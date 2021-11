Niño de 13 mata de un balazo a niño de 5 en Minnesota: Grababa video para redes

En un hecho que ha causado estupor en el estado de Minnesota, justo en plenas celebraciones de las festividades de Acción de Gracias, un niño de tan solo 5 años perdió la vida a manos de otro niño, de 13 años, en momentos en que el niño mayor estaba filmando un video para compartir en redes sociales.

Así lo reveló el periódico USA Today, donde se aseguró que la muerte ocurrió en Brooklyn Park, al norte de la ciudad de Minneapolis, el jueves, alrededor de las 10 de la noche.

Según el citado medio, la policía recibió una llamada de emergencia, y al llegar a la casa donde ocurrieron los hechos, se encontraron con un niño de 5 años herido de bala, y aunque intentaron suministrarle primeros auxilios al menor, fue en vano y el pequeño murió en la escena.





Play



5-Year-Old Boy Killed In Brooklyn Park Shooting On Thanksgiving According to investigators, the shooting happened during the making of a social media video. 2021-11-27T00:22:03Z

El Departamento de Policía de Brooklyn Park aseguró que una investigación preliminar sobre el caso encontró que cuatro niños que estaban en la casa en medio de los festejos de Acción de Gracias, encontraron un arma y uno de ellos, el de 13 años, quiso manipularla, mientras filmaba para hacer una publicación en redes sociales.

La policía agregó que en un momento, tratando de hacer el video, el arma se diparó, hiriendo de muerte al niño de 5 años.

La Uniformada agregó que se trató de un hecho accidental, y lamentaron lo sucedido, al tiempo que advirtieron que continúan con la investigación.





Play



Accidental Shooting Leaves Boy, 5, Dead On Thanksgiving Investigators are working to determine how the children got access to a gun. 2021-11-27T04:14:08Z

“Este es un accidente muy desafortunado que requiere una investigación muy detallada, que está en curso en este momento”, dijo el subjefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, en diálogo con CBS Minnesota, donde hizo un llamado a que se tenga mayor cuidado para evitar que pistolas lleguen a mano de niños.

“Nosotros, como adultos, es nuestra obligación asegurarnos de que (los niños) no tengan acceso a ellas (las armas)”, agregó el oficial de policía.

El subjefe de policía de Brooklyn Park agregó que el incidente tuvo lugar en el garage de la casa y mencionó que en la residencia había varios adultos, pero no se ha logrado establecer si estaban siendo vigilados y cómo llegó el arma a las manos del menor de 13 años.

USA Today agregó que el niño que accionó el arma fue arrestado y está privado de su libertad en un centro de detención, donde está a la espera de que se defina su situación legal, en la que pudiera enfrentar cargos por homicidio involuntario.