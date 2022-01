Naomi Biden: la hija de 13 meses que Joe Biden perdió en un accidente de tráfico

Naomi Biden era la hija de Joe Biden que murió en un accidente automovilístico cuando tenía 13 meses. El accidente de 1972 también mató a su madre, Neila Biden, e hirió a sus hermanos, Hunter y Beau. El accidente ocurrió poco después de que Joe Biden fuera elegido por primera vez para un cargo público.

Naomi “Amy” Biden tenía 13 meses cuando un camión que transportaba mazorcas de maíz chocó contra la camioneta de la familia, matando a la bebé y a su madre de 30 años. Politico explicó que la familia estaba comprando un árbol de Navidad cuando el camión chocó contra la camioneta. Beau Biden, que tenía 3 años en ese momento, y Hunter Biden, que tenía 2 años en ese momento, también resultaron gravemente heridos.

Joe Biden también tiene una nieta llamada Naomi Biden, que lleva el nombre de su tía. Joe Biden se casó con su segunda esposa, la Dra. Jill Biden, en 1977. Tuvieron una hija, Ashley Biden, en 1981.

Joe Biden fue vicepresidente del presidente Barrack Obama de 2009 a 2017 y ganó las elecciones contra Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Antes de ser vicepresidente, representó a Delaware en el Senado de los Estados Unidos desde 1973 hasta 2009.

Esto es lo que necesita saber:

1. Naomi Biden murió en un viaje en camioneta para recoger un árbol de Navidad con su madre y sus hermanos

Joe Biden acababa de ser elegido para el Senado de los Estados Unidos en representación de Delaware cuando recibió una llamada telefónica que cambió su vida.

Compartió la historia con un grupo de supervivientes de familiares del servicio militar asesinados, según ABC.

“Por el tono de la llamada lo supe. En mis huesos sabía que algo malo había sucedido. No sé cómo lo supe. En esa llamada me dijeron que mi esposa estaba muerta, que mi hija estaba muerta y que no estaba seguro de si iban a sobrevivir mis hijos”.

Politico informó que Biden estaba entrevistando a candidatos para puestos vacantes en su personal cuando recibió la llamada telefónica. Su familia estaba recogiendo un árbol de Navidad cuando la camioneta familiar fue embestida por un camión que transportaba mazorcas de maíz. La colisión fue tan fuerte que cortó una llanta de la camioneta, empujó la puerta trasera contra el asiento trasero y envió la camioneta 150 pies hacia un bosque de árboles de hoja perenne.

Hunter “Hunt” Biden y Joseph “Beau” Biden III también resultaron gravemente heridos en el accidente. Hunter, que tenía 2 años, sufrió lesiones en la cabeza que los médicos temían que fueran permanentes. Beau Biden sufrió múltiples fracturas de huesos. Tenía 3 años en ese momento.

2. Sus hermanos sobrevivieron al accidente, pero Beau Biden moriría más tarde de cáncer

Beau Biden y su hermano, Hunter Biden, fueron las únicas dos personas que sobrevivieron al accidente que devastó a la familia Biden.

Joseph “Beau” Biden III tenía solo tres años cuando sufrió heridas graves en el accidente que dejó a su madre, Neila, y a su hermana pequeña, Naomi, muertas. Hunter Biden también sufrió heridas graves en la cabeza.

Beau Biden sobrevivió al accidente y, de adulto, le diagnosticaron una rara forma de cáncer cerebral. Murió en 2015 a los 46 años. Murió en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, el 30 de mayo de 2015.

3. Joe Biden a menudo comparte la historia de la muerte de su hija y esposa

Joe Biden habló en 2012 con un grupo de supervivientes de familiares del servicio militar asesinados y compartió su historia sobre la pérdida de su pequeña hija y su joven esposa en 1972.

“Por primera vez en mi vida, entendí cómo alguien puede decidir conscientemente suicidarse”, dijo, según ABC. “No porque estuvieran trastornados, no porque estuvieran locos. Son gente que había estado en la cima de la montaña y simplemente sabía que nunca volvería a llegar allí. Nunca iba a volver a ser así de nuevo. Así es como se sienten muchos de ustedes”.

Dijo que el dolor se siente como un “agujero negro que sientes en tu pecho, como si estuvieras siendo succionado de nuevo”. El dolor nunca desaparece por completo, dijo, pero “se vuelve controlable”.

4. Joe Biden dijo que canaliza su dolor para conectarse con personas que sufren duelo

Biden ha utilizado sus trágicas experiencias de vida para conectarse con personas que están de duelo, desde llamadas telefónicas privadas a personas que acaban de perder a seres queridos hasta eventos y libros para hablar en público.

“Solo recuerda dos cosas”, dijo en una ocasión Biden, según ABC. “Sigue pensando en lo que tu esposo o esposa querría que hicieras. (…) Llegará un día, te lo prometo, que cuando el pensamiento de tu hijo o hija o tu esposo o esposa venga, traerá una sonrisa a tus labios antes que una lágrima a tus ojos. Pasará. Mi oración por ti es que ese día llegará tarde o temprano. Pero en lo único en lo que tengo más experiencia que tú es en esto: te digo que vendrá”.

5. Joe Biden escribió sobre las tragedias de su familia en sus libros

Joe Biden escribió sobre su dolor en sus libros.

En “Promises to Keep: On Life and Politics”, Biden escribió: “Los primeros días me sentí atrapado en un crepúsculo constante de vértigo, como en el sueño en el que de repente te caes, pero yo me caía constantemente. Empecé a entender cómo la desesperación se llevaba a gente; cómo el suicidio no era solo una opción sino una opción racional. (…) Me preguntaba quién les explicaría a mis hijos que yo también me había ido. Y sabía que no tenía más remedio que luchar para seguir con vida”.