Mujer demanda a su esposo por no bañarse

El pasado 5 de febrero de 2024 un hecho inédito se hizo viral en las redes sociales. Una mujer de Turquía instauró ante el 19º Tribunal de Familia de Ankara, una demanda de divorcio y pidió una gran indemnización por tener que soportar el mal olor de su esposo.

La mujer identificada por los medios solo como AY, argumentó a través de su abogado que a su pareja CY, no le gustaba bañarse, que lo hacía cada siete o diez días, que no se cambiaba la ropa y olía constantemente a sudor. Para completar AY dijo que tenía mal aliento pues se cepillaba los dientes solo una o dos veces por semana. Indicó que su esposo no se preocupaba en lo más mínimo por su higiene personal y esto había llevado a que la convivencia se tornara insostenible.

“El motivo en el caso de divorcio que presentamos para nuestro cliente fue que la otra parte no prestó atención a la higiene personal”, expresó el abogado de la mujer en la corte, Senem Yılmazel, según El Tiempo.

Agregando que, según La FM: “Si la vida compartida se vuelve insoportable debido al comportamiento, la otra parte tiene derecho a presentar una demanda”

Algo que impactó el día de la diligencia legal, fue el hecho que los propios amigos de la pareja y compañeros de trabajo de CY, sirvieran como testigos a la agobiada mujer, quienes declararon a su favor diciendo al juez que su amigo olía muy desagradable, tenía mal olor, que nadie lo soportaba, y que siempre lo veían de seguido vistiendo la misma ropa.

Los colegas del lugar de trabajo del acusado acudieron al tribunal como testigos. Dijeron que olía a sudor mientras trabajaba y vestía la misma ropa durante cinco días seguidos», explicó al periódico Sabah, de acuerdo con Playground.

El fallo final y que quedó en firme por parte del tribunal regional de justicia y la Corte Suprema de Apelaciones fue de sentenciar el divorcio y de conceder a la mujer el pago de $16.500 dólares como contraprestación por tener que soportar la mala higiene de su cónyuge.

La historia algo bizarra, de inmediato levantó en los internautas toda clase de comentarios en los que justificaban como causal de separación un hecho como estos.

“Es un buen motivo”, “Sí se merece el dinero, qué horror aguantar el olor feo de tu pareja”, “Apuesto que ella le pidió que mejorara su higiene y él no quiso jaja yo también lo hubiera demandado”, “Para nada exagerado”, “Qué oso el señor que no se baña, hubieran puesto su nombre para quemarlo jaja”, “Muy de acuerdo con la demanda, pero estuvo raro que se casara con él si su higiene era pésima” y “Adoro los finales felices”, fueron algunos comentarios, según Univision.

¿Es causa de divorcio el mal olor y la falta de higiene?

Según Clarín

, en el derecho civil turco, se contempla como causales de divorcio dos categorías para hacerlo. Existen las razones especiales y las razones generales, esta última incluye todas las razones que hacen la vida insoportable para una o ambas partes, y fue a la que apeló AY y su defensa, el mal olor de su esposo.

