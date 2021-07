Jason Payne: ¿Qué pasó con el esposo de Nichole Payne?

En la mañana del 11 de diciembre de 2007, Jason Payne llamó al 911 e informó que su esposa, Nichole Payne, de 35 años, y su hijastro, Austin Taylor Wages, de 16, habían recibido unos disparos. Los agentes que respondieron al llamado de emergencia, descubrieron los cuerpos de la madre y el hijo, ambos con una herida de bala en la cabeza, y la escena apuntaba a un asesinato-suicidio.

Sin embargo, en 2008, casi 10 meses después de su muerte, Jason Payne fue arrestado y acusado de doble homicidio. Las autoridades dijeron en el momento del arresto que el caso se basó en el trabajo forense, como el descubrimiento de que se habían limpiado las huellas dactilares del arma, lo que Wages no pudo haber hecho después de su muerte, informó KLTV. Los investigadores del condado de Wood también le dijeron al medio que Payne había contratado una póliza de seguro de vida de $100,000 para su esposa antes de su muerte.

El investigador principal dijo que la escena del crimen inicialmente parecía que el hijo de Nichole Payne, Wages, había matado a su madre y luego se había apuntado con el arma, pero las autoridades pronto encontraron evidencia que los llevó a arrestar y acusar a Jason Payne por el doble homicidio. “Solo un chico joven, chico de secundaria, buenas calificaciones, muy querido, en un lapso de minutos, matar a su madre y suicidarse, eso no encaja”, dijo el investigador Miles Tucker a KLTV.

“Se determinó a través de la evidencia que, eso no fue lo que sucedió, Jason Payne había matado a su esposa y parecía que su hijastro la había matado y luego se había suicidado”, dijo Tucker al medio. Payne fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en 2010, pero luego vio que su condena fue anulada en 2013, enviando al acusado de regreso a la corte para un segundo juicio.

¿Dónde está Jason Payne hoy?

Payne fue declarado culpable del doble homicidio en su segundo juicio y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional

El segundo juicio de Jason Payne también condujo a un veredicto de culpabilidad del jurado y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional una vez más en 2016. Payne, ahora de 51 años, actualmente cumple su sentencia de cadena perpetua por asesinato capital en la Unidad Mark W. Beaumont, Texas, según muestran los registros públicos. La instalación es una prisión para hombres con capacidad para casi 3.000 reclusos que se estableció en 1993.

Payne presentó una apelación, que la Corte de Apelaciones de Texas denegó en 2017. En su apelación, sus abogados argumentaron que la evidencia era insuficiente para sustentar una condena y que una grabación de una conversación entre él y su madre mientras estaba en la cárcel debería no han sido admitidos como prueba.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones anuló los puntos de error de Payne y “confirmó el fallo del tribunal de primera instancia”. No está claro en este momento si sus abogados buscarán otras vías para apelar contra la condena de Payne.

La condena de Payne fue anulada en 2013 y nuevamente fue declarado culpable del doble homicidio en 2016

Según el Monitor, la condena de Payne fue anulada en 2013 y se ordenó un nuevo juicio en el condado de Wood. Los fiscales en ambos casos no buscaron la pena de muerte, por lo que un veredicto de culpabilidad significó que recibió una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional después de su condena en 2010. El Tribunal de Apelación Penal anuló el veredicto, pero el nuevo juicio condujo a la misma condena.

Después de que se anulara su primera condena, Tucker dijo que la decisión no se basó en la falta de pruebas, sino solo en que algunas pruebas no deberían haberse permitido. “No descartaron el hecho de que había falta de pruebas o que se trataba de un mal caso, solo que las piezas eran que tal vez no debían haber sido permitidas”, dijo a KLTV.

