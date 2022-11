Niurka Marcos disponible para encontrar un nuevo amor

Niurka Marcos se encuentra soltera y con deseos de conseguir una nueva pareja que se acople a sus necesidades, y todo indica que la vedette cubana no pierde tiempo y ya está lista para encontrar un nuevo amor.

Niurka Marcos mantuvo una relación con Juan Vidal de aproximadamente cinco meses todo este amorío inició en La Casa de Los Famosos el cual se mostraron unidos y muy cercanos, aunque la cubana fue la quinta eliminada de la competencia siempre se estuvo entusiasmada de retomar su relación con Vidal, y así lo hicieron, el actor iba a visitarla cada vez que tenía oportunidad.

Niurka Marcos preparada para conocer a una nueva pareja

Aunque en ese momento mucho se dijo de Cynthia Klitbo, la cual denunció ante la presa que el dominicano nunca le había pagado un dinero además que era violento con ella. Niurka no perdió la oportunidad de asegurar que hubiera esperado una llamada de la actriz y de esa manera hubiera hecho las cosas mejor. “Ella me hubiera llamado por teléfono para decirme ten cuidado, pero ella enseguida quiso figurar y mis escándalos yo los inicio, los desarrollo y los acabo. No invito a nadie ni responsabilizo a nadie”, sostuvo.

Niurka Marcos suelta veneno contra Cynthia Klitbo y la llama: "tóxica" | La Mesa Caliente Niurka Marcos no tuvo piedad con Cynthia Klitbo y le lanzó durísimas palabras e insultos. Además, la cubana habló sobre lo que ahora siente por Juan Vidal.

Niurka Marcos hizo caso omiso a las denuncias luego de que se dio cuenta que el actor aún no estaba preparado para estar en una relación.”Inicié, viví y concluí una relación tóxica, salí ilesa y además ya estoy en busca del otro galán. Yo siempre tengo pretendientes esperando a que alguien se ape%&$3″, dijo Marcos en un encuentro con la prensa. La bailarina siempre se ha mostrado receptiva con la prensa y en esta oportunidad que está en el ojo del huracán no deja escapar ningún detalle para seguir creando polémica.

La cubana aún siente la ruptura con Juan Vidal

Parece que Marcos aún no supera su ruptura y se encuentra en un proceso de duelo pero también preparada para conocer a un nuevo amor, ella catalogó a Vidal de “narcisista”, admitió que aún no ha podido dejar de sentir por su ex pareja.”Estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea, yo estoy enamorada todavía de Juan, aunque yo pueda controlar mis sentimientos porque la vida me enseñó, todavía me duele”, dijo.

Niurka Marcos se lanza en contra de su expareja Juan Vidal | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. La actriz Niurka Marcos habló de lo mal que terminó su romance con el dominicano Juan Vidal. La cubana afirmó que "hará que la odie" y además reveló si sería amiga de Cynthia Klitbo.

Marcos reveló que tiene bloqueado al actor de todos lados y de esa manera no quiere tener contacto con el intérprete.“Le dije ‘quiero que terminemos cuando todavía sentimos maripositas en el estómago, quiero que terminemos amándonos y queriéndonos, para que dejemos ese sabor de boca, para que nos quede…” fueron unas de las fuertes declaraciones que dio la cubana a la prensa.