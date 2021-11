Joven universitario falleció tras pelea de boxeo organizada por una fraternidad

Nathan Valencia era un estudiante de tercer año en la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) que murió luego de un combate de boxeo. La pelea fue grabada en video. Su familia le dijo a KLAS después de su muerte que se había derrumbado al final de la pelea el 19 de noviembre y murió cuatro días después por las lesiones cerebrales. Tenía 20 años y solo unos días después sería su cumpleaños.

Se llevó a cabo una vigilia a la luz de las velas el sábado 27 de noviembre de 2021, el día en que habría cumplido 21 años, según el Las Vegas Review-Journal. Su nombre completo era Nathan Tyler Valencia.

El evento fuera del campus para recaudar fondos para la caridad, dijo su viejo amigo, Joe Castro, al medio de comunicación.

Esto es lo que necesita saber:

Castro le dijo a Klas que a pesar de la falta de experiencia en el boxeo de su viejo amigo, quería apoyar la organización benéfica y luchar por su fraternidad, Sigma Alpha Epsilon.

Según el Las Vegas Review-Journal, la pelea fue para recaudar fondos para Center Ring Boxing, que entrena a jóvenes con problemas.

Un volante de Instagram describió el enfrentamiento de Valencia como el “evento principal” en la “noche de pelea” de la fraternidad.

Castro comparó el evento con un “club de lucha”.

Cientos de personas se reunieron para recordar a Valencia el día en que él habría cumplido 21 años y habría realizado una vigilia a la luz de las velas, según el Las Vegas Review-Journal. Familiares, hermanos de fraternidad y compañeros de clase se encontraban entre los que se reunieron para honrar a Valencia y llorar, informó el diario.

Lacey Foster, la novia de Valencia, ofreció palabras de consuelo a los asistentes.

“Encuentra consuelo en los que te rodean y permítete sentir todas las emociones”, dijo, según el Review-Journal. “No hay un manual para esto y todos llorarán de manera diferente”.

Otros describieron sus sentimientos cuando Valencia se derrumbó, recordando los gritos de ayuda de Foster.

“Esa noche me demostró lo valiosa que es la vida”, dijo Nico Escobar entre lágrimas, según el diario. “Todavía estoy tratando de procesarlo todo”.

A @unlv student has died after a fraternity boxing match.

Loved ones say Nathan Valencia participated for charity.

Questions are being raised about whether precautions were taken to keep participants like Valencia safe.

Story at 6pm on @8NewsNow. pic.twitter.com/pZu842mHVI

— Vanessa_Murphy (@Vanessa_Murphy) November 26, 2021