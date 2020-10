Aumento de casos de COVID en Nueva York obliga a cierre de escuelas y negocios en 9 barrios

A pesar de que la ciudad de Nueva York había logrado contener de manera ejemplar la propagación del COVID-19 en sus cinco condados desde junio pasado, luego de haber vivido momentos de horror y haberse convertido en el epicentro del virus en todo el mundo, las alertas volvieron a sonar en la Gran Manzana esta semana.

Luego de que se autorizara la reapertura de las 1,700 escuelas de la ciudad y el servicio interior en los restaurantes, la Ciudad reportó que hay nueve barrios de Brooklyn y Queens con aumento de casos de COVID-19 entre el 3% y 8% y otros 13 lugares se encuentran bajo estricta vigilancia por el incremento que tambien han registrado, aunque menos preocupante.

Debido a los nuevos casos, la Ciudad propuso cerrar de nuevo los negocios no esenciales y las escuelas en esos vecindarios, y el gobernador, Andrew Cuomo ordenó acatar el plan a partir de este jueves 8 de octubre, pero agregó a la lista de prohibiciones, los servicios religiosos en masa, a los que achaca en buena parte de ser causante de la escalada de contagios, mayormente entre los judíos ortodoxos.

We know this is hard.

We know we're asking families, small business owners and every New Yorker who calls these clusters home to make a huge sacrifice.

But this is about protecting the health of our entire city. The faster this shutdown happens, the sooner it's over.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) October 7, 2020