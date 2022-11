Niurka Marcos ataca a Juan Vidal

Niurka Marcos se fue sin contemplaciones contra Juan Vidal en las redes sociales y, aunque después borró la publicación, es claramente una muestra de que las declaraciones de que las cosas entre ellos eran miel sobre hojuelas son cosa del pasado.

La llamada “mujer escándalo” publicó un video en las redes sociales en el que le da con todo contra el actor dominicano, lo que resucitó los rumores de que habían terminado.

Niurka Marcos, muy dura con Juan Vidal

El mal carácter y los arranques de Niurka Marcos no son novedad para nadie. Lo vieron en vivo y directo todos los fans de “La Casa de Los Famosos”. Mucho menos el que la artista cubana no solo no tiene filtro, sino que considera un gran valor en decir lo primero que le viene a la mente.

Uno de esos arranques pareció causar un alejamiento entre ellos hace unas semanas, que llevó a la prensa a afirmar que Niurka Marcos y Juan Vidal habían terminado su relación.

En ese momento, la artista aseguró que seguían juntos. Explicó que ella lo había dejado de seguir y bloqueado en Instagram por una pelea, pero que “ya todo está bien”.

Nurka es inclemente contra Juan Vidal

La cantante, bailarina y actriz publicó en Instagram un video en el que hablaba de “Cinco personas que te arruinarán la vida”. A lo largo de las imágenes iba mencionando diferentes formas en las que las personas pueden ser tóxicas.

Esto no es algo raro. Mucha gente famosa y no ha publicado cosas similares. Sin embargo, lo realmente notable es que al salir la foto de Juan Vidal, Niurka Marcos agregó estas palabras.

“Solo te aman tanto como puedan usarte. Fuetazo a la anaconda que trae el combo completo”.

Lo que sí sigue en las redes es esta advertencia: “No se avisa, se hace”-

Ya sea por un pleito temporal o por una pelea final, Niurka se fue sin contemplaciones contra el hombre con el que se había comprometido en matrimonio, tras un intenso romance que comenzó en la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”.

Juan Vidal ignora a Niurka Marcos

Mientras que la artista pone en su cuenta de TikTok y en Instagram mensajes de alguien que acaba de terminar una relación, el artista dominicano parece no darse por aludido.

Juan Vidal está en su tierra, en la República Dominicana filmando una película y participando activamente en eventos y programas de televisión en el país caribeño.

En sus redes ha publicado quejas sobre gatos que no lo dejan dormir y videos de actividades sociales y profesionales. Es decir, Niurka Marcos brilla por su ausencia, al igual a cualquier referencia a su estado de ánimo o situación personal.

Play

Video Video related to niurka marcos ataca a juan vidal 2022-11-01T09:00:44-04:00

Por el contrario, poco después del ataque de Niurka, Juan Vidal subió a us historias de Instagram una foto sin camisa desde la playa, en donde deja ver sus marcados abdominales.

¿Hay futuro entre Niurka Marcos y Juan Vidal?

La viabilidad del romance entre los dos complicados artistas es algo que se han preguntado sus fans desde que comenzaron su relación en la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”.

Ninguno de los dos es conocido por su estabilidad emocional, por lo que es imposible adivinar, aunque hay que reconocer que a pocos les debe haber sorprendido las recientes peleas.