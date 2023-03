Hombre de Georgia desapareció tras un viaje de negocios a Luisiana: Nathan Millard

Nathan Millard es un padre y esposo de 42 años de Covington, Georgia, que fue a Baton Rouge, Louisiana, para un breve viaje de trabajo y desapareció, según la policía de Baton Rouge y los comentarios que su esposa hizo a WBRZ-TV.

Hay un grupo de Facebook llamado “Find Nathan Millard”.

“Tengo el corazón partido. Es una pesadilla de la que quiero despertar. Esta es mi peor pesadilla”, dijo la esposa de Millard, Amber, a WSB-TV.

El 24 de febrero de 2023, el Departamento de Policía de Baton Rouge escribió en Facebook: “La División de Personas Desaparecidas de la Policía de Baton Rouge está intentando localizar a NATHAN MILLARD, de 42 años, quien fue visto por última vez alrededor de las 11:30 p. m. del 23 de febrero de 2023 en el centro de la ciudad. Millard mide 5’9 “, 180 libras y vestía una gorra verde, camisa negra y jeans azules”.

La declaración de la policía continuó: “Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Millard a comunicarse con la División de Personas Desaparecidas al (225) 389-3853 o Crime Stoppers al (225) 344-7867”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Nathan Millard fue a un pub irlandés en Baton Rouge, salió para regresar a su hotel y desapareció

El cartel de una persona desaparecida dice que el Departamento de Policía de Baton Rouge “está intentando localizar a un hombre desaparecido de 42 años. Nathan Millard fue visto por última vez en Baton Rouge, Luisiana, la noche del 22 de febrero de 2023”.

Según el cartel, Millard “fue visto por última vez en un video saliendo del Courtyard Marriott en 3rd Street y Florida Ave con una gorra verde, camisa negra y jeans azules (foto del extremo derecho). Nathan visitó Happy’s Irish Pub en 3rd Street y Convention St. y se cree que salió del pub a pie aproximadamente a las 11:30 p. m. para regresar al hotel”.

Según Fox News Digital, las “pertenencias de Millard todavía estaban dentro de la habitación del hotel, pero su cama no había sido ‘dormida'”.

2. Nathan Millard, que estaba en Baton Rouge por un viaje de trabajo de 24 horas, desapareció después de ir a un partido de baloncesto y reunirse con un cliente, dice su esposa

Según WBRZ-TV, la esposa de Millard, Amber Millard, le dijo a la estación de televisión que su esposo estaba en Baton Rouge por un viaje de trabajo, pero que se suponía que solo estaría en la ciudad de Luisiana durante 24 horas.

Ella le dijo a la estación de televisión que él desapareció después de ir a un partido de baloncesto y luego a la taberna con un cliente.

“Mi mente ha estado funcionando sin parar, pero no puedo dejar que mi mente me torture, y solo la entrego a Dios y a la oración, oración, oración, siendo positiva”, dijo Amber Millard a 11Alive. “Es un hombre amado, un gran hombre y lo necesitamos, lo queremos en casa”.

Según WBRZ, la esposa de Millard dijo: “Él y yo hablamos por Facetime. Pudo conseguir boletos de baloncesto universitario. Él y yo hicimos Facetime, mientras él estaba allí y eso fue a las 7:30, hora de Georgia”.

Matt Still, el amigo de Millard, le dijo a Fox News Digital: “A la mañana siguiente, se suponía que el cliente [de Millard] se reuniría con él en el lugar de trabajo… a las 8:00 [a.m.] y Nathan no apareció. El cliente esperó hasta alrededor de las 9:00 [a.m.] y luego regresó al hotel… y le pidió al gerente del hotel que hiciera un chequeo de bienestar en la habitación de Nathan”.

3. Nathan Millard, que tiene cinco hijos, trabaja para la construcción avanzada

Según WBRZ, Millard tiene cinco hijos. Son dos adolescentes de su primer matrimonio, dos hijastros adolescentes y una hija de 7 años con su esposa Amber.

La televisora informó que trabaja para obras de Advanced Construction en Conyers, Georgia.

Una mujer escribió en Facebook: “Esto es aterrador. Por favor comparte y levántalos en oración. Nathan Millard fue un compañero de clase de secundaria y preparatoria. Era un gran tipo al que todos conocían y amaban. Orando por respuestas y una recuperación segura”.

4. Se encontraron el teléfono y la billetera de Nathan Millard y se publicaron las últimas fotos donde se le vieron

“Su teléfono y su billetera fueron encontrados tirados a varias cuadras de distancia, pero no ha habido avistamientos de Nathan. Si tiene información sobre el paradero de Nathan, comuníquese con el Departamento de Policía de Baton Rouge al (225) 389-3853 o Crime Stoppers al (225) 344-7867”, dice el cartel de la persona desaparecida.

La organización sin fines de lucro Texas EquuSearch escribió en Facebook: “Nathan Millard, de 42 años, fue visto por última vez en Baton Rouge, Luisiana, la noche del 22 de febrero de 2023. Nathan fue visto por última vez en video saliendo del Courtyard Marriott en 3rd Street y Florida. Ave. con una camisa Carhartt negra, jeans, botas marrones y una gorra de béisbol Columbia® negra. Se sabe que Nathan visitó Happy’s Irish Pub en 3rd Street y Convention St. y se cree que salió del pub a pie aproximadamente a las 11:30 p. m. para regresar al hotel. Su teléfono y su billetera fueron encontrados tirados a varias cuadras de distancia, pero no ha habido avistamientos de Nathan”.

MISSING: Nathan Millard, 42, Covington, Atlanta (2/22/23)

*Missing from Baton Rouge, LA* 42-year-old Nathan Millard was… Publicado por Texas EquuSearch en Miércoles, 1 de marzo de 2023

Según WBRZ, la organización de búsqueda y recuperación publicó las últimas fotos de Millard en el hotel. WBRZ informó que, según la policía, “las cámaras en el área mostraron por última vez a Millard alejándose del centro de la ciudad”.

Las fuentes le dijeron a la estación de televisión que un trabajador de Happy’s Irish Pub “lo cortó porque había bebido demasiado”. Cuando salió del bar, el cliente se quedó para pagar la cuenta, informó el canal de televisión.

5. Un extraño usó la tarjeta de débito de Nathan Millard, dice su esposa

Según WSB-TV, “Tenemos transacciones en las que se ha utilizado su tarjeta de débito. Su teléfono estaba ubicado a unas cuatro cuadras del hotel. Se estaba hospedando en el Marriott justo en el centro”.

Amber Millard dijo a la estación de televisión que la policía de Baton Rouge tiene imágenes de vigilancia de una persona que usa la tarjeta de débito de Millard.

“Muestra a un hombre usando su tarjeta”, dijo Amber Millard a la estación de televisión. “Eso es todo. Estamos parados para que se presenten más imágenes de cámara”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Cazzu está embarazada de Christian Nodal?