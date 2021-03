Cuarto Cheque de Estímulo: ¿Hay posibilidad de un nuevo cheque en 2021?

Luego de que hace casi un mes se aprobará el tercer cheque de estímulo el cual formó parte del plan ‘American Rescue Plan’ como alivio para contrarrestar la crisis económica y laboral causada por la pandemia del coronavirus y fortalecer la economía del país, por un valor de 1,9 billones de dólares, sigue aún llegando a las más de 160 millones familias estadounidenses que cumplieron con los requisitos para obtener la ayuda por un valor de $1,400 dólares, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas (IRS). El primer pago realizado por la nueva administración de Joe Biden, desde que reemplazó a Donald Trump.

El pago de este tercer cheque de estímulo consistió en un total de $1,400 dólares para individuos contribuyentes, para las parejas elegibles $2,800 dólares y un extra de $1,400 dólares por dependiente.

Ahora, parece que esta ayuda económica no parece ser suficiente para hacerle frente a todas las necesidades que ha dejado el brote del virus Covid-19 en el país, pues, de acuerdo a expertos y economistas, sería necesario una cuarta ronda de cheque de estímulos, opción que no debe de descartarse, para comenzar afrontar la crisis económica en Estados Unidos.

¿Se puede llegar a un acuerdo de un cuarto cheque de estímulo?

¿Un cuarto cheque de estímulo sería parte de nuevo paquete de la Administración Biden? | El Diario NY https://t.co/lLQpaXOZf1 — El Diario Nueva York (@eldiariony) March 26, 2021

Aunque por el momento no hay ningún tipo de información confirmada, de acuerdo a Axios, citado por As y Forbes, el presidente Joe Biden se habría reunido con sus asesores para comentar la posibilidad de aprobar un nuevo paquete de ayudas mucho “más generoso y progresista”.

Em información de AS, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que no iban a dar detalles del nuevo plan que tienen en mente el demócrata Joe Biden, hasta que este no se encuentre bien estructurado, algo que según ella, podría pasar en el mes de abril.

Cabe mencionar que de gestionarse este nuevo cheque de estímulo ante el Congreso, sería aprobado a través del método de reconciliación de la resolución presupuestaria, ya que se espera la oposición de los republicanos. Teniendo en cuenta esto, mencionado método solo puede ser utilizado una vez en el año fiscal, por lo que, los demócratas no pueden volver utilizarlo sino hasta el 1 de Octubre. Por lo que, si se requiere una cuarta ronda de cheques de estímulo, deberán de llegar a un acuerdo entre demócratas y republicanos, para que esta nueva ayuda llegue antes de que finalice el 2021.

El líder la minoría del Senado, Mitch McConnell dijo que se trata de “un Senado 50/50 y una mayoría demócrata muy estrecha en la Cámara, no de un mandato para convertir a Estados Unidos en la visión de Bernie Sanders de lo que debería ser América”.

Los legisladores apoyan una cuarta ronda de cheques

💵 Para algunos políticos demócratas es necesario continuar con las rondas de pagos hasta que termine la pandemia. Pero a algunos economistas les preocupa que esto pueda terminar por “sobrecalentar la economía”. Aquí su explicación:https://t.co/YRp547qRga — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) March 30, 2021

Unos 64 legisladores apoyan un nuevo cheque de estímulo, ya que consideran que el tercer pago no es suficiente para apoyar a la familias a afrontar la crisis económica, afirmando que estos pagos deben de ser ‘temporales’, es decir, que los beneficios por desempleo y el apoyo económico se extienda hasta que termine la pandemia del virus Covid-19.

“Otra ronda de cheques por única vez proporcionaría un salvavidas temporal, pero cuando se acabe el dinero, las familias volverán a tener dificultades para pagar las necesidades básicas. Un cheque más no es suficiente durante esta crisis económica y de salud pública”, decía el documento.

Ante esta situación y su preocupación, estos legisladores le han solicitado a Joe Biden considerar un nuevo paquete de ayudas para los americanos. Entre los legisladores que apoyan esta nueva ronda de pagos, se encuentran Ilhan Omar la representante de Minnesota quien lidera la iniciativa, en compañía de Jamaal Bowman de New York, Cori Bush de Missouri, David Cicilline de Rhode Island, Jimmy Gomez de California, Pramila Jayapal de Washington, Ro Khanna de California, Ted Lieu de California, Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Mark Pocan de Wisconsin, Ayanna Pressley de Massachusetts, Jamie Raskin de Maryland, Rashida Tlaib de Michigan y Bonnie Watson Coleman de New Jersey.

Según AS, en la carta enviada al presidente de Estados Unidos, los legisladores dijeron que: “Esta crisis está lejos de terminar y las familias merecen tener la certeza de que pueden poner comida en la mesa y tener un techo sobre sus cabezas. No deberían estar a merced de los plazos legislativos en constante cambio”.

Por el momento, esta opción es difícil de que se apruebe, así como las antiguas negociaciones, que tomaron varios días y meses de conversaciones entre ambas partes. Más ahora, teniendo en cuenta que los republicanos se opondrían a un nuevo cheque de estimulo y paquete de ayuda ya que el país se encuentra bastante endeudado.

Viendo un panorama positivo de esta nueva propuesta, que estaría en cuestión de organizar la propuesta, podría ponerse sobre la mesa en el mes de abril, y aprobarse a finales del mismo mes, comienzo del mes de mayo, si ambas parte llegan a un acuerdo.

