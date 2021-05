En vivo quedó grabado el asesinato de Nicolás Guerrero por el ESMAD en Colombia [IMÁGENES FUERTES]

Sexto día de paro nacional en Colombia y las tensiones en el país cada día empeoran más. Desde el pasado miércoles 28 de abril en el territorio colombiano se convocó a una protesta nacional en medio de la pandemia causada por el virus del COVID-19 para pronunciarse en contra de la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque.

La resistencia de la comunidad finalmente ocasionó el retiro de la reforma y la renuncia del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Sin embargo la situación todavía sigue siendo complicada, y las jornadas de paro nacional continuan en diferentes puntos del país. Los manifestantes se encuentran descontentos debido a los altos indices de pobreza, la reforma a la salud, la corrupción, mal manejo de la pandemia, el uso de la fuerza en contra de la ciudadania y el mal gobierno del presidente.

En la noche del domingo 2 de mayo, en la ciudad de Santiago de Cali, manifestantes se encontraban realizando una ‘velatón’ como homenaje a las personas fallecidas en la ciudad en medio de las protestas y los enfrentamientos con la fuerza publica.

Allí se encontraba el joven de 22 años de edad Nicolás Guerrero quien participaba en horas de la noche en una marcha pacífica en la ciudad de Cali, cuando murió tras ser impactado por un bala en su rostro. El difícil momento quedó registrado en un video en vivo que transmitió una de las personas que se encontraba en el mismo lugar por medio de su cuenta en Instagram.

Las fuertes imágenes mostraron la desesperación de los demás manifestantes, quienes piden ayuda para salvar la vida de Nicolas. Puede ver el vídeo aquí o más abajo en esta misma publicación.

El lamentable hecho se presentó en la madrugada del 3 de mayo en la carrera 1 con calle 62, en la vía que de Cali conduce hacía Palmira, cuando se inició un enfrentamiento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) cuando Guerrero sufrió una grave herida en la cabeza por un disparo propinado por el ESMAD.

Esto es lo que necesita saber:

La ciudadania no pudo dormir presenciando por medio de un video en vivo el angustioso momento que vivieron las personas que se encontraban junto al joven de 22 años, quien recibió un disparo en su cabeza.

“Más de 100.000 personas vimos en vivo cómo el Esmad le disparó”, dijo varios usuarios a través Twitter, los mismos que grabaron y compartieron el video donde se ve a Nicolás Guerrero cuándo es atendido en plena vía pública.

Cuando el joven fue herido, amigos y otras personas que se encontraban en la manifestación se apresuran a brindarle ayuda, hecho que quedó grabada y salió a la luz publica para todos los colombianos. El joven finalmente fue trasladado a un centro asistencial donde perdió la vida.

Puede ver a continuación el video, pero tenga en cuenta que es demasiado perturbador.

“Anoche, decenas de miles de personas vieron con horror cómo la policía colombiana mató a un joven manifestante llamado Nicolás Guerrero con un disparo en la cabeza”. Escribió un usuario en Twitter.

Last night, tens of thousands of people watched in horror as Colombian police killed a young protester named Nicolás Guerrero with a gunshot to the head. The narco-regime kidnaps by day and assassinates by night with total support from the US. #SOSColombia pic.twitter.com/2LggSjnlq5

— Dan Cohen (@dancohen3000) May 3, 2021