego de tumbarlas se dieron a atacarlas ferozmente causándole graves heridas a una de ellas, reportó The New York Post.

El pasado miércoles 2 de agosto, antes de las 8:00 de la noche, Jen Royce estaba festejando junto a sus amigas su aniversario de nacimiento, sobre las aguas del río Jefferson en Bozeman, cuando de repente varias nutrias se acercaron a ellas, una de ellas bastante enojada, que de manera sigilosa las sorprendió y las ataco.

“Ni siquiera tuve la oportunidad de sacarme las palabras ‘hay una nutria detrás de ti’ antes de que la atacara”, escribió Royce, de 37 años, en una publicación en su perfil de Facebook que detalló el evento sucedido.

“El ataque duró aproximadamente cinco minutos, según la publicación de la mujer, que compartió fotos de su rostro, lóbulo de la oreja parcialmente desgarrado y brazos y piernas magullados y raspados. “Sin NINGUNA exageración, la verdad honesta de Dios, no pensé que iba a lograr salir de ese río”, escribió Royce, “no tenía ni idea de si mis amigas iban a lograrlo. Pero por la gracia de Dios lo hicimos”, añadió.

Royce dijo que el ataque fue horrible y que no pudieron defenderse debido al caos de la situación y la profundidad del agua en la que se encontraban.

“Estábamos indefensos. Traté de patearlo, pero me atacaron en otro lugar. Traté de contenerlo en un punto agarrándolo del brazo para mantenerlo alejado mientras intentaba nadar más cerca de la orilla”, escribió Royce.

El grupo de mujeres estaba en medio del agua cerca de Three Forks y Lewis and Clark Caverns cuando el ataque comenzó justo antes del anochecer. “Esta cosa era viciosa e implacable. Me mordió la cara en varios lugares, mis dos orejas, mis brazos, mis manos, mis piernas, mis muslos y mi tobillo”, escribió la mujer afectada. “Mis amigas fueron mordidas en las manos y en el trasero. El pulgar de una amiga estaba destrozado y también tenía marcas de mordeduras en todo el cuerpo”.

Para cuando todo terminó, y las aguas turbias se asentaron, el grupo de amigas se dio cuenta que habían sido separadas en el ataque, y que todas estaban en distintos puntos del rio. Royce estaba sangrando en una orilla del río, otra amiga estaba en la orilla opuesta y la tercera se hallaba sentada en una roca en medio de las aguas.

“Estaba cubierta de sangre y me salía por la cara y la nariz. Hacía frío. Estábamos mojadas. Estaba oscuro. No teníamos realmente una “buena” imagen la una de la otra debido a la distancia. Todo lo que podíamos hacer era gritar y llamarnos. A cualquiera. Pero estábamos tan malditamente lejos de cualquier cosa”, dijo Royce.

Por su parte, de acuerdo con Daily Mail, una de las tres mujeres, pensó rápidamente en utilizar la función S.O.S de su iPhone, para pedir ayuda, la cual después de 50 minutos llegó con mucha dificultad ya que el lugar del incidente es un lugar remoto de difícil acceso.

Royce describió el tiempo de espera de los paramédicos como doloroso y aterrador. Dijo que se sentía mareada y que estaba aterrorizada de que si cerraba los ojos, moriría. “Tomé la decisión, sabiendo el dolor que le causaría a mi amiga decirle que la amaba y pedirle que cuidara de mis hijos”, dijo.

Cabe añadir, que la mujer ha creado una página de GoFundMe, en donde ha recaudado más de $7,000 mil dólares.

“Hola mi nombre es Jael. Hace varios días, una de mis queridas amigas, Jen, fue sorprendentemente atacada por nutrias de río en el río Jefferson en un viaje flotante. Ha sufrido cortes profundos y laceraciones en todas sus manos, cara, brazos y piernas. La sacaron de la zona y se sometió a una cirugía extenuante. Obviamente, esto ha dejado a su familia con costosas facturas médicas, especialmente porque ella no puede trabajar mientras se recupera de todas sus lesiones. Es probable que muchos de ustedes hayan conocido a Jen y su esposo, Jeff, en toda la comunidad. Jen ha sido una constante en Rosauers en Bozeman desde su apertura en 2007. Su esposo, Jeff, ha sido bombero/EMT en el departamento de bomberos de Central Valley durante años. Sus hijas son Reagan (12) y Zoey (13), y su hijo Jameson (21 meses). ¡Cualquier cosa y todo lo que pueda hacer para ayudar a esta maravillosa familia es apreciado especialmente porque han ayudado constantemente a nuestra comunidad!”

Entre tanto, en un comunicado emitido por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Montana (FWP), este informó que “una nutria se acercó a las mujeres y las atacó y que las tres mujeres resultaron heridas”, señalaron.

El establecimiento indicó que si bien, la nutria es percibida como un animal simpático, con su pequeña cabeza asomando fuera del agua y ágiles patitas, no deja de ser peligroso. “Aunque los ataques de nutria son raros, las nutrias pueden tratar de proteger a sus crías, su espacio y su comida, por lo que el servicio aconseja al público que mantenga las distancias con estos animales”.

“El personal de FWP ha colocado letreros en varios sitios de acceso de pesca en el área que advierten a los recreacionistas sobre la actividad de las nutrias. No se planean más acciones de manejo en este momento. Si bien los ataques de las nutrias son raros, las nutrias pueden protegerse a sí mismas y a sus crías, especialmente a distancias cortas. Dan a luz a sus crías en abril y luego se las puede ver con sus crías en el agua durante el verano. También pueden proteger los recursos alimentarios, especialmente cuando esos recursos son escasos. Las nutrias son miembros de la familia de las comadrejas. FWP aconseja a los recreacionistas que mantengan una gran distancia, dando suficiente espacio a toda la vida silvestre. En condiciones de sequía, los niveles bajos de agua pueden acercar a los recreacionistas a la vida silvestre que habita en el agua. Ser consciente y mantener la distancia puede ayudar a evitar encuentros peligrosos, reducir el estrés de la vida silvestre y promover un comportamiento animal saludable. Si lo ataca una nutria, contraataque, aléjese del agua y busque atención médica”.

Finalmente, Miami Diario publicó que Royce, quien recibió la mayor parte del ataque, fue sometida a una cirugía, pero que lamentablemente perdió parte de su oreja derecha y sufrió severas mordeduras en las piernas y brazos.

Informa el medio de comunicación que luego de una semana, notificó a través de Facebook que ya estaba en casa, y que señaló que pese a los múltiples puntos que tiene en todo el cuerpo y rostro, no hay signos de infección y se está recuperando progresivamente. Por su parte, Montana Fish Wildlife and Parks colocó letreros en varios sitios de pesca recreativa que advierten a las personas sobre la actividad de las nutrias en el área, según publicó CBS.

