¿Cuál fue el verdadero motivo de la ruptura entre Niurka Marcos y Juan Vidal?

Niurka Marcos es conocida en el mundo del espectáculo por su lengua afiliada y además porque no tiene pelos en la lengua cuando tiene que decir la verdad y en estar oportunidad decidió hablar con la prensa y poner punto y final a su relación de mas de tres meses con el actor Juan Vidal.

Cómo ya es habitual la cubana siempre es perseguida por la prensa y en el aeropuerto es que tiene sus encuentros con los periodistas y aquí fue donde la vedette no perdió el momento para confesar que había terminado su relación con Juan Vidal además de reconocer y aceptar que él no está preparado para estar en ninguna relación, esto mismo sucedió cuando fue pareja de Cynthia Klitbo.

Niurka Marcos aseguró que Juan Vidal es un nombre narcisista

“Voy a citar algo que él mismo me dijo, en una de nuestras conversaciones. ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para las relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cinthya, con la otra, con la otra, y hasta con la mamá de la niña”, contó la cubana.

Niurka Marcos también reveló que el único interés que tiene el actor es estar enfocado en su físico y músculos por lo que tildó al actor de narcisista, además de confesar que en ningún momento está tratando de hablar mal del actor sino es una realidad que no puede ocultar.“Simplemente Juan Vidal tiene un problema de narcisismo grave, que no ve más allá de su físico, o sea, él mismo reconoció que es una mierd* […] Yo creo que no estoy hablando mal de Juan Vidal, yo creo que estoy diciendo una realidad que es triste, de un hombre que vive de la apariencia totalmente”, añadió.

La mecha también se encendió cuando la expareja de Juan Vidal, Cinthia Klitbo , aseguró que en su relación el actor era un mantenido además de ser agresivo y no tener control de sus emociones “A mí (no me sacó dinero), él pagó el super, él cuando tuvo que pagar, pagó cenas, viajamos en compañía y pagaba mi mánager, o de pronto pagaba él, de pronto pagaba yo, si mi mánager o él estaban por ahí, me adelantaba y pagaba, o sea, yo soy una persona normal. Entonces lo manejaste de la ching*da, si quieres te doy un mínimo técnico boba”, dijo al respecto.

La cubana también pudo confesar que se siente muy triste por toda esta situación porque conoció a un hombre hueco por dentro “Y me voy triste porque conocí a un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro, un hombre que reconoce que es una mierd* para las relaciones y un hombre que tiene pasado, presente y futuro arrastrando solito su propia cabeza, o sea, los errores que él ha cometido son por su propia cabeza”.

Niurka Marcos y Juan Vidal vivieron unos meses de relación e intensos, dentro de La Casa de Los Famosos se conocieron y se reencontraron cuando ambos fueron eliminados de la competencia iniciando una relación formal, tanto así, que se comprometieron de manera simbólica en Perú sellando su amor por todo lo grande pero parece que todo se derrumbó por la intensa convivencia.