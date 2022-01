[VIDEO] James Iannazzo: arrojó una bebida y profirió insultos racistas a una empleada

James Iannazzo es un exgerente de patrimonio de Merrill Lynch que arrojó una bebida a los empleados de Robeks durante un ataque racista en Fairfield, Connecticut, dice la policía. Fue arrestado y acusado de intimidación en segundo grado por intolerancia o prejuicio y allanamiento de morada criminal en primer grado después del incidente del sábado 22 de enero de 2022, dijo la policía de Fairfield en un comunicado. El video del incidente fue grabado por los empleados y publicado online, donde se volvió viral.

Iannazzo, de 48 años, le dijo a la policía que estaba molesto porque “su hijo tuvo una reacción alérgica severa y, como resultado, regresó a la tienda”, dijo la policía. “Durante la investigación, los empleados informaron que Iannazzo nunca les contó nada sobre la alergia al maní, sino que solo pidió que no hubiera mantequilla de maní en su bebida”, según la policía. Según la policía, los agentes fueron llamados a la casa de Iannazzo alrededor de la 1:39 PM porque un menor que tuvo una reacción alérgica y tuvo que ser llevado a un hospital local.

La policía de Fairfield dijo que recibió varias llamadas alrededor de las 2:26 PM de los empleados de la tienda 2061 Black Rock Turnpike para “informar que un cliente estaba tirando cosas, gritando a los empleados y negándose a irse”. La policía dijo: “Poco tiempo después, Iannazzo regresó a Robeks y se enfrentó a los empleados, gritándoles y exigiendo saber quién había hecho el batido que contenía maní, lo que provocó la reacción alérgica de su hijo. Cuando los empleados no pudieron darle la respuesta a Iannazzo, se puso furioso y les gritó a los empleados usando una serie de improperios.

Según la policía, “luego le arrojó una bebida a un empleado, que golpeó su hombro derecho. El empleado informó que no tenía quejas de dolor o lesiones. Iannazzo también hizo comentarios sobre un empleado haciendo referencia a su estatus migratorio. Los empleados le dijeron a Iannazzo que se fuera varias veces, pero permaneció adentro y continuó insultando a los empleados. Iannazzo luego intentó abrir una puerta cerrada que conducía a un área “Solo para empleados” donde estaban los empleados, detrás del mostrador”.

La policía dijo que Iannazzo se fue de Robeks antes de que llegaran los oficiales, pero luego se entregó sin incidentes después de que fuera identificado durante una investigación. Fue identificado por primera vez en las redes sociales por el usuario de TikTok That DaneshGuy, quien descubrió que Jim Iannazzo era el director gerente de Merrill Lynch Wealth Management en su propia firma, The Iannazzo Group, en Stamford, Connecticut. El video fue publicado por primera vez en TikTok y tiene más de 15 millones de visitas.

Iannazzo no ha comentado nada sobre el incidente y el video viral. Bill Haldin, portavoz de Merrill Lynch y Bank of America, dijo en un comunicado: “Nuestra empresa no tolera un comportamiento de este tipo. Inmediatamente investigaremos y tomaremos medidas. Este individuo ya no está empleado en nuestra firma”.

Esto es lo que necesita saber sobre James “Jim” Iannazzo:

1. El video muestra a Jim Iannazzo diciéndoles a los empleados adolescentes de Robeks que son ‘niños de secundaria ignorantes y estúpidos’, tirándoles la bebida y llamando a una trabajadora que es una ‘perdedora inmigrante de mi****’

I've identified this man as James Iannazzo of @MerrillLynch being racist and assaulting a minor pic.twitter.com/O8Ic6jyh3p — Danesh (@thatdaneshguy) January 23, 2022

El video fue publicado en las redes sociales por los trabajadores de Robeks y compartido por ThatDaneshGuy, un usuario popular de TikTok que expone comportamientos racistas y otros comportamientos escandalosos en público online, a menudo usando información para identificar a las personas en videos virales. Su video de TikTok del incidente tiene más de 3 millones de reproducciones. “Identifiqué a este hombre como James Iannazzo de @MerrillLynch siendo racista y agrediendo a un menor”, ​​tuiteó.

El video muestra a Iannazzo en el mostrador de la tienda de bebidas Robeks en Fairfield gritando: “Quiero hablar con la persona que hizo esta bebida. ¿Eres tú?”. Después de que los empleados le dijeran que no estaban seguros de cuál de los cuatro hizo la bebida, él respondió: “Estúpidos niños de secundaria ignorantes”. Uno de los empleados de Robeks le dijo que se fuera después de que pidiera hablar con el gerente y le informó que podía llamar a la empresa para presentar una queja. Iannazzo luego la llama “perdedora inmigrante de mi****”.

Luego, el video muestra a Iannazzo arrojando la bebida sobre el mostrador a los empleados y nuevamente insultándolos varias veces. Se puede escuchar a uno de los trabajadores decir: “Voy a llamar a la policía”, mientras Iannazzo camina hacia la entrada de la sección exclusiva para empleados de la tienda. Uno de los trabajadores le dice “lárgate”, y él responde: “Cállate la boca. Estúpido idi*** de mie***. Eres un jodido idi***. Luego parece dirigirse hacia la puerta del área detrás del mostrador, frente a la cual los empleados están parados para bloquearla mientras llaman a la policía.

En un video de seguimiento, una de las empleadas dijo que estaba bien y reveló que Iannazzo fue arrestado. Pero ella dijo que la policía les dijo que no se consideró asalto porque nadie resultó herido. Ella agregó: “Presentaré cargos”.

2. La adolescente que publicó el video en TikTok dijo que tuvieron que bloquear la puerta porque Iannazzo intentó ponerse detrás del mostrador varias veces





Video related to james iannazzo: arrojó una bebida y profirió insultos racistas a una empleada 2022-01-23T14:22:51-05:00

En una actualización de su video viral original, el usuario de TikTok @cjjbreezy dijo: “Solo quiero mencionar que llamamos a la policía”. Dijo que había cuatro chicas adolescentes trabajando en la tienda Robeks cuando ocurrió el incidente.

“Había una niña, tenía 16 años. Literalmente, era como su segundo día”, dijo en el video de TikTok. “Ella estaba atrás y llamó a la policía”. Ella dijo que ella y otro compañero de trabajo tuvieron que bloquear la puerta porque “antes de que comenzara a grabar, él trató de entrar varias veces”.

Ella agregó: “Para cualquiera que diga que lo habría manejado de manera diferente, arrojándole cosas, eso no hubiera mejorado nada. Habría empeorado las cosas para nosotros”. Uno de los otros trabajadores, también de 17 años, dijo en el video: “Siento que si le hubiera arrojado algo o le hubiera escupido en la cara o hubiera hecho algo como él, siento que habría cambiado todo. Por mucho que quisiera, sentí que no era realmente profesional para mí hacer eso”.

Su compañero de trabajo agregó que tenía que “ser una persona mejor”. Su amiga dijo: “Aprecio a todos en TikTok la colaboración por descubrir quién era él”. La adolescente que originalmente publicó el video agregó: “Gracias chicos por toda la atención”, pero dijo que están bien.

3. Iannazzo es un graduado de la Universidad de Connecticut que trabajó como asesor financiero afiliado a Merrill Lynch Wealth Management desde 1995

Según su perfil de LinkedIn, Iannazzo ha sido asesor de gestión patrimonial y director gerente afiliado a Merrill Lynch Wealth Management desde noviembre de 1995. Se graduó en UConn en 1995, según su LinkedIn. Iannazzo es originario de Norwalk, Connecticut, y se graduó de Norwalk High School en 1991.

Iannazzo agregó que trabaja con “ejecutivos corporativos activos y jubilados, profesionales de la inversión, médicos, abogados, contadores y empresarios. La mayoría de los clientes son financieramente potentes, pero es posible que se descuiden la transferencia de riqueza intergeneracional o las consideraciones de atención a largo plazo”.

Iannazzo escribió en LinkedIn: “Mi sensibilidad hacia las necesidades de los clientes durante tiempos difíciles (la pérdida de un cónyuge o trabajo, una enfermedad o la transición a la jubilación) es fundamental para ser un asesor financiero eficaz. La gestión superior del patrimonio (desde la acumulación hasta la distribución) requiere mi atención continua. Hacer un esfuerzo adicional por los clientes es indispensable para mí”.

4. Iannazzo dirigió el grupo Iannazzo y vive en Fairfield con su esposa y 3 hijos

Iannazzo dijo en LinkedIn que está casado y que él y su esposa tienen tres hijos. Los registros públicos muestran que Iannazzo y su esposa compraron una casa de $1.3 millones en Fairfield en 2021. La pareja vivía anteriormente en otra parte de Fairfield, según los registros de propiedad.

El sitio web de su empresa dice: “El Grupo Iannazzo cree que las buenas relaciones con los clientes se construyen a través del trabajo en equipo y la participación del cliente, a través de nuestros asesores, asociados de clientes y acceso a los recursos globales de Merrill. Nuestro objetivo es ser su principal fuente de asesoramiento y orientación financiera. Queremos que valore la dedicación y la diligencia que brindamos en cada paso del proceso de gestión patrimonial”.

Su sitio web agrega: “Jim, residente de toda la vida de Connecticut, se graduó de la Universidad de Connecticut con una licenciatura en Finanzas. Él y su esposa son padres orgullosos de tres niños pequeños y residen en Fairfield, CT. Cuando no está entrenando a sus hijos en béisbol y baloncesto, Jim y su familia disfrutan yendo en bicicleta, practicando todo tipo de deportes y viajando juntos. Jim también es voluntario activo en eventos comunitarios y apoya a varias organizaciones sin ánimo de lucro”.

Iannazzo dijo en el sitio web de su empresa: “En marzo de 2019, Jim Iannazzo fue reconocido por Barron’s como uno de los ‘America’s Top 1,200 Advisors: State by State’ por quinto año consecutivo. Jim también fue incluido en la lista de Forbes de los “Mejores asesores de riqueza en el estado de 2019 por segundo año consecutivo”. Dijo en el sitio: “Es gratificante traer a los clientes mi experiencia y energía. Algunos clientes tienen acciones concentradas y necesitan diversificar su cartera. Los dueños de negocios pueden querer opiniones sobre una estrategia de salida. Otros quieren transferir responsablemente la riqueza a sus hijos. Cada cliente tiene una necesidad específica y reside en una etapa diferente de riqueza. Disfruto ayudando a las personas a anticipar, identificar y lograr metas significativas, brindándoles valor que se extiende más allá de la gestión patrimonial ordinaria”.

5. Iannazzo fue acusado de 1 delito grave y 2 delitos menores y liberado en espera de una comparecencia ante el Tribunal Superior del Estado de Connecticut el 7 de febrero de 2022

Subject Arrested in Robeks Disorderly Incident… https://t.co/75qUbOHe0X — Fairfield Police, CT (@FPDCT) January 23, 2022

La policía de Fairfield dijo en un comunicado que James Iannazzo recibió una fecha de comparecencia ante el tribunal del 7 de febrero de 2022 en el Tribunal Superior de Bridgeport y fue liberado. El cargo de intimidación en segundo grado por intolerancia o parcialidad es un delito grave de clase D. De acuerdo con la ley estatal de Connecticut, un delito grave de clase D se castiga con de 1 a 5 años de prisión y una posible multa de hasta $5,000.

Iannazzo también fue acusado de delito menor de allanamiento de morada en primer grado, que es un delito menor de clase A. Según la ley de Connecticut, un delito menor de clase A se castiga con hasta un año de prisión y una multa de hasta $1,000. Iannazzo también fue acusado de alteración del orden público en segundo grado, que es un delito menor de clase B. La ley de Connecticut dice que un delito menor de clase B se castiga con hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta $1,000.

No se supo de inmediato si Iannazzo contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre y Heavy no pudo contactarlo para que diera su versión. Iannazzo no ha hecho una declaración pública sobre su arresto o el video viral. Robeks tampoco ha comentado todavía. Cuando se le preguntó en Twitter por qué no se presentó ningún cargo de asalto, la policía de Fairfield respondió: “El estatuto de asalto de CT requiere que el acusado cause lesiones, lo que en este caso no ocurrió”.