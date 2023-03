El cantante mexicano, y exnovio de Belinda, Cristian Nodal estaría próximo a estrenarse como papá.

Según publicación de Azteca TV Notas, el intérprete y su novia argentina Cazzu estarían esperando para el mes de agosto o de septiembre el nacimiento de su primer hijo. Así quedan despejados los rumores del entonces supuesto embarazo cuando durante la entrega de los Premios Lo Nuestro 2023, se vio a Nodal posar su mano en el vientre de ella de una manera muy especial, algo que despertó la duda entre sus seguidores.

Durante el día 28 de febrero, y de acuerdo con el diario colombiano El Espectador, la revista, en su versión online, dio a conocer que la pareja conformada por el artista de 24 años y la cantante de 29 habrían recibido la noticia hace pocos días, casi un mes, pero han decidido guardar silencio mientras transcurre el primer trimestre de embarazo, no obstante, las familias de los futuros padres ya estarían enterados de la espera de Cazzu.

Cazzu estaría embarazada de Nodal, según TVNotas https://t.co/oQTXabBlRA — La Vibra (@LaVibraUS) March 2, 2023

“Están muy compenetrados. La verdad es que las vacaciones de fin de año y el alejarse un poco del mundo de los reflectores, les sentó muy bien; se dedicaron mucho tiempo entre ellos en su casa en Argentina, saben que allá no son tan acosados como en México. Los vemos más enamorados y felices que nunca”, dijo la fuente anónima y cercana sobre el hecho a TV Notas México, según informó Caras.

“Los tiempos de Dios son perfectos, y los sueños se hacen realidad”, continuó el informante.

¿Cazzu está embarazada de Christian Nodal? 😲 Esto es lo que sabemos, tras los rumores ➡ https://t.co/IDWxeRLQ1H pic.twitter.com/gbKYNGcDLQ — EF SoftNews (@EF_SoftNews) February 28, 2023

“La gente más allegada a Christian sabíamos que uno de sus sueños más grandes era convertirse en padre antes de los 24 años, y fue tanto su deseo, que lo va a cumplir: la llegada de una bendición, de un bebé. Yo creo que fue un embarazo deseado y, sobre todo, soñado. Hace mucho que dejaron de cuidarse, sabiendo que podía suceder, y sucedió: entonces, es muy deseado y amado”, añadió la fuente, de acuerdo con E! Online.

Christian Nodal ha cambiado: dejó de tomar

Christian Nodal y Cazzu estarían esperando un hijo. Una revista asegura que la cantante está embarazada pic.twitter.com/5vIV9vc3HC — Día Noticias (@noticiasdiamx) February 28, 2023

Algo que tiene también muy asombrados al público del mexicano, es el gran cambio que ha dado en su vida. Nodal duramente criticado por dejarse ver en varias ocasiones “borracho”, sin poder sostenerse en pie, al parecer ha dejado atrás esa vida de farra y licor, se encuentra más tranquilo, tal vez preparándose para asumir el rol y ejemplo de padre, informó El Imparcial.

“Creo que le ha venido muy bien, sobre todo a él, la gran noticia; de hecho, le ha hecho tanto bien el saber que será papá, que ha dejado de tomar, ha dejado la fiesta y se ve mucho más sano, tiene otro semblante; y profesionalmente está retomando su carrera, está enfocado a limpiar su imagen, ya que el año pasado lo perjudicó cancelar tantas presentaciones… hoy es otro, esto le dio un giro a su forma de ver la vida”, dijo la fuente, según con E! Online.

Cazzu habló de la ex de su pareja, Belinda

Ante las constantes comparaciones que el mundo del espectáculo hace sobre las dos intérpretes, Cazzu decidió romper su silencio y se refirió por primera vez de la ex pareja de su novio, la actriz mexicana Belinda.

Según informa La Vanguardia, la rapera argentina, Julieta Cazzucheli, fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México por el programa “Siéntese quien Pueda”, y le preguntaron sobre las comparaciones que se hacen entre ella y Belinda.

ttps://twitter.com/diariodejuarez/status/1630999844922986496

Cazzu dijo que estas comparaciones le parecen malintencionadas y que ella no tiene nada en contra de Belinda. De hecho, creció escuchando su música y la admira por su trayectoria como cantante, actriz, diseñadora y empresaria.

La artista argentina no presta mucha atención a lo que dicen los medios o las personas en redes sociales, por lo que no se ha sentido incómoda. Cazzu finalizó diciendo que la gente disfruta comparando, pero que ella no se siente tan comparada con Belinda o tal vez no está tan pendiente de estas cosas.

