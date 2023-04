Perros robots combatirán el crimen en Nueva York

La Ciudad de Nueva York sigue buscando estrategias creativas para combatir la criminalidad y garantizar que los neoyorquinos que viven en los cinco condados estén plenamente seguros, y a partir del verano, se verán en estaciones del metro, como la de Times Square, perros robotizados, recorriendo pasillos y plataformas.

Ese fue el anuncio que hizo el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, quien de acuerdo a medios como NBC, donde se afirmó que el mandatario estuvo el martes en la populosa zona de Times Square revelando los nuevos miembros del NYPD que comenzarán a verse en el panorama.

Los perros robots, que buscan detectar y frenar acciones criminales, conocidos como Digidogs, cuyo costo se estima en $74,000 cada uno, tienen cámaras, luces y sistemas de comunicación, que de acuerdo al NYPD serán manejados por la Unidad de Respuesta y Asistencia Técnica (TARU).

El programa, que fue objetado por el alcalde anterior y organizaciones que consideran que busca vigilar más a comunidades vulnerables y que significa una inversión que debería hacerse en otras necesidades urgentes, fue descrito por Adams como una herramienta útil que ayudará a mantener más segura a la ciudad.

“Algunas personas ruidosas se opusieron y dimos un paso atrás. Yo no funciono así. Estamos escaneando el mundo para encontrar tecnología que aseguren que esta ciudad sea segura”, dijo el Alcalde.

La comisionada de policía, Keechant Sewell, aseguró que los perros robóticos, al igual que otros robots inteligentes son beneficiosos para frenar acciones criminales.

“A lo largo de su historia, la policía de Nueva York ha aprovechado lo último en tecnología disponible, y ha sido pionera en formas de hacer nuestro trabajo fundamental de manera segura y eficaz. En todas las épocas, hemos maximizado la seguridad pública y de los oficiales a través de tecnología emergente, y ese enfoque continúa hoy”, dijo la Comisionada del NYPD en un comunicado. “Nuevamente, es hora de que la policía de Nueva York se adapte, mejore y continúe superando las expectativas de seguridad pública”.

Y ante las críticas de que dichos perros robotizados pueden ser una amenaza a las libertades civiles de neoyorquinos vulnerables, la jefa del NYPD dijo que no lo permitirá.

“Queremos ser claros: la implementación de estas tecnologías será transparente, consistente y siempre se realizará en estrecha colaboración con las personas a las que servimos. Nuestro trabajo es luchar contra el crimen y mantener a las personas seguras, y estas herramientas son pasos significativos hacia adelante en esa misión vital”, afirmó la oficial.