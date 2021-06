¿Nueva York tendrá su segundo alcalde negro?: Encuestas favorecen a Eric Adams

Este 22 de junio se realizan en los cinco condados de la ciudad de Nueva York las elecciones, que entre otros cargos públicos, elegirá al próximo Alcalde, y Eric Adams, un expolicía, quien actualmente se desempeña como presidente de Brooklyn, podría ganar y convertirse así en el segundo mandatario negro en esa ciudad.

Así lo revelan las más recientes encuentas sobre las reñidas elecciones, en las que hasta el momento no aparece un líder absoluto, pero que ponen a Eric Adams a la delantera en los eventuales resultados.

El periódico NY Post aseguró que el excapitán del NYPD, quien es visto por la mayoría como la mejor opción para combatir el crimen que rampea en Nueva York tras la pandemia del COVID, tiene una ventaja considerable sobre sus más cercanos rivales.

Según datos presentados por el Post, el 28% de los votantes neoyorquinos le da su apoyo a Adams, quien se opone a que se le quiten recursos a la policía y promete hacer una reforma al interior de la Uniformada, pero manteniendo un balance entre seguridad y respeto a las comunidades.

De ganar Adams haría historia al ser el segundo político de raza negra en llegar a la máxima jefatura de la Ciudad de Nueva York, considerado el segundo cargo de elección popular más importante del país, después del de Presidente.

El primer alcalde negro que tuvo Nueva York fue David Dinkins, quien fue gobernante de la ciudad entre 1990 y 1993, y quien falleció el 23 de noviembre del año pasado.

Aunque Adams cuenta con el mayor respaldo en las encuestas, algo que hace a muchos no estar seguros de su eventual triunfo, es el nuevo sistema de votación que se implementó en estas elecciones, pues para proclamar a un vencedor no bastará con que tenga el primer lugar en votos, sino que necesita contar con el 50% del electorado.

El llamado voto por orden de preferencia determina ahora que si un candidato no consigue el 50% de votos tras contabilizar todos los sufragios, se elimina al último candidato con menor votación y los votos de segunda opción se agregan a los candidatos que vayan liderando.





Play



Former NYC Mayor David Dinkins dies at 93 David Dinkins, New York City's first and only African American mayor, has died at the age of 93 Subscribe: smarturl.it/reuterssubscribe Reuters brings you the latest business, finance and breaking news video from around the globe. Our reputation for accuracy and impartiality is unparalleled. Get the latest news on: reuters.com/ Follow Reuters on Facebook: facebook.com/Reuters Follow… 2020-11-24T21:26:09Z

Es decir que los neoyorquinos deberán poner a los candidatos en orden de preferencia de 1 a 5, por lo que los resultados finales podrían tomar hasta semanas para conocerse.

La encuesta, realizada por la firma Ipsos, ubica en segundo lugar al exprecandidato presidencial demócrata Andrew Yang, con el 20%, seguido por la excomisionada de Saneamiento Kathryn García, con 15% y la abogada Maya Wiley en cuarto lugar, con 13%.

Ya en los procesos finales de la implementación del nuevo sistema de voto por orden de preferencia, Adams ganaría con el 56% y Yang quedaría en segundo lugar con el 44%.

Aunque el ganador de los comicios deberá ir nuevamente a las urnas en las elecciones generales de noviembre, por ser Nueva York una ciudad con casi 4 millones de votantes demócratas, frente a medio millón republicanos, es por ello que quien gane en las primarias ya es considerado el vencedor seguro.