Dueño de perros Pitbull que mataron al niño Aziz Ahmed no enfrentará cargos

Las autoridades de Nueva Jersey dictaminaron que no se presentarán cargos en contra del dueño de los dos perros Pitbull que brutalmente asesinaron a un niño de tres años en una vivienda ubicada en Carteret.

La víctima, identificada como Aziz Ahmed, de 3 años, murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió en el incidente que ocurrió en el patrio trasero de su residencia en un vecindario de Nueva Jersey.

De acuerdo con un reporte policial, el menor se encontraba jugando en el patio trasero de su vivienda cuando los dos perros Pitbull de un vecino irrumpieron su propiedad y lo atacaron violentamente.

La madre del niño, identificada como Shabana Mohammed, también sufrió múltiples heridas durante el incidente en un desesperado intento por salvar la vida de su hijo.

A face of tragedy. 3 year old Aziz Ahmed, killed by two pit bull dogs that got into his Carteret backyard Tuesday. Mom now knows, is critical but stable. Coney Island Auto Parts where dad works leading the Go Fund Me campaign to help family move elsewhere. ⁦@NBCNewYork⁩ pic.twitter.com/sNvTdNjNwO

— Brian Thompson (@brian4NY) March 18, 2021