Esposo de Nichole Payne acusado de asesinarla a ella y a su hijastro

En 2007, Jason Payne y su esposa Nichole, de 35 años, vivían juntos en Quitman, Texas, junto con sus dos hijos pequeños y el hijo adolescente de Nichole de una relación anterior, Austin Taylor Wages. En la mañana del 11 de diciembre de 2007, Jason Payne llamó al 911 y les dijo a los operadores que habían disparado a su esposa e hijastro, revelan documentos judiciales.

Los agentes que respondieron al llamado, descubrieron el cuerpo de Nichole Payne en un dormitorio de la planta baja de la casa. Estaba acostada en la cama y su cuerpo estaba caliente al tacto, según la evidencia presentada en el juicio, y el teniente Miles Tucker de la Oficina del Sheriff del condado de Wood informó que “tenía un daño masivo en la parte posterior de la cabeza”. Luego, los oficiales encontraron el cuerpo de Wages en el garaje y describieron que le habían disparado en la cara, “en la boca, como en un costado”.

Las autoridades determinaron que Payne y su hijo de 16 años fueron asesinados por una herida de bala en la cabeza, y la forma de muerte de la joven madre oficialmente figura como un homicidio, mientras que la de su hijo figura como indeterminada, según mostró la evidencia presentada en el juicio.

Las autoridades fueron llamadas a la escena que inicialmente apuntaba a un asesinato-suicidio





Play



Dateline Episode Trailer: The Trouble in Quitman | Dateline NBC When police find a mother and her son shot to death in their home in a small town in Texas, questions rise over whether the husband may have been behind the deaths. Andrea Canning reports. Watch the full episode: nbcnews.com/dateline/video/full-episode-the-trouble-in-quitman-690983491890 Like us on Facebook: facebook.com/datelinenbc Follow us on Twitter: twitter.com/datelinenbc Follow us on Instagram: instagram.com/datelinenbc 2016-05-12T20:28:33Z

Payne fue quien llamó al 911 y pidió ayuda para su esposa e hijastro que habían recibido disparos y las señales iniciales en la escena mostraban que los dos pudieron haber sido asesinados en un asesinato-suicidio. Sin embargo, un técnico médico de emergencia testificó que el cuerpo de Payne aún estaba caliente cuando ella llegó, mientras que Wages parecía haber sido asesinado antes que su madre porque su cuerpo estaba “frío y rígido” y tenía lividez.

Jason Payne fue entrevistado por las autoridades esta tarde, sobre las dos muertes y les dijo que se estaba preparando para llevar a sus dos hijas pequeñas a la escuela y que Wages estaba molesto porque no se le permitió tener un teléfono celular, según muestran los documentos judiciales.

Payne dijo que esperó con sus dos hijos en la camioneta, pero Wages no salió de la casa, por lo que se fue para llevar a su hijo a la escuela. Después de dejar a su hijo, Jason Payne dijo a las autoridades que regresó a la casa con su hija y, poco después, dijo que encontró el cuerpo de su esposa.

Payne también les dijo a los investigadores durante esa entrevista que Wages era un poco introvertido pero que tenía una buena relación con su madre. Dijo que no sabía si su hijastro se había suicidado o no, pero cuando le preguntaron si le disparó a su esposa y a Wages, Payne respondió: “Tienes que estar loco para pensar que yo tendría algo que hacer con esto. No, no, yo no tuve nada que ver con eso”, revelan documentos judiciales.

La investigación continuó y las autoridades consideraron al esposo de Nichole Payne como sospechoso de su asesinato

No fue hasta ocho meses después de la muerte de Nichole Payne y su hijo que las autoridades arrestaron a Jason Payne y lo acusaron de sus asesinatos, diciendo que querían reunir todas las pruebas apropiadas, que incluían encontrar dos grandes agujeros que parecían tumbas en la propiedad de Paynes. Informó KLTV en el momento de su arresto.

Durante el juicio de Payne, el tribunal escuchó que Payne habló con su madre por teléfono mientras él estaba en la cárcel y le pidió que destruyera dos cintas que ella guardaba para él en su mesa de noche, según documentos judiciales.

Si bien no había duda de que Nichole Payne había sido asesinado, el debate en el juicio se centró en si Wages también había sido asesinado o si se había suicidado, lo que determinaría si la muerte de las dos personas fue un doble homicidio o un asesinato-suicidio.

Sin embargo, con base en la evidencia presentada, el jurado determinó que Payne era culpable de ambos asesinatos y, según un fallo de la Corte de Apelaciones de Texas, “el testimonio de los expertos del estado, combinado con la evidencia sobre el comportamiento de Adam justo antes del incidente, llevó a la determinación del jurado de que Adam no se suicidó. Debemos aplazar el dictamen del jurado sobre este tema”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Jason Payne: ¿Qué pasó con el esposo de Nichole Payne?