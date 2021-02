Nicholas Pingel: identifican al sospechoso del tiroteo en Kewaskum

Como Nicholas Pingel fue identificado como el pistolero que disparó y mató a dos inocentes en una serie de allanamientos ocurridos en Kewaskum, Wisconsin, según la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin (DOJ).

El DOJ escribió que “continúa investigando la muerte del oficial involucrado en Kewaskum, Wisconsin, que ocurrió el miércoles 3 de febrero de 2021”.

Las autoridades también publicaron una foto de Nicholas Pingel, de 30 años de edad, originario de West Bend, Wisconsin, quien murió en el lugar de los hechos.

Dos propietarios perdieron la vida después de que Nicholas Pingel les disparara con sus propias armas. Una de las víctimas fue identificada por su familia como Ray Engelking, de 72 años de edad.

Esto es lo que necesita saber:

Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, los agentes locales “fueron llamados a Forest View Road en la ciudad de Kewaskum luego de una llamada telefónica al 911 de un residente que informaba sobre un sujeto que entró por la fuerza en la residencia exigiendo las llaves de un vehículo”.

En el lugar, “los primeros agentes que llegaron se encontraron con un sospechoso armado en Forest View Road. El ayudante del alguacil del condado de Washington, Lee Goodman, y el sospechoso, Nicholas S. Pingel, de 30 años de edad, originario de West Bend, se vieron envueltos en una serie de disparos y el sospechoso fue alcanzado con una bala policial”.

El comunicado continúa: “Se estableció un perímetro y un dron localizó a un sujeto que coincidía con la descripción del sospechoso a una corta distancia al norte del punto inicial de donde estaban los agentes. Los oficiales se acercaron y localizaron al sospechoso que falleció por una aparente herida de bala. También se ubicó un arma de fuego cerca del difunto. Una autopsia confirmó que el Sr. Pingel murió como resultado de la bala disparada por un oficial”.

Goodman está de licencia administrativa, lo que es una práctica estándar mientras se investiga un tiroteo en el que está involucrado un oficial. “Es un veterano de nueve años en la aplicación de la ley del condado de Washington”, dijeron las autoridades. La investigación sigue en curso.

Dos “víctimas inocentes” murieron luego del tiroteo en la ciudad de Kewaskum, un área rural en el sureste de Wisconsin en el norte del condado de Washington, según un comunicado del Sheriff del condado de Washington.

Los dos residentes de Wisconsin a los que disparó el sospechoso en la ciudad de Kewaskum fueron asesinados con armas propias de sospechoso, dice el Departamento del Sheriff del condado de Washington.

El primero de los casos, se trata de un hombre de 72 años de edad, Ray Engelking, quien fue desarmado por el hombre, luego de tratar de defenderse y asesinado frente a su esposa. En el segundo caso, se trató de un hombre de 77 años de edad, que recibió un disparo en el garaje de su casa, después de que el sospechoso encontrara una escopeta dentro de su casa, según el comunicado del alguacil del 5 de febrero.

Según el comunicado del Departamento del Sheriff, la secuencia de eventos comenzó el miércoles 3 de febrero de 2021, alrededor de las 2:30 p.m., cuando el sospechoso “robó un automóvil en la ciudad de West Bend”.

Aproximadamente 15 minutos después, el sospechoso estrelló ese automóvil en la ciudad de Kewaskum en Forest View Road al norte de Ridge Road, dice el comunicado, “después de que no pudo maniobrar una curva que resultó en accidente”.

Eso llevó al primer incidente de allanamiento de residencia, según las autoridades.

“El sospechoso pudo salir por sí mismo y forzó la entrada a una residencia cercana que estaba desocupada”, dice el comunicado.

En ese momento, una mujer de Port Washington de 52 años de edad “se topó con el accidente y se detuvo para ver si alguien necesitaba ayuda”, dice el comunicado. “Se encontró con el sospechoso que la agredió físicamente e intentó tomar su auto. El sospechoso estrelló ese auto”.

Fue entonces cuando el sospechoso corrió a la casa en la cuadra 8100 de Forest View Road. Allí, cinco minutos después, “forzó la puerta principal la cual estaba cerrada y se encontró con los propietarios. Exigió y obtuvo las llaves del auto. Intentó alejarse, pero no pudo encender ni arrancar el automóvil”.

En ese momento, dicen las autoridades, “Regresó a la residencia y agredió físicamente a la pareja de ancianos. El sospechoso salió una vez más de la casa en un intento de robar el auto. El dueño de la casa con una pistola intentó protegerse. Trágicamente, el sospechoso pudo dominar a la víctima y tomó el control del arma. Luego le disparó fatalmente al dueño de la casa de 72 años”.

El sospechoso “luego intentó dispararle a la esposa, pero el arma de fuego no disparó”, según el comunicado de prensa.

“El sospechoso luego huyó a pie a otra residencia en la cuadra 8200 de Forest View Road, donde se encontró con otro residente”, dice el comunicado.

“El sospechoso tomó una escopeta y le disparó fatalmente al residente de 77 años justo afuera de su garaje. El sospechoso luego huyó. Este homicidio no fue presenciado. Todas las víctimas a lo largo de este incidente fueron aleatorias y no tenían ningún vinculo con el sospechoso”.

La familia de Engelking emitió una extensa declaración a WISN-TV. La cual se lee en parte,

En segundo lugar, queremos confirmar que mientras protegía la seguridad de Deborah Engelking, la madre de sus tres hijos y la abuela de tres niñas, nuestro ‘Papá’, Ray Leonard Engelking fue efectivamente asesinado por una bala disparada durante un violento enfrentamiento con el intruso, quien agredió a la Sra. Engelking. Hasta ahora ella no ha mostrado ninguna lesión física duradera, pero las heridas emocionales son considerables. Sin dudarlo, entregó las llaves de su vehículo, pero no fue suficiente. De manera similar, Papá era un deportista ávido con una profunda reverencia por la vida y un compromiso con las medidas de seguridad de armas respaldadas por la investigación. Con mucho gusto habría renunciado a todas las armas que poseía si eso significaba preservar cualquier vida perdida o traumatizada ese día. Trágicamente, nuestra familia se ha unido a un grupo de familias que sufrieron durante mucho tiempo y que han perdido a sus seres queridos a causa de la epidemia de violencia armada. A pesar de todo esto, y a pesar de las limitaciones que la pandemia de COVID-19 ha impuesto a nuestras interacciones con nuestros seres queridos, no cedemos al miedo.