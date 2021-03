Adolescente mató a joven y cuerpo apareció en un auto: Curtis Mason Smith

El cuerpo sin vida de un adolescente de Maryland fue encontrado en el interior de un automóvil, después de haber sido reportado como desaparecido por parte de sus familiares.

La víctima fue identificada como Curtis Mason Smith, de 19 años de edad, residente de Frederick, Maryland.

WUSA 9 reveló que la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick dio a conocer que Smith fue encontrado sin vida en la parte trasera de un automóvil en una propiedad abandonada en Runnymeade Drive en el Condado de Frederick durante horas de la tarde del domingo, 21 de marzo.

