Nueva York lanzó pasaporte digital de vacunación Covid-19 ¿Cómo funciona?

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que los ciudadanos neoyorkinos, ahora ya pueden acceder a un pasaporte digital para demostrar que han sido vacunados contra la enfermedad del Covid-19, o en su defecto que son negativos para la prueba de contagio.

El nuevo documento, tarjeta “Excelsior Pass Wallet”, es la implementación de una aplicación digital de carácter gratuito y voluntario desarrollado en colaboración con la empresa IBM, la cual verificara si el usuario de la tarjeta ya esta totalmente vacunado contra el virus del Sars-Cov-2, o si presenta un resultado reciente de prueba de antígeno o PCR negativo.

New York is the first state to formally create a digital passport for those vaccinated against the coronavirus. https://t.co/2AG7Ya1P5j

— The New York Times (@nytimes) March 28, 2021