Norah Horwitz: Joven apuñaló a su padre tras una pelea familiar

Norah Horwitz es la sospechosa acusada de matar a puñaladas a su prominente padre dentista Abbey Horwitz en Virginia Beach, Virginia, según la policía de Virginia Beach.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Virginia Beach, “El 3 de junio de 2023, a las 8:54 a.m., los oficiales del Departamento de Policía de Virginia Beach respondieron a una llamada de servicio en la cuadra 1300 de Wren Place”.

“Los oficiales localizaron al Dr. Abbey Horwitz (M/68) que sufría múltiples puñaladas. El Dr. Horwitz fue declarado muerto por EMS a las 9:13 a.m. Michael (Norah) Horwitz (F/34) de Virginia Beach fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado y apuñalamiento en la comisión de un delito grave. Actualmente está detenida en la cárcel de Virginia Beach”, dice el comunicado.

The New York Post informó que, según la policía, Horwitz es transgénero y está en proceso de transición.

Esto es lo que necesita saber:

1. Norah Horwitz es acusada de matar a puñaladas a Abbey Horwitz durante una “pelea familiar”

Se suponía que Norah Horwitz comparecería ante el tribunal para una audiencia de fianza, pero se retiró para que Horwitz pudiera “encontrar un abogado” después de que se le asignó un defensor público, según WTKR.

El motivo del apuñalamiento no está claro. The New York Post informó que el apuñalamiento ocurrió durante una “pelea familiar”.

Según 13NewsNow, Horwitz está bajo vigilancia suicida en la cárcel.

Un vecino le dijo a The Virginian-Pilot que la muerte del médico fue como una “tragedia griega”.

“Lo que siempre recordaré es que él siempre tenía a toda su familia junta, algo así como ‘Los Walton'”, dijo el vecino sobre Abbey Horwitz a The Virginian-Pilot. “… Parecía el hombre de familia consumado”.

2. Norah Horwitz es 1 de 3 hijos nacidos del Dr. Abbey Horwitz y su esposa Brenda

Según The Art of Dentristry, el dentista Abbey Horwitz estuvo “casado con su esposa Brenda durante más de 25 años y es el orgulloso padre de sus tres hijos, Michael, Shayna y Jonathan”.

“Conjuntamente, son el producto educativo local de la Academia Hebrea de Tidewater, Cape Henry Collegiate, la Escuela de Artes del Gobernador, First Colonial y Cox High School”, dice el sitio web. “Ser una parte activa de la comunidad, servir como presidente de la Academia Hebrea de Tidewater y como presidente de la Federación Judía Unida de Tidewater, hacer odontología de atención comunitaria para nuestros vecinos que lo necesitan como un proyecto continuo son solo algunas de las maneras trata de devolver”.

El sitio web agrega: “Dr. Horwitz también ha estado involucrado en proyectos y servicios dentales voluntarios en Israel, Rumania y la antigua Unión Soviética. Recientemente, el Dr. Horwitz viajó a Nicaragua a través de Médicos por la Paz para capacitar a los profesionales de la odontología en una buena higiene bucal”.

Al crecer en el Bronx, Abbey se graduó en la Universidad de Fordham antes de asistir a la Escuela de Odontología de la Facultad de Medicina de Virginia en Richmond. Al graduarse, se mudó a Virginia Beach para abrir su propia práctica. A lo largo del camino, ha asistido a numerosos programas de educación continua en todas las facetas de la odontología con una fuerte concentración en la atención integral de los casos difíciles, todas las fases de la odontología cosmética, además de asistir al curso Maxi de un año y medio de duración sobre implantes dentales en la Escuela de la Universidad de Nueva York. de Odontología. La odontología es un arte en constante cambio y crecimiento, y el aprendizaje es una parte muy importante para ofrecer la mejor atención.

3. Norah Horwitz es una artista con sede en Portland que usa el ‘Drag Alter Ego’ Menorah Horwitz

Según Floating World Comics, Menorah Horwitz “es el alter ego drag del artista de Portland Michael Horwitz. Recibió su BFA en Estudios de Cine y Televisión de la Universidad de Nueva York y su MFA en Estudios Visuales de Pacific Northwest College of Art”.

El sitio continúa: “Los proyectos impresos anteriores incluyen ‘My Boyfriend Walt Whitman’ y ‘The Wookie Woof Book’ autoeditados. Su trabajo ha aparecido en PDX Contemporary Art, PICA’s Time Based Arts Festival, Disjecta y Linework NW. En 2015, Advocate.com lo nombró “A Queer to Watch”.

Paste Magazine escribió sobre el artista: “Quizás la única persona que se graduó de un puesto editorial en Marvel Comics (no funcionó) para actuar en espectáculos de drag y dibujar porno Wookie, Menorah Horwitz ha creado una obra única. -amable camino para ella misma a través, alrededor, lejos y de regreso al mundo del cómic”.

The Advocate escribió que “Skanky Lisa Frank” es “cómo lo describió un amigo de Michael, y eso suena bastante bien”. Como ilustrador del área de Seattle, se puede atrapar a Michael dibujando retratos en bares, creando folletos y revistas e inventando telenovelas en Facebook”.

“Me encanta hacer cosas que estén arraigadas visualmente en cosas que amaba cuando era niño, ya sea ballet, retratos clásicos, cómics de superhéroes, dibujos animados, revistas de moda y Lifetime TV”, dijo Horwitz a The Advocate. “También trato de enfatizar y anunciar mi propia desesperación sexual y romántica, como en la telenovela de Facebook My Boyfriend Walt Whitman. En ese proyecto salí con alguien llamado Walt Whitman durante ocho meses; le gustaba escribir poesía ya mí me gustaba recordarle a la gente que tengo un novio que escribía poesía. Éramos una pareja muy creativa”.

The Advocate continuó: “El año pasado, Horowitz ilustró una revista sexual de Star Wars con su colaborador Kevin Kauer, titulada The Wookie Woof Book. Desde entonces, ha exhibido muñecas de papel queer en el festival Linework NW y ha realizado una residencia en el Museo de Arte de Portland, y está trabajando en una nueva revista porno.

Se hace referencia a Horwitz como Michael Horwitz en algunos de estos artículos, pero utilizó a Norah Horwitz en Facebook. Se eliminan las páginas de Tumblr e Instagram de Horwitz.

4. Norah Horwitz publicó una obra de arte y un gráfico de Black Lives Matter en Facebook

En Facebook, Norah Horwitz publicó selfies, obras de arte y un gráfico de Black Lives Matter.

En 2017, Horwitz escribió en Facebook: “Gracias a todos los que publicaron ayer sus historias personales para el Día Internacional de la Salud Mental. Compartir sus palabras y experiencias hizo más de lo que cree. Por favor, sean amables con ustedes mismos hoy y todos los días. Mucho amor.”

“Proteja a las mujeres trans negras”, decía un gráfico compartido por Horwitz.

5. Los pacientes dieron críticas entusiastas ala Dr. Abbey Horwitz, elogiando su “práctica maravillosa” y su atención “atenta”

Las reseñas de Google sobre la Dra. Abbey Horwitz son generalmente positivas. “Qué práctica tan maravillosa”, escribió un crítico. “El Dr. Horowitz también fue maravilloso, divertido y entrañable como siempre. Los recepcionistas muy amables y encantadores también. ¡El único dentista para mí!”

“Siempre atento, comprensivo, cariñoso y paciente, además de brindar la mejor atención que pueda encontrar”, escribió otro.

Otro crítico escribió: “He sido paciente durante más de 20 años y no puedo decir lo suficiente sobre el nivel de atención que Abbey y su equipo le brindan a toda mi familia”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Madeline Kingsbury: Detienen al padre de sus hijos tras hallar restos humanos