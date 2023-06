Madeline Kingsbury: Detienen al padre de sus hijos tras hallar restos humanos

Adam Fravel, el padre de los hijos de la mujer desaparecida de Minnesota, Madeline Kingsbury, fue arrestado el 7 de junio de 2023, luego de que se descubrieran restos humanos, anunció el Departamento de Policía de Winona.

“Un agente del condado de Fillmore encontró restos humanos el miércoles por la tarde al norte de Mabel, Minnesota”, escribió la policía en un comunicado publicado en su página de Facebook la noche del 7 de junio de 2023.

Kingsbury es una profesional de investigación clínica de Winona, Minnesota, de la Clínica Mayo que desapareció el 31 de marzo de 2023. Desapareció después de dejar a sus hijos en la guardería, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Winona.

Fravel trabaja como ingeniero de software en Winona, según su página de LinkedIn.

Fravel emitió una declaración a KAAL el 12 de abril de 2023 sobre la desaparición de Kingsbury diciendo: “En el transcurso de los últimos 12 días, mi familia y yo hemos sido objeto de una gran cantidad de acusaciones sobre la desaparición de la madre de mis hijos, Maddi Kingsbury. Durante estos últimos 12 días, he cooperado con las fuerzas del orden público en todo momento, incluso sentado para múltiples entrevistas con las fuerzas del orden público del condado de Winona”.

Fravel agregó, según la televisora, “Yo no tuve nada que ver con la desaparición de Maddi. Quiero que encuentren a la madre de mis hijos de 5 y 2 años y que la lleven a casa sana y salva. Quiero eso más que nada”.

Esto es lo que necesita saber:

La policía dice que Adam Fravel fue arrestado por el descubrimiento del cuerpo

“El cuerpo se encontró en un matorral de la autopista 43 y se localizó utilizando información generada durante la investigación de Madeline Kingsbury”, dice el comunicado de la policía de Winona.

“Debido a esto, el personal encargado de hacer cumplir la ley arrestó a Adam Fravel por causa probable en relación con su desaparición”, continúa el comunicado.

La policía escribió que el cuerpo aún no ha sido identificado.

“Numerosos miembros del Departamento de Policía de Winona, la Oficina del Sheriff del Condado de Winona, la Oficina del Sheriff del Condado de Fillmore, el Equipo de Ejecución de Crímenes Violentos del Sudeste de Minnesota, los agentes y el personal de la escena del crimen de la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA) de Minnesota, y el Médico Forense Regional del Sur de Minnesota La oficina está trabajando lo más rápido posible para identificar positivamente los restos”, escribió la policía.

“Pedimos a la comunidad que respete la privacidad de la familia en este momento y que no especule sobre el caso hasta que haya más información disponible. Compartiremos una actualización mañana una vez que tengamos más información confirmada”.

Adam Fravel fue la última persona conocida que vio a Madeline Kingsbury, dijo la policía anteriormente

El jefe de policía de Winona, Tom Williams, dijo en una conferencia de prensa anterior que el padre de los hijos de Kingsbury fue la última persona conocida que la vio. Williams dijo que ese hombre, a quien no nombró en ese momento, les dijo a las autoridades que conducía la camioneta de Kingsbury y luego la devolvió a la casa de Kingsbury.

Según la página de LinkedIn de Fravel, ha trabajado bajo contrato para un sitio de anuncios de bienes raíces en publicidad y medios web.

Fravel escribió en LinkedIn que recibió un asociado de artes y ciencias en AAS y software y desarrollo web en mayo de 2023 de Minnesota State College Southeast. En 2016, recibió una licenciatura en ciencias en Sistemas de Información de Gestión de la Universidad Estatal de Winona, dice su página de LinkedIn.

Se graduó de Mabel-Canton High School en 2012, donde estuvo en la Sociedad de Honor, el Consejo Estudiantil y estuvo en el coro, fútbol y baloncesto, según su página de LinkedIn. En Facebook, las pocas fotos visibles de Fravel lo muestran con los niños que comparte con Kingsbury. A Kingsbury y a su madre les gustaron algunas de sus publicaciones.

Kingsbury, de 26 años, fue visto por última vez “la mañana del 31 de marzo y desde entonces no ha tenido contacto con amigos o familiares”, escribió la policía en un comunicado de prensa anterior. “Fue vista por última vez en su casa en Winona, Minnesota. Se suponía que Kingsbury se presentaría a trabajar esa mañana, pero no lo hizo. Además, numerosas llamadas y mensajes de amigos y familiares quedaron sin respuesta. Se suponía que Kingsbury recogería a sus hijos de la guardería esa tarde, pero no se presentó ni hizo arreglos. Todo esto está extremadamente fuera de lugar para ella”.

Desde el 31 de marzo, “los investigadores han entrevistado a numerosas personas, incluidos familiares y amigos. Los investigadores han estado recorriendo los vecindarios, registrando áreas e intentando recopilar cualquier video de vigilancia que pueda darnos pistas sobre dónde pudo haber viajado Kingsbury o su camioneta, una Chrysler Town and Country azul oscuro de 2014”, escribió la policía.

Los acontecimientos recientes “llevaron a los investigadores a creer que una camioneta que coincidía con la descripción de Kingsbury fue vista viajando desde Winona a la parte este del condado de Fillmore durante el día del 31 de marzo”, escribió la policía en el comunicado de prensa.

Williams dijo en una conferencia de prensa anterior que Kingsbury y el padre de sus hijos dejaron a su hija, de 5 años, y a su hijo, de 2, en la guardería poco después de las 8:00 a.m. Aproximadamente a las 8:15 a.m., el vehículo de Kingsbury regresó a su residencia, pero ella no lo hizo. No me presento a trabajar en la Clínica Mayo, dijo la policía.

La policía dijo que el padre de los hijos de Kingsbury les dijo que salió de la casa en la camioneta de Kingsbury alrededor de las 10:00 a.m., pero que ella ya no estaba cuando él regresó.

Según Williams, el padre de los hijos de Kingsbury “habló con la policía y nos dijo que salió de la residencia en la camioneta de Maddi alrededor de las 10:00 a.m. y regresó a casa más tarde ese mismo día”.

La camioneta permaneció estacionada en el camino de entrada desde la 1:30 p.m. en adelante, dijo Williams. Las autoridades han registrado la camioneta y la residencia. Encontraron el teléfono, la chaqueta, la billetera y la identificación de Kingsbury, dijo.

En esa conferencia de prensa, las autoridades se negaron a comentar más sobre Fravel.

