Nick Godejohn: ¿fue manipulado por Gypsy Rose para que matara a la madre de ella?

Nicholas “Nick” Godejohn fue condenado a cadena perpetua después de que un jurado lo declarara culpable de asesinato en primer grado y se le negara la solicitud de un nuevo juicio. Él y Gypsy Rose Blanchard habían estado juntos durante casi un año cuando asesinó a su madre, Dee Dee Blanchard, a pedido de Gypsy.

Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 10 años de cárcel. Pero el caso es más complicado que eso. Dee Dee había estado torturando a su hija durante toda su vida. Gypsy estaba perfectamente sana, pero su madre hizo que le diagnosticaran erróneamente una serie enfermedades que llevaron a Gypsy a estar atada a una silla de ruedas con un tubo de alimentación y a perder todos sus dientes.

Godejohn cree que Gypsy le usó

Hasta el día de hoy, Godejohn todavía insiste en que ama a Gypsy, aunque ahora cree que ella sólo usaba para liberarse de su madre.

Él y Gypsy se conocieron en un sitio de citas cristiano en 2012, pero Dee Dee no fue asesinada hasta 2015. Dijo que se enteró de cómo Dee Dee había maltratado a su hija y quería ayudar a Gypsy a escapar. Dijo que creía que él y Gypsy se casarían. Ambos eran católicos y habían acordado nombres para sus hijos, informó Vanity Fair. Pero su relación era a larga distancia: él estaba en Wisconsin y ella en Missouri.

No se conocieron en persona hasta marzo de 2015 en un cine de Springfield, según compartió Vanity Fair. Gypsy se vistió de cenicienta y él se vistió de príncipe azul. Pero a Dee Dee no le caía bien y le ordenó a Nicholas que se mantuviera alejado.

Nick ha dicho que él y Gypsy decidieron matar a Dee Dee porque era el único escenario que podían imaginar en el que Dee Dee no manipularía y convencería a las autoridades para que pusieran a Gypsy bajo su control, informó Vanity Fair. Dee Dee fue asesinada en junio de 2015, casi tres meses después de que Nicholas y Gypsy se conocieran en persona.

Ozarks First informó que Nick dijo sobre el asesinato: “Ella sintió que era un camino ineludible en el que necesitaba a alguien que la entendiera lo suficiente como para estar dispuesto a arriesgar básicamente su vida por ella”. Godejohn dijo que pensaba que Gypsy podría haberlo estado usando, pero sintió que era amor verdadero en ese momento.

Fue sentenciado a cadena perpetua y busca un nuevo juicio

Godejohn finalmente fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Su abogado esperaba obtener un nuevo juicio porque dijo que era una persona autista de bajo funcionamiento, informó Springfield News-Leader, pero eso le fue negado.

Godejohn dijo en 2018: “Ojalá hubiera sabido que era más manipulación que amor porque si hubiera sabido eso, probablemente no estaría en la situación en la que estoy. Tal vez me arrepienta de haberlo dado todo por amor, pero por otro lado no me arrepiento de nada porque me ha hecho una persona más fuerte. Como siempre dicen, sin dolor no hay ganancia”.

También dijo que siempre amará a Gypsy. “Es posible que me hayas traicionado y me hayas dado la espalda, pero eso no me impedirá amarte. Siempre te amaré, tanto si quieres aceptarlo como no”.

En 2021, un Godejohn muy cambiado, pidió que se le juzgara de nuevo, según explica Vocal Media.

Nicholas Godejohn está cumpliendo su sentencia de prisión de por vida.