Mujer desaparecida es hallada muerta en un puerto: Tara Savannah Payne

El cuerpo sin vida de una mujer de Maryland fue encontrado por parte de las autoridades locales en un puerto de Baltimore.

La mujer fue identificada como Tara Savannah Payne, de 26 años de edad, residente de Ocean City en Maryland.

CBS Baltimore reveló que Payne fue reportada como desaparecida desde el pasado martes 23 de marzo después de ser vista por última vez en horas de la mañana en O’Donnell Street, una calle muy transitada en el vecindario de Canton en Baltimore.

The New York Post reportó que Tara Savannah Payne fue encontrada muerta en en el agua de un puerto ubicado en la cuadra 1200 de Dockside Circle, cerca del vecindario de Canton, en horas de la tarde del jueves 25 de marzo.

El medio de comunicación agregó que el cuerpo de Payne será sometido a una autopsia para determinar la causa de su lamentable muerte.

#BREAKING Relative to the investigation of missing person, Tara Savannah Payne, her remains have been located in the water just off Dockside Circle.

Recovery efforts are ongoing. Her remains will be transported to the Medical Examiner’s office where an autopsy will be performed pic.twitter.com/AIVcHzgczU — Rachael Cardin (@RachaelCardin) March 25, 2021

El padre de la joven, un ex bombero de Baltimore, declaró que conoce muy bien el lugar en donde fue encontrada su hija, esto debido a que en múltiples ocasiones formó parte de tareas de rescate en esa área.

“Para mí es surrealista estar en el mismo lugar en donde rescaté a tantas personas y ayudé a llevarlas a casa”, aseguró Jimmy Payne.

Our hearts go out to retired #BMORESBravest Captain Payne, his family, and all who grieve the loss of Savannah Payne. pic.twitter.com/Yst2zs5LqH — Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) March 25, 2021

La víctima se desempeñaba como trabajadora de dos bares en Maryland, uno ubicado en Ocean City y el otro en Annapolis, tal y como informó The New York Post.

El Departamento de Policía de Maryland dio a conocer que las investigaciones en relación a la muerte de Payne siguen en curso, pero por lo momentos no existe ningún tipo de información adicional que puedan proporcionar a los medios de comunicación que han dado un seguimiento al caso.

Tara Savannah Payne desapareció después de la celebración de su cumpleaños

Update: BPD now says Savannah Payne may have fallen into water off of Boston Street. BPD’s marine unit here in The Moorings community, divers in water. 26yo Savannah Payne went missing early Tuesday morning in #Canton after going out for birthday celebration. @FOXBaltimore pic.twitter.com/htOP1Yio3Y — Keith Daniels Fox45 (@KeithDFox45) March 24, 2021

De acuerdo con FOX Baltimore, Tara Savannah Payne se encontraba celebrando su cumpleaños en un bar de Canton Square en horas de la noche del lunes 22 de marzo, poco tiempo antes de su misteriosa desaparición.

Un testigo que se encontraba en el bar declaró a FOX Baltimore que vio a Payne en compañía de sus amigos en una actitud completamente normal y en un ambiente de celebración.

The New York Post mencionó que la desaparición de la joven ocurrió justo después de que ella se separó de sus amigos tras concluir las celebraciones por su cumpleaños.

Los familiares de la víctima la describieron como una persona amorosa

Savannah Payne’s dad shared these photos with @wjz – says the family is hopeful and the situation for the dad is ‘too surreal.’ pic.twitter.com/fuF2Vodpjj — Rachael Cardin (@RachaelCardin) March 25, 2021

Jimmy Payne, padre de Tara Savannah Payne, aseguró que su hija era una persona muy amorosa: “Todos la amaban y ella amaba a todos. Savannah era una persona muy generosa, ella realmente era una buena chica”.

Payne también se pronunció sobre la investigación que se está realizando por la desafortunada muerte de su hija: “En cuanto a la investigación, no creo que esté concluida. Nos alegra que nos trajeran a Savannah a casa. Estamos agradecidos con la comunidad, con la cantidad de gente de Canton y la ciudad que nos ayudó a todos y trajo un cierre. Agradecemos una vez más a la familia de bomberos, a la policía y a todas las familias que han permanecido unidas”.