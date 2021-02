Hallan cadáver en una maleta durante búsqueda de una mujer embarazada

Un cadáver fue encontrado en una maleta durante la búsqueda de Brittany Simone Smith, una mujer embarazada que se encontraba desaparecida en el estado de Carolina del Norte, así lo informaron las autoridades el lunes. Brittany Simone Smith fue reportada como desaparecido el jueves y los equipos de búsqueda habían estado buscando en el área durante todo el fin de semana cuando el espeluznante descubrimiento se encontró en Allen Road, cerca del río Neuse, al este de Raleigh, informó WECT, citando al alguacil del condado de Wake, Gerald Baker.

El medio informó una fuerte presencia policial donde se encontró la maleta y dijo que todo el, cerca del bosque, estaba acordonada. Aunque la familia de Brittany Simone Smith fue vista en la escena del descubrimiento del cuerpo, el alguacil no ha confirmado la identidad del cuerpo y no se ha proporcionado la causa de la muerte.

Sin embargo, Baker declaró: “Es seguro afirmar que esto no es un accidente. Si esta es esa jovencita que hemos estado buscando durante todo el fin de semana. Alguien es responsable de lo que pasó. Eso simplemente no sucede de la nada”.

Las autoridades registraron la propiedad donde vivía Brittany después de que se encontró el cuerpo

Brittany Smith había estado viviendo junto con su novio Cody Page durante meses en una tienda de campaña en una propiedad de su amigo Dale Williams. El lunes, las autoridades registraron el área de la propiedad donde ella vivía y Williams le dijo a WAVY: “Me ofrecí a dejarlos entrar porque no tenía nada que ocultar”. Dijo que aunque no pudo alojar a Brittany Smith y a su novio en su casa, ofreció ese pequeño espacio en la propiedad: “Esto sin duda es mejor que vivir debajo de un puente”.

Williams dijo que después de que Brittany Smith desapareciera el jueves por la noche, su novio estaba extremadamente molesto. “Cody la amaba mucho. Estaba completamente devastado”, dijo Williams al medio. Dijo que también está muy preocupado porque Brittany Smith “es alguien a quien he tratado de ayudar, nutrir y cuidar”.

Si bien no hay sospechosos bajo custodia en este momento, el alguacil indicó que “tenemos personas de interés. Una investigación es un proceso. Vamos a averiguar quién es el responsable porque estas cosas simplemente no suceden”, según WECT. El medio escribió que varias personas fueron escoltadas desde la escena donde se encontró el cuerpo para ser interrogadas.

Brittany Smith fue vista por última vez el jueves en la noche en casa de Williams

Dale Williams le dijo a WRAL que Brittany Smith y su novio a veces tenían discusiones bastante fuertes, pero que no cree que su amigo, Page esté involucrado en la desaparición de su novia. “Creo que es un poco ridículo implicarlo porque no conduce. No tiene automóvil”, dijo Williams al medio.

Brittany Smith, una joven de 28 años de quien se afirma estaba embarazada, fue reportada como desaparecida el pasad jueves y fue vista por última vez en el área de Fox Run Drive de Wendell, en la casa, propiedad del amigo de su pareja, Dale Williams, informó WRAL. La mujer mide aproximadamente 4 pies y 11 pulgadas de alto y pesa alrededor de 115 libras. Según el medio, las autoridades dijeron que Brittany Smith también podría haber sido vista en la cuadra 7000 de Hodge Road.

El alguacil dijo: “Tenemos muchas personas que están preocupadas por el paradero de esta joven. Ella es una hija. Ella es una hermana. Ella es un miembro de una familia. Han estado trabajando muy duro para encontrarla”. Las autoridades han pedido a los miembros y la población en general que si tienen información sobre el caso que se comuniquen con la Oficina del Sheriff del condado de Wake al 919-856-6911.

