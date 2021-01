Muere importante director de cine a los 43 años

Neil Mahoney, un director nominado al Emmy conocido por su trabajo en Key & Peele y Portlandia, murió el 8 de enero a la edad de 43 años. El actor y escritor Jonah Ray compartió la noticia de la muerte de Mahoney el 9 de enero en Instagram, escribiendo: “Lamento anunciar que una de las mejores personas de todos los tiempos en el mundo ya no está con nosotros. En algún momento de ayer, Neil Daniel Mahoney se durmió y no se despertó “. Su causa precisa de muerte no se ha hecho pública.

Una publicación de Ray que comparte el obituario de Mahoney, que él mismo escribió, afirma que Mahoney regresó de un viaje con un amigo a las montañas el 7 de enero, y luego se durmió “en su casa en Echo Park y no se despertó”. El obituario establece que se pueden hacer donaciones en su memoria a la organización L.A. Family Housing. Concluye: “Por favor, tómate un momento hoy para comunicarte con un amigo con el que no has conversado por un tiempo”.

A Mahoney le sobreviven su madre, Claudia, y su hermana, Megan, dice su obituario.

Mahoney participó en muchos proyectos y trabajó recientemente en el podcast musical “Jonah Raydio”

Mahoney nació el 7 de marzo de 1977 en Massachusetts y creció en Osterville en Cape Cod, compartió su obituario. Graduado de Barnstable High School, Mahoney luego asistió a Emerson College y comenzó a trabajar en la industria de la televisión en Mr. Show with Bob and David.

Después de trabajar en Washington, D.C., en la revista While You Were Sleeping, Mahoney fue a Los Ángeles y dirigió cortos de Funny or Die, incluidos clásicos como Tiffani Thiessen Is Busy y Raaaaaaaandy Declares War a Justin Bieber de Aziz Ansari, según informó BrooklynVegan.

Mahoney era conocido por su trabajo como editor en Key & Peele en 2016, por la que recibió una nominación al Emmy, así como Portlandia y Drunk History. También editó episodios de Between Two Ferns y dirigió y editó Freak Dance en 2010, una película de Upright Citizens Brigade, indica su perfil de IMDB.

Desde 2012, Mahoney trabajó en el podcast de Jonah Raydio con Ray y Cash Hartzell, donde el trío discutía sobre música, a veces con invitados. Ray escribió en Instagram:

“Hicimos bocetos, filmamos cortos, hicimos un podcast, hicimos programas en vivo para ese podcast, hicimos programas de televisión juntos, él me ayudó con mis presentaciones de televisión, hicimos videos musicales juntos. Me dijo hace mucho tiempo: “Solo quiero contar historias”. La semana pasada me estaba ayudando con los guiones de las películas que quería hacer, me animó a hacer las cosas que quería hacer.”

Mahoney dijo que nunca planeó ser editor, pero que quería ser escritor

En una entrevista de 2017 con Working Not Working, Mahoney dijo que siempre quiso ser escritor y que no había planeado convertirse en editor. Sin embargo, dijo, “[Veo] mi carrera ahora como una extensión de eso: proteger la visión de los escritores y acentuar las contribuciones del equipo de producción”.

En ese momento, Mahoney dijo que su momento de mayor orgullo en su carrera fue su trabajo en Key & Peele y su posterior nominación al Emmy. Dijo que en su tiempo libre, le gustaba viajar y trabajar en pequeños proyectos como restauración de muebles. También era conocido como alguien a quien le encantaba tallar durante su tiempo libre, y muchos de sus amigos mencionaron su tallado en publicaciones de homenaje al difunto editor.