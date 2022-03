¿Quién es Wang Jixian, vlogger chino que reporta la guerra en Ucrania?

Wang Jixian es un ingeniero de software chino convertido en periodista ciudadano que ha estado publicando actualizaciones en video sobre la guerra en Ucrania desde Odessa. Se mudó a la ciudad en 2022 desde Beijing. Wang ha ganado seguidores en China y en otros lugares contando la historia de la guerra desde el terreno en la ciudad portuaria de poco menos de 1 millón de personas en el Mar Negro en el sur de Ucrania. Wang comparte su historia en WeChat, Instagram y en un vlog de YouTube, donde tiene miles de suscriptores.

Esto es lo que necesita saber sobre Wang Jixian:

1. Wang dijo que decidió quedarse en Ucrania, mientras que la mayoría de los aproximadamente 6000 ciudadanos chinos que vivían en el país huyeron, porque “no quería abandonar a mis colegas… Aquí es donde vivo y esta es mi casa”





Play



北京人「王吉贤」 #北京人在乌克兰 战争遗言。🙏 2022-03-02T15:37:19Z

Jixian Wang, de 37 años, que vivía en Macedonia desde 2015, se mudó a Ucrania en enero de 2022, solo unos meses antes de la invasión rusa del país, según su página de Facebook. Según The Wall Street Journal, la mayoría de los aproximadamente 6.000 ciudadanos chinos que vivían en Ucrania en ese momento abandonaron el país cuando Rusia atacó en febrero. Pero Wang decidió quedarse en su nuevo hogar y comenzó a publicar videos actualizados en las redes sociales para informar a las personas de su país natal y de todo el mundo sobre lo que estaba sucediendo.

Según ChinaFile, Wang le dijo a Voice of America: “No quería abandonar a mis colegas, maldita sea: quiero ser un ser humano decente. Soy residente legal aquí; aquí es donde vivo y esta es mi casa… No quiero ver a la gente sacrificarse o morir. Por eso me quedé”.

Wang subió su última voluntad y testamento a las redes sociales y se despidió entre lágrimas de familiares y amigos en caso de que algo le sucediera, según ChinaFile. Dijo en un video de febrero: “¿De qué te sirve si todo lo que queda son escombros y cadáveres? Esta será mi última voluntad. Guárdelo en sus teléfonos. Después de que todo esto termine, será una prueba de que existió gente como yo. Recuerda, no éramos cobardes.

2. Wang es el director técnico de RegDesk, una empresa de software con sede en EE.UU.

Wang se mudó a Odessa por un proyecto de trabajo, le dijo a Voice of America. Según su perfil de LinkedIn, Wang es el director técnico de RegDesk, una empresa con sede en Filadelfia que fabrica software para dispositivos médicos y la industria de la salud. Ha trabajado como CTO de RegDesk desde 2017, según un anuncio de la empresa.

Priya Bhutani, CEO y fundadora de RegDesk, dijo en un comunicado cuando Wang asumió el cargo: “Jixian es un solucionador de problemas y un tecnólogo de corazón. Tiene un historial de creación exitosa de soluciones B2B basadas en tecnología. A medida que continuamos optimizando nuestra tecnología en RegDesk, necesitábamos talento de liderazgo con un profundo conocimiento y experiencia en ciencia de datos y aprendizaje automático para llevar a nuestra empresa al siguiente nivel. Jixian es una gran adición a nuestro equipo de liderazgo”.

Wang dijo en un comunicado: “Como ingeniero, tengo buen ojo para el próximo espacio que la Inteligencia Artificial (IA) puede fortalecer. En RegDesk, veo exactamente eso, sin mencionar una cultura abierta y un equipo que realmente cree en aprovechar el poder de las redes. Imagino una tecnología que llevará a RegDesk a un nuevo nivel”. Según el comunicado de prensa, “La destreza de codificación de RegDesk CTO incluye Javascript, Node.js, Python y UNIX/C/C++, así como experiencia como desarrollador de iOS. Echa un vistazo a algunos de sus trabajos en Openbiz“.

3. Wang cofundó Openbiz Technology después de estudiar en la Universidad Union de Beijing





Play



放心,爷们儿还活着呢!看我怎么活气死丫的!🇷🇺😃 2022-03-04T11:44:44Z

Según su página de Facebook, Wang, que es soltero, es originario de Beijing y estudió en la Universidad de la Unión de Beijing. Fue cofundador de Openbiz, según su perfil de LinkedIn. Escribió en LinkedIn que él, “cofundó el proyecto Openbiz (código abierto), que proporciona un marco de aplicación php para la creación rápida de aplicaciones empresariales basadas en web. … El proyecto ha sido utilizado por empresas de terceros para crear soluciones para China Mobile, China Commerce Bank, The National Bank of Kenya, etc.”

Wang luego trabajó en Pickatale, ascendiendo de rango a CTO. Escribió en LinkedIn: “Ese es en realidad mi primer trabajo después de vender mi primera empresa. Es posible que hoy, comencé desde un puesto de desarrollador senior hasta que me ascendieron a CTO. Debido a que me he acostumbrado a mí mismo, mi estándar es siempre el más alto cuando hacemos un producto, trato el producto y el código como mi bebé, por lo que cada detalle debe ser lo más perfecto posible. Creo que así es como me han confiado y promovido”. También ha trabajado para Shenzhen Xixi Network Technology Limited y ShadowGrid OpenBiz Technology, según su LinkedIn.

Escribió sobre sí mismo en LinkedIn: “Director ejecutivo experimentado con un historial demostrado de trabajo en la industria de servicios y tecnología de la información. Experto en Cocos2d, PHP, WordPress, FreeBSD y Backbone.js. Fuerte profesional en desarrollo de negocios. Recientemente me concentré por completo en la investigación de un nuevo algoritmo de IA autoconsciente. que podría ser utilizado en estrategias de comercio financiero. Desarrollador con 15 años de experiencia, apasionado y creativo, fundador de Tireless, Perfection Maker”.

4. Wang ha respondido a los espectadores chinos que lo han criticado por apoyar a Ucrania en su batalla contra los invasores rusos





Play



3月16日 敖德萨 早上好呀!说好的两栖登陆船呢?咋又没见着😃🤣😂🇷🇺 2022-03-16T08:00:03Z

Wang ha utilizado su plataforma y su punto de vista sobre el terreno para tratar de mostrar a la gente en China por qué cree que deberían apoyar al pueblo ucraniano y no a Rusia y al presidente ruso, Vladimir Putin. Según ChinaFile, le dijo a VOA: “Estoy lidiando con una guerra en dos frentes. El campo de batalla al que me enfrento aquí es aterrador, pero al menos puedo ver los tanques; son algo que es tangible y puedo evitarlos. Pero el otro campo de batalla que acecha detrás de mí es aún más aterrador: maldita sea, aunque sé que está allí, no puedo verlo. No sé quién está en esto, pero todos me dicen que me quieren muerto”.

Geremie Barme de ChinaFile escribió: “Durante más de dos semanas, Wang ha estado grabando una conversación audiovisual con China. En él, describe sus circunstancias, sus esperanzas y temores, el sentido sobre el terreno de lo que está sucediendo en una legendaria ciudad costera que está cada vez más bajo la presión militar de un invasor despiadado. Habla de su trabajo, de sus amores, de sus vecinos y de sus compañeros. Las publicaciones de Wang no se ven afectadas; se dirige a sus espectadores directamente, responde a los comentarios en línea que ha leído y chatea con su audiencia invisible. Sus monólogos son fácticos: el clima, la atmósfera en la ciudad, las compras, a veces flemáticos, atractivos, humorísticos, enojados, a veces llorosos, siempre convincentes.

Barme agregó: “Wang habla con cadencias suaves y con el comportamiento discreto de alguien nacido y criado en Beijing. Es el tipo de voz clara y sin afectación con la que estará familiarizado cualquiera que haya llegado a comprender las esperanzas y los temores del pueblo chino, y empatizado con las complejas realidades de ese país. Aunque el vlog informa que las publicaciones de Wang Jixian se graban en Odessa, habla desde un lugar al que llamo “‘La otra China'”.

En un video de marzo, según una traducción de ChinaFile, Wang dijo: “Soy Jixian y vivo en Ucrania. ¿Quién es usted? ¿De que estás asustado? ¿Por qué tienes tanto miedo de que yo pueda hablar? No pronuncio ninguna amenaza; No abogo por el asesinato. Todo lo que hago es pedir a la gente que respete la vida y ponga fin a esta guerra. ¿Por qué tienes tanto miedo de que la gente sepa lo que realmente está pasando? No tenemos armas nucleares; no tenemos armas. ¿Por qué solo quieren que se escuchen las voces que abogan por el asesinato? ¿Por qué solo quieres que diga: ‘Estoy aquí’. Me temo que. ¡Sálvame, por favor!’ ¿Por qué solo permites que se publiquen voces que propagan el miedo? Estamos aquí decididos, amantes de la paz y del lado de la justicia”.

Según NPR, Wang ha recibido algunas amenazas de muerte por su vlogueo. Wang le dijo a Los Angeles Times: “Si me maldicen, no puedo detenerlos. Si vienen aquí a matarme, tampoco puedo detenerlos”. Le dijo al periódico que vio en su mayoría voces prorrusas en las redes sociales chinas y dijo: “Si no hablo, todos, los ucranianos pensarán que todos los chinos tienen este punto de vista. Así que estoy diciendo algo diferente, para decirles que hay personas chinas que quieren ayudarte, que donan dinero, que te apoyan”.

Wang le dijo al Wall Street Journal: “No me iré porque me niego a aceptarlo. No aceptaré el asesinato de civiles o la distorsión de la verdad. Me niego.”

5. Wang ha utilizado sus videos para mostrar a las personas de su nueva ciudad que están sufriendo en medio de la amenaza de los ataques rusos, desde niños en edad escolar hasta dueños de tiendas.





Play



3月10日 出去理个发,想换换心情,刚到家又来空袭警报……☹️🇷🇺 2022-03-10T13:01:45Z

Los videos de Wang de Odessa lo muestran caminando por las calles de la ciudad, visitando negocios, mostrando a escolares cuyas vidas han sido interrumpidas por la guerra y llamando a sus espectadores a empatizar con el pueblo ucraniano.

En un video de marzo, Wang dijo, según una traducción de ChinaFile:

No importa de dónde vengo; ante todo soy una persona, alguien que respeta la vida humana y el derecho de los demás a vivir en paz. No soy un cobarde, ninguno de nosotros lo es: No tenemos miedo; estamos indignados. Allí iba a trabajar todos los días, disfrutando de una vida normal, cuando de la nada, maldita sea, empezaron a llovernos misiles. Uno aterrizó justo al lado de mi edificio de oficinas. . . Independientemente del lado que apoyes, espero que estés del lado de la vida. La gente común no quiere la guerra. Uno de mis colegas, un programador como yo, mi abogado y mis profesores, se han ido para unirse a las fuerzas de defensa ucranianas. Han respondido al llamado a movilizarse para poder proteger a sus madres y sus hijos. Con sus armas, no solo están protegiendo a este país, están luchando por sus hogares, hogares que han comprado con dinero ganado con tanto esfuerzo o que han heredado. ¿Por qué deberían ser bombardeados? Es así de simple; no tiene nada que ver con la OTAN. La gente solo quiere poder vivir sus vidas.

En una entrevista con Radio Free Asia, Wang dijo: “No vengan a quemar mi casa y matar a mis vecinos”, dijo Wang. “Hay una niña pequeña que vive cerca de mí… y un tío que pasea al perro por las escaleras y compra comestibles todos los días. No merecen morir. Antes de la guerra, la gente trabajaba en peluquerías y restaurantes, y luego se desvivían [para defenderse]. Eso es lo que vi.

Wang le dijo a Los Angeles Times: “A partir de hoy, siento que casi he completado lo que la historia requiere de un don nadie como yo. Espero que los próximos pasos de la historia no me necesiten”.

Esta es la versión original de Heavy.com

