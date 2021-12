El nuevo ataque de Trump contra una reconocida mujer: ¿Contra quién se fue?

Donald Trump siempre ha sido un personaje muy controversial, y esta vez, durante una entrevista que concedió al presentador Nigel Farage, que fue transmitida en la televisión británica el miércoles por la noche, se fue lanza en ristre contra una de las antiguas miembros de la Familia Real: Meghan Markle.

El expresidente de Estados Unidos criticó duramente a la esposa del príncipe Harry, asegurando que nunca le cayó bien, y basó sus ataques en defender a la Reina Isabel, de quien dijo sufrió faltas de respeto graves por parte de Meghan.

“No soy fan de ella (Meghan). No lo fui desde el primer día”, comentó Trump, al ser interrogado sobre su opinión acerca de la exactriz, tal como citó NY Post. “No soy fan de ella en absoluto, y creo que ella es muy irrespetuosa con la Reina… Creo que (Markle) es muy irrespetuosa con la familia real, pero quizás lo más importante, con la reina”.





Trump no paró de hablar sobre la llamada Duquesa de Sussex y aseguró que muchas de las cosas que hace no son correctas.

“Ella está tratando de hacer cosas que creo que son muy inapropiadas”, advirtió Trump.

El líder republicano fue más allá, y aseguró que Meghan dañó los vínculos de Harry con el resto de la familia real e incluso vaticinó que llegara el momento en que el pelirojo se quite la venda de los ojos.

“Creo que (Meghan) ha arruinado su relación con su familia y le duele a la reina”, acotó Trump, según reseño The Guardian, tras la emisión de la entrevista. “Creo que Harry ha sido utilizado horriblemente y creo que algún día se arrepentirá (…) Le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar”.





El exmandatario no ocultó su admiración hacia la reina Isabel y elogió a la monarca: “Ella es una gran mujer, una gran persona, una persona histórica”, dijo.

Pero los ataques no pararon allí. Trump tambien criticó al primer ministro Boris Johnson, sobre su plan ecológico que busca impulsar en los hogares del Reino Unido energía eólica marina y por estar asumiendo posturas más progresistas.

El expresidente de Estados Unidos dijo que “simplemente está equivocado”, sobre esa iniciativa.





“Boris está equivocado, si se está esforzando mucho, está cometiendo un gran error. Pero me gusta, siempre me llevé bien con él [aunque] se ha inclinado un poco hacia el lado liberal”, afirmó Trump en su entrevista desde su casa en Florida.