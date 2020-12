Reportan que niño ciego de 5 años fue asesinado a golpes por la pareja de su madre en Missouri

Un hombre de Missouri está acusado de golpear mortalmente al hijo ciego de 5 años de su novia, mientras ella daba a luz a su tercer hijo en el hospital, según informó la policía.

El sujeto fue identificado como Yoshuah Dallas, de la ciudad de St. Louis, quien ha sido acusado de abuso o negligencia de un niño, al que le causó la muerte, y posesión ilegal de un arma de fuego, en relación con la muerte de Jamarion Javante Delancy, ocurrida el 18 de noviembre, según los registros judiciales del condado de St. Louis y KSDK.

El joven de 24 años era responsable de vigilar al niño y a su hermana de 7 años el 17 de noviembre, mientras su madre, Aunyae White, fue hospitalizada después de entrar en trabajo de parto, según reveló la Asociación de Policía del Condado de St. Louis.

Dallas buscó atención médica para Jamarion, tras sufrir una hemorragia interna, al día siguiente en el Hospital de Niños de St. Louis, continuó la policía. El niño fue declarado muerto varias horas después, dijo la Asociación.

“A pesar de los tremendos esfuerzos del personal del hospital, Jamarion fue declarado muerto varias horas después”, dijo en línea la Asociación de Policía del Condado de St. Louis. “Una investigación reveló que Jamarion sufrió un trauma devastador por fuerza contundente, que incluyó el hígado e intestino lacerados, una costilla rota y (hematomas) en la cara y dentro de la boca”.

Según la Asociación, Dallas fue arrestado y acusado por la Fiscalía del Condado de St. Louis. Actualmente se encuentra detenido en el Centro de Justicia del Condado de St. Louis, con una fianza de $250,000 solo en efectivo, agregó la organización.

Jamarion Delancy was blind, developmentally disabled and needed braces to walk. Last week, he was beaten to death while his mother was away giving birth to her third child.

