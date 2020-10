Piden pena de muerte para hombre de Michigan que mató a niño de 6 años tipo ejecución

Horrorizados están los habitantes de la localidad de Warren, Michigan, luego de conocer los detalles del escabroso triple homicidio que habría cometido un sujeto, identificado como Nicholas Raad Bahri el pasado 1 de octubre.

La noticia fue revelada por el comisionado de policía de Warren, William Dwyer, quien según Fox 2 Detroit, aseguró que el sujeto arrestado está señalado de haber matado, tipo ejecución, a un niño de 6 años, a su padre y a la novia de su padre, afroamericanos.

Nicholas Bahri is accused of the execution-style murders of 6-year-old Tai'raz Moore, his father's girlfriend, and the boy's father.

"Nicholas Bahri. Barbarian. Child Killer. and he will serve his time," Warren Police Commissioner Bill Dwyer said. https://t.co/SBjORomNpq pic.twitter.com/XjRHR6pwmU — FOX 2 Detroit (@FOX2News) October 13, 2020

En la lectura de cargos en la corte, que fue presentada también por el citado medio, y que puedes ver aquí, el detenido escuchó sin inmutarse, a través de un video desde la prisión, las acusaciones. La Fiscalía mencionó además que el hombre tiene un largo historial criminal, relacionado con varias condenas por drogas.

La revista People identificó a las víctimas como Tai’raz Moore, de 6 años, e Isis Rimson, de 28 años.

El comisionado William Dwyer describió muy conmovido el caso y pidió la pena de muerte para el acusado, quien además está señalado de incinerar el cuerpo del padre del niño en su automóvil, un Kia Sorrento alquilado. El niño y la novia de su padre, fueron hallados en el sótano de su casa en Otis Avenue con disparos de escopeta.

“Solo monstruos o criaturas impías apretarían el gatillo contra un bebé de 6 años. Ahora, es intolerable, incluso en el mundo criminal, que tomen a un bebé y lo ejecuten. Entonces se hará justicia… Él es una persona que, en mi opinión, y muchos en las fuerzas del orden y las familias y los ciudadanos, se merece la pena capital, la pena de muerte, por el tipo de persona que es. No lo vas a rehabilitar”, dijo el oficial en su conferencia de prensa.

Candlelight vigil held for murdered 6-year-old boyA community mourns and demands justice in the murder case of six-year-old Tai'Raz Moore. 2020-10-10T04:02:43Z

“Es un bárbaro y un asesino de niños (…) Es verdaderamente malvado, impensable y no muestra respeto por la vida”, agregó.

West Bloomfield Man Charged In Execution-Style Killing Of 6-Year-Old Boy, 2 OthersWest Bloomfield Man Charged In Execution-Style Killing Of 6-Year-Old Boy, 2 Others 2020-10-14T02:27:16Z

El comisionado Dwyer agregó que el presunto asesino conocía a la víctima y que al parecer el móvil del crimen estaría relacionado con drogas y dinero.

Aquí puedes ver al niño asesinado y a las otras dos víctimas.



Vecinos del menor hicieron una vigilia en la casa del pequeño, y allí su madre habló con ABC, bastante adolorida, calificando el crimen de enfermo. “Me quitaron a mi hijo… mi niño era solo un bebé, acababa de cumplir 6 años en julio”, dijo, rodeada de vecinos que repudiaron el hecho y exigieron también la pena de muerte para el presunto asesino.

Sigue a AhoraMismo en Instagram