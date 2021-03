COVID-19: Mayores de 16 años en Nueva York podrán vacunarse desde el 6 de abril

El lunes 29 de marzo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que a partir de las 8:00 de la mañana de este martes 30 de marzo, el estado permitirá a los neoyorquinos mayores de 30 años de edad o más ser elegibles para acceder a la vacuna contra el virus del Covid-19.

Así mismo, dentro del mismo comunicado, informó que todos los jóvenes de 16 años de edad o más, también podrán inocularse la vacuna del Covid-19 a partir del próximo martes 6 de abril, previa concertación de cita.

“Hoy damos un paso monumental para vencer el virus del Covid-19”, ha declarado Cuomo, en declaraciones citadas por El País. “A partir del 30 de marzo, todos los neoyorquinos a partir de los 30 años podrán vacunarse, y todos los neoyorquinos de 16 años o más serán elegibles a partir del 6 de abril, mucho antes de la fecha límite del 1 de mayo establecida por la Casa Blanca”, ha continuado el gobernador, en referencia al llamamiento del presidente Joe Biden a todos los Gobiernos Estatales para que permitan la vacunación a partir del primero de mayo.

Es de señalar que la elegibilidad para la vacuna se había limitado a la población adulta mayor de 50 años, a personas bajo ciertas categorías laborales y aquellos con enfermedades preexistentes que los ponían en riesgo de presentar síntomas graves si contraían el coronavirus. Biden dijo el lunes que 90% de todos los adultos en Estados Unidos podrán pedir la vacuna antes del 19 de abril.

“Hoy damos un paso monumental en la lucha para vencer a Covid, dijo Cuomo en un comunicado. “Podemos ver la luz al final del túnel, pero hasta que lleguemos allí es más importante que nunca que todos y cada uno de los neoyorquinos usen una mascarilla, guarden la distancia social y sigan todas las pautas de seguridad”.

El anuncio de estas determinaciones llega justo cuando a un año de convertirse en el epicentro mundial de la pandemia del coronavirus, Nueva York y Nueva Jersey nuevamente lideran la lista de los estados de Estados Unidos con las mayores tasas de infección.

De hecho, aún cuando la campaña de vacunación se ha intensificado, el número de casos nuevos en Nueva Jersey ha aumentado un 37% en poco más de un mes, para unas 23.600 infecciones cada siete días. Alrededor de 50.000 personas a la semana están dando positivo al virus en Nueva York, y ese número no ha cambiado mucho desde mediados de febrero.

En efecto, desde mediados de febrero, cuando el Estado decidió la reapertura del interior de los restaurantes con aforo limitado, Nueva York se relajó en la aplicación de las medidas de contención y aprobó, a partir del 1 de abril, la reapertura de cines, así como de estadios y salas de conciertos con capacidad superior a las 10.000 personas.

Vaccination Update:

29.6% of New Yorkers have received at least one vaccine dose and 16.8% have completed their vaccine series.

-171,419 total doses were administered over the past 24 hours

-9,056,970 total doses administered to date

Details: https://t.co/S1OmTSRTWp pic.twitter.com/4nHSNmg042

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 29, 2021