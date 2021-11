Hanukkah 2021: Imágenes para compartir

Hanukkah, que conmemora la victoria de los Macabeos sobre los Griegos Sirios y el milagro de la pequeña vasija de aceite que ardió improbablemente durante ocho días completos, es una celebración de milagros, libertad religiosa y luz que supera la oscuridad. Cae cerca del solsticio de invierno y muchos lo consideran un momento para transmitir saludos navideños de temporada.

Este 2021, Hanukkah se celebrará desde el domingo 28 de noviembre hasta el 6 de diciembre, y estos ocho días son perfectos para enviarle a tu familia y amigos imágenes de saludo y buenos deseos para que tengan luz en sus vidas en esta época y durante todo el año por venir.

¡Puedes desearle a la gente un año lleno de milagros, grandes o pequeños!

12 imágenes para compartir en Hanukkah 2021





The Story of Hanukkah Check out more Hanukkah courses at bit.ly/2HSzNyr Why do we celebrate Hanukkah? This is why it's still super relevant today! If you like this video, please share it. Thank you 🙂 #chanukah #hanukkah #hannuka Watch of all our Hanukkah videos here: alephbeta.org/hanukkah The Meaning of Hanukkah for Grown-Ups: alephbeta.org/playlist/meaning-of-hanukkah Why Hanukkah is Not ‘Christmas’ for… 2016-12-26T15:12:30Z

