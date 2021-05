Alerta en Georgia por paso de tornado por varias ciudades: [FOTOS Y VIDEOS]

Atlanta escapó de pasar daños importantes después de que meteorólogos y rastreadores informaron sobre la llegada de tornados en el condado de Fulton, Atlanta, Georgia, que también amenazó al condado de Douglas.

Los residentes compartieron momentos de pánico y fotos de la tormenta mientras pasaba sobre la principal área metropolitana. Un conductor de un camión compartió un video de los daños causados por el tornado después de que recibió un “impacto directo”, informó Weather Nation.

The Weather Channel compartió imágenes de radar que confirmaron la llegada del tornado justo antes de las 10:30 a.m.

Una alerta de tornado permanece vigente para el área metropolitana de Atlanta hasta las 4:00 p.m., informó el Servicio Meteorológico Nacional. La advertencia está vigente para Baldwin, Barrow, Bartow, Bibb, Butts, Carroll, Chattahoochee, Cherokee, Clarke, Clayton, Cobb, Coweta, Crawford, Dekalb, Douglas, Fayette, Floyd, Forsyth, Fulton, Greene, Gwinnett, Hancock, Haralson, Harris, Heard, Henry, Jasper, Jones, Lamar, Marion, Meriwether, Monroe, Morgan, Muscogee, Newton, Oconee, Oglethorpe, Paulding, Pike, Polk, Putnam, Rockdale, Spalding, Talbot, Taliaferro, Taylor, Troup, Condados de Upson, Walton, Warren y Wilkes.

Esto es lo que necesita saber:

Thankfully she is safe, but tree and building damage litters the area. #GAwx #damage #tornadodamage pic.twitter.com/UFyVNADS3C

This truck driver took a direct hit from a #tornado in the #Atlanta metro area.

El meteorólogo Matthew Cappucci enfatizó que los residentes de Atlanta tuvieron la suerte de que el tornado no causó daños importantes. Los lugareños compartieron fotos del tornado y escribieron sobre momentos aterradores durante la llegada del mismo.

I want to stress just how lucky downtown #Atlanta was moments ago. They won't always be so lucky.

It appears the tornado made it as far east as where the Perimeter meets I-20.

Tornadoes can – and do – hit major metropolitan areas. There's no protective bubble over cities.

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) May 3, 2021