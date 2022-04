Joven de 17 años atropella y mata a 6 personas y admite exceso de velocidad: Noah Galle

Noah Thomas Galle, un adolescente de Florida, fue acusado de seis cargos de homicidio vehicular este martes después de que estrellara su BMW M5 2019 contra un SUV que transportaba a seis personas en Delray Beach el 27 de enero pasado, según informaron las autoridades policiales a cargo de la investigación.

Los documentos judiciales revelan que Galle, de 17 años, admitió ante la policía que conducía a exceso de velocidad en el momento del accidente el 27 de enero, según el informe del alguacil consignado por WPBF.

De acuerdo al citado medio, mientras se dirigía al centro médico después del accidente con un agente, Galle fue consultado sobre qué tan rápido iba al momento del impacto, a lo que respondió “por encima de 120 (millas por hora)”.

Cuando los agentes llegaron por primera vez a la escena, realizaron una evaluación de discapacidad en Galle y notaron su dificultad para hablar. El personal de la sala de emergencias también notó “un olor a bebida alcohólica proveniente de Galle” y solicitó un análisis de sangre, pero hasta el momento no ha sido acusado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach creen que el residente de Wellington, que sufrió heridas leves, estaba bajo la influencia del alcohol y/o las drogas en el momento del incidente de las 10:58 p.m. accidente, según la información del Sun-Sentinel.

Galle se grabó conduciendo a alta velocidad semanas antes del fatal accidente en el que mató a seis personas, y compartió las imágenes en redes sociales

A partir de esta información, WPBF señala que se emitió una orden de registro para las cuentas de redes sociales del adolescente. Los agentes dijeron que el identificador de la cuenta de Instagram de Galle también se colocó en las ventanas traseras del lado del conductor y del pasajero de su vehículo.

Un video muestra a Galle conduciendo a 181 mph en la carretera I-95 pasando el paso a nivel de Gateway Boulevard, dijeron los agentes.

Galle está detenido bajo arresto domiciliario con una fianza millonaria, y no puede volver a conducir

De acuerdo a WPBF, Galle está detenido con una fianza de 300 mil dólares más las condiciones de no conducir y arresto domiciliario con la excepción del transporte médico a cualquier cita.

La primera aparición de Galle en la corte como adulto fue el martes.

En el accidente del 27 de enero, Galle se estrelló contra la parte trasera de un Nissan Rogue, matando a la conductora Mirlaine Julceus, de 44 años, Remize Michel, de 52, Marie M. Louis, Filaine Dieu, de 45 y Vanice Percina, de 28.

El nombre de la sexta persona no ha sido revelado, indica el NY Post.

Según los informes citados por el medio antes mencionado, las seis personas eran trabajadores que estaban dejando sus trabajos en Pero Family Farms.

Solo Galle y Julceus usaban cinturones de seguridad, dijo la policía.

