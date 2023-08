Madison Anderson y Pepe Gámez confirman su relación [FOTOS]

Lo que se cree era un secreto a voces, terminó confirmándose y de la mejor manera. Ante la emoción de los televidentes, quienes pudieron ver en La casa de los famosos 3 algo de química entre la ganadora de dicha temporada, la Madison Anderson y el actor mexicano, Pepe Gámez, ahora la pareja, confirmó oficialmente su relación.

Durante la emisión de La casa de los famosos 3 de la cadena Telemundo, muchos pudieron ver una bella amistad entre ambos participantes al interior de la casa, quienes lograron avanzar en la competencia y llegar hasta instancia finales. El movimiento llamado “Pepison”, se confirmó por medio de una serie de imágenes publicada en redes sociales por la pareja, en donde se les ve juntos, muy felices, y bastante enamorados, acompañada de un mensaje.

“Sometimes a stranger can bring new meaning to your life”🦋🐺🥠🌹🌻” (“A veces un extraño puede traer un nuevo significado a tu vida”), escribió la Miss Universe Puerto Rico 2019, junto a las dos fotos. La publicación alcanzó más de 150,000 corazones y 15,000 comentarios.

Aunque ninguno de los dos indicó el lugar exacto donde fueron tomadas estás bellas imágenes, de acuerdo con El Nuevo Día, este asegura que fue en México, fue ambos fueron vistos por medio de redes sociales, compartiendo con la familia de Pepe Gámez.

Ante las fotografías, sus compañeros La casa de los famosos 3, no dudaron en comentar muy alegres por verlos juntos. El actor Diego Soldano, Nicole Chávez y Arturo Carmona expresaron su emoción.

“Que sorpresa 😱 😂😂😂 los quiero un chingo !!!, escribió Diego Soldano.

Nicole Chávez dijo: “me hare la sorprendida 😮❤️👏”.

Y finalmente, Arturo Carmona comentó: “@ppgamez @madisonandersonberrios 👏👏👏👏👏 comparto su felicidad!!!!❤️ los quiero mucho”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se le ve a ambos juntos. En el mes de mayo, la pareja fue invitada a Radio Rumba, en Orlando, Florida. Y para el mes de junio, fueron vistos en la ciudad de Nueva York.

De igual manera, Pepe Gámez, visitó Puerto Rico, cuando fue el recibimiento de la modelo en Plaza las Américas, por ganar “La casa de los famosos 3″.

“Se convirtió sin darnos cuenta en un verdadero ejemplo de lo que es la amistad real. De esas que hoy día pocas veces se consigue. Cuando salí y vi los videos jamás imaginé que hubiera causado tanto impacto”, dijo en su momento Madison Anderson, en declaraciones citadas por People.

Por su parte, Gámez, según El Vocero, admitió que tenía propuestas de trabajo para que ambos trabajaran juntos. “Hay muchas marcas que nos están empezando a contactar para hacer labores altruistas… Madison y yo comenzamos a tomar seriedad porque tantas personas involucradas en el Pepison que quizás recaiga en nosotros en hacer algo productivo y positivo. Más allá de si es una relación amorosa o un chisme, llevar toda esta fuerza de 100 millones de views, canalizarlo, hacer algo bueno para ayudar a gente… niños con cáncer, personas enfermas, viejitos”, dijo.

Finalmente, cabe recordar que Pepe Gámez, fue el tercer finalista y Madison Anderson Berríos, la ganadora absoluta del premio de más de $200,000 mil dólares.

