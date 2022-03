Naomi Irion: Mujer fue posiblemente secuestrada en un estacionamiento de Walmart

Naomi Irion es una mujer de Nevada de 18 años desaparecida que la policía teme que haya sido secuestrada en un estacionamiento en Fernley. Posiblemente fue secuestrada el sábado 12 de marzo de 2022. La policía cree que la secuestraron en su propio automóvil. El vehículo fue encontrado abandonado en un estacionamiento el martes, pero Irion no ha sido localizada.

La oficina del alguacil del condado de Lyon publicó fotos de vigilancia que muestran a Irion y un posible sospechoso el 16 de marzo. Irion fue vista por última vez en el estacionamiento de un Walmart en Newlands Drive en Fernely, según la oficina del alguacil. Trabaja para Panasonic en Reno y estaba esperando un servicio de transporte que la llevara al trabajo, dijo su familia.

La oficina del alguacil dijo en una actualización el miércoles 16 de marzo que el sospechoso podría estar conduciendo una camioneta Chevrolet 2500 High Country de 4 puertas modelo 2020 o más nueva. “La evidencia forense descubierta hasta la fecha continúa llevando a los investigadores del condado de Lyon a creer que la desaparición de Naomi es de naturaleza sospechosa y que el conductor del vehículo anterior tiene una conexión directa con su desaparición y paradero”, dijo la oficina del alguacil.

Las autoridades dijeron que Irion mide 5’11 “y tiene cabello teñido de negro y ojos verdes. También tiene un piercing en el tabique de la nariz. Fue vista por última vez con una camiseta azul de Panasonic, una chaqueta de punto gris, pantalones grises y botas marrones. Llevaba un bolso negro. El posible sospechoso vestía una sudadera con capucha gris y jeans o pantalones azules.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lyon le pide a cualquier persona que tenga información sobre Irion y su desaparición que se comunique con ellos al 775-463-6620 y el número de caso de referencia 22LY01068. “En este momento, nuestros equipos capacitados están buscando pruebas en el área. Todavía no estamos solicitando ninguna ayuda para la asistencia pública. Gracias por cualquier solicitud y oferta”, dijo la oficina del alguacil.

Esto es lo que necesita saber sobre Naomi Irion:

1. El video de vigilancia mostró a un hombre caminando desde un campamento cercano para personas sin hogar y subiéndose al asiento del conductor del automóvil de Irion antes de irse, dice la oficina del alguacil

Here are photos of Naomi the morning she was last seen and what she was wearing at that time.

Naomi Irion estaba en el asiento del conductor de su automóvil en el estacionamiento de Walmart alrededor de las 5 a.m. del sábado 12 de marzo, preparándose para salir e ir a un autobús de enlace, dicen la policía y su familia. La oficina del alguacil dijo que un video de vigilancia mostraba a un hombre caminando hacia el auto de Irion desde un campamento cercano para personas sin hogar. El video lo muestra subiéndose al asiento del conductor del automóvil de Irion y luego alejándose.

El automóvil de Irion, un Mercury Sable de 1992, fue encontrado detrás del Sherwin Williams en Fernley, dice la familia de Irion. La tienda está ubicada en 1891 Duffy Road, a menos de una milla de distancia de Walmart en 1550 West Newlands Drive East. La Oficina del Sheriff del condado de Lyon dijo: “Desde entonces, el vehículo ha sido recuperado, registrado y analizado forensemente. Se han recuperado pruebas forenses y se están acelerando para su análisis a través de la Sección de Investigación Forense del Condado de Washoe”.

El hermano de Irion, Casey Valley, escribió en un grupo de Facebook creado para ayudar en la búsqueda: “Solo quiero que todos sepan que estoy haciendo todo lo que puedo. No dude en comunicarse con cualquier información, estoy trabajando directamente con los detectives del condado de Lyon. Mis sospechas hasta ahora: esto parece un acto premeditado. No quiero decir mucho más porque necesito mantener la investigación en marcha”.

2. Su familia está pidiendo ayuda al público para encontrar a Naomi y su madre dice: “Ella es una persona increíble”. Ella es muy fuerte, ella es muy inteligente. Ella es amable y compasiva’





Durante una entrevista con “All American Dream Chaser” en YouTube, la madre de Naomi Irion, Diane Irion, dijo: “Ella es una persona increíble. Es muy fuerte, es muy inteligente. Ella es amable y compasiva. Ella es generosa y generosa. Es una de las mujeres jóvenes más asombrosas. Ha vivido en todo el mundo”.

Su madre dijo que había evidencia de “actividad sospechosa o violencia dentro del automóvil”. Dijo que su hija seguía una rutina y que alguien podría haber estado planeando atacarla porque sabían cuándo estaría en el estacionamiento.

Diane Irion dijo, entre lágrimas, durante la entrevista de YouTube: “Esperemos que las fuerzas del orden puedan encontrar algo, cualquier cosa, que distinga a esta persona, este monstruo, de otras personas. ¿Que tipo de persona hace eso? Se lleva a una chica de 18 años. La hija de alguien, la hermana, de su familia, los lastima. ¿Qué clase de monstruo hace eso? es malvado Está incorrecto.”

3. Naomi Irion, cuyo padre trabaja para el Departamento de Estado de EE.UU., se mudó recientemente a Nevada desde Sudáfrica para vivir con su hermano durante un año sabático, dice su madre

Naomi Irion se graduó recientemente de la American International School Johannesburg en Sudáfrica, donde viven sus padres, dijo su madre a All American Dream Chaser. Dijo que vivían en Sudáfrica porque el padre de Naomi trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la Embajada de los Estados Unidos en Pretoria. Diane Irion dijo que su hija decidió tomarse un año sabático antes de comenzar la universidad y se mudó a Nevada para vivir con su hermano de 32 años en Fernley.

Naomi Irion se mudó a Fernley en agosto de 2022 para pasar un tiempo “descifrando su vida”, dijo su madre durante la entrevista de YouTube. Trabajaba en Panasonic y recientemente fue ascendida y “elegida para puestos de liderazgo”. Su madre dijo que su familia también ha vivido en Rusia, Francia, Ucrania y Alemania.

Su madre dice que Naomi tiene tres hermanos jóvenes adoptados que son de Irpin, Ucrania, cerca de Kiev. El padre de Naomi, Herve Irion, viajaba a Estados Unidos para ayudar en la búsqueda, mientras que su madre se encontraba en Sudáfrica. “Estoy aquí con ellos ahora”, dijo sobre los hermanos de Naomi. “Tratando de protegerlos”.

Diane Irion dijo durante la entrevista de YouTube que su hija había aprendido a conducir recientemente porque cuando vivía en el extranjero no podía obtener una licencia porque no era ciudadana. “Estaba tan emocionada de obtener su licencia y tener un automóvil y hacer todas las cosas que todos los niños estadounidenses pueden hacer, ella nunca pudo hacer”, dijo su madre.

4. La madre de Irion dice que su hija “se congela cuando tiene miedo… eso es probablemente lo que sucedió”

Diane Irion le dijo a “All American Dream Chaser” que la rutina normal de su hija era llevar su automóvil al estacionamiento de Walmart y luego tomar un autobús para ir a trabajar a Panasonic en Reno. Su madre dijo que el aparente secuestro de su hija fue grabado en video.

“Estaba sentada en el asiento del conductor del auto preparándose para salir, probablemente tenía la puerta parcialmente abierta o sin seguro, estaba preparándose para salir del auto e ir al autobús”, dijo su madre durante la entrevista. . “Y un hombre desconocido abrió la puerta del conductor, dijo o hizo algo para que ella se deslizara hacia el asiento del pasajero y luego se subió al asiento del conductor y se fue con ella”.

Agregó que inicialmente la policía no pensó que fuera un secuestro, “porque simplemente se deslizó en el asiento y no se resistió. Pero hablé con varios de sus amigos que habían estado chateando con ella en Snapchat minutos antes de que esto sucediera y dijeron que no tenía planes de conocer a nadie. Ella solo iba a trabajar. Mi hija no es muy buena en una crisis o una emergencia. Lo que tiende a hacer es congelarse y cumplir. Ella no es una luchadora. Es una persona cariñosa, dulce y no pelea. Se congela cuando tiene miedo. Eso es probablemente lo que sucedió. … Esa es la última vez que alguien la vio o supo de ella”.

5. La familia de Irion ha iniciado un GoFundMe para ayudar con los costos relacionados con la búsqueda

La familia de Irion ha iniciado una campaña de GoFundMe para ayudar con los costos relacionados con la búsqueda y para ayudar a sus padres y hermanos a viajar a Nevada. “Nuestra familia usará el dinero de esta recaudación de fondos para ayudar con los vuelos en avión de los miembros de la familia (yo vivo en Texas y nuestros padres viven en Sudáfrica) y cualquier otro costo asociado con la búsqueda de Naomi”, dijo su hermana, Tamara Cartwright. , escribió en la recaudación de fondos. “Muchas gracias por cualquier ayuda que pueda brindar, incluso si solo se trata de compartir el enlace a esta recaudación de fondos. Cada dólar y minuto de su tiempo cuenta para encontrar a nuestra hija, hermana y amiga”.

La madre de Irion pidió que los amigos de su hija o cualquier persona con la que haya estado hablando en las redes sociales que pueda saber con quién más se ha estado comunicando recientemente o que posiblemente quiera lastimarla o llevarla a contactar a la oficina del alguacil. Dijo que cualquier información, aunque parezca poca o insignificante, podría ser importante.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lyon dijo en un comunicado de prensa: “La Oficina del Sheriff del Condado de Lyon está buscando información sobre la desaparición y el paradero de Naomi Irion, la camioneta Chevrolet y/o información sobre posibles contactos que las personas puedan haber tenido con Naomi. Si tiene información sobre esta investigación, comuníquese con el detective Erik Kusmerz con respecto al caso número 22LY01068 al 775-577-5206 ext 2 o envíe un correo electrónico a detective@lyon-county.org o Secret Witness of Northern Nevada al 775-322-4900”.

