Matan a balazos a un hombre en pleno velorio de su tía en Nueva York

La violencia que sacude a la Ciudad de Nueva York sigue dejando víctimas mortales, y en medio de la lucha que las autoridades han dado contra el flujo de miles de armas ilegales que circulan en los cinco condados de la Gran Manzana, un nuevo asesinato fue reportado por la policía, en un sitio donde menos se esperaba.

Según el periódico New York Post, El NYPD reveló que en pleno velorio en una funeraria del condado de Brooklyn, un hombre de 40 años fue asesinado tras recibir varios impactos de bala.

El citado medio dijo que la víctima fue identificada como Tyrone Johnson y se encontraba al frente de la funeraria “Grace Funeral Chapels”, ubicada en el 607 N de Conduit Blvd, en el área de Cypress Hills, donde junto a otros familiares estaba velando el cuerpo sin vida de su tía.

A 40-year-old man is shot and killed in a tussle on a Brooklyn street, police and witnesses say.https://t.co/JS7GPGvSLx — New York Daily News (@NYDailyNews) February 2, 2023

El ataque armado ocurrió hacia las 7:00 de la noche del miércoles 1 de febrero y dejó también a un hombre herido de bala en la muñeca.

Tras recibr los disparos en el pecho, Johnson fue trasladado en estado crítico hasta el hospital de Jamaica, en el condado de Queens, donde los doctores no pudieron hacer nada por salvarlo, debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo a datos suministrados por la policía del NYPD, compartidos por el Daily News, la víctima fue baleada tras registrarse una pelea verbal con el presunto agresor, quien huyó de la escena del crimen.

La policía hasta el momento no ha informado de ningún arresto relacionado con este asesinato ni ha identificado al sospechoso, pero pidieron ayuda a la comunidad para que compartan información que ayude a esclarecer el crimen y dar con el paradero de quien estuvo detrás del homicidio.

“Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales”, dijo el NYPD.

Hace apenas unas semanas se registró en Nueva York un hecho similar, luego que un joven de 32 años fuera baleado en una funeraria, y días después murió en el hospital.

Asimismo, en medio de un memorial por un amigo asesinado, tres mujeres fueron baleadas en un lugar de eventos de Queens, en enero.