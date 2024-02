Murió Toby Keith: ¿Cuántos hijos tuvo?

Al cantante de country Toby Keith, fallecido a los 62 años, le sobreviven tres hijos: un hijo y dos hijas.

También le sobrevive su esposa, Tricia Lucas, con quien se casó en 1984.

Keith falleció el pasado 5 de febrero, según un comunicado de X en su página oficial. Cuando murió, el patrimonio neto de Keith se estimaba en 400 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Esto es lo que necesita saber sobre los hijos de Toby Keith:

Keith murió rodeado de su unida familia, según el comunicado oficial.

“Toby Keith falleció pacíficamente anoche, 5 de febrero, rodeado de su familia. Luchó su lucha con gracia y coraje. Por favor respete la privacidad de su familia en este momento”, decía el comunicado.

Keith estaba luchando contra el cáncer de estómago desde el otoño de 2021.

Cuando Keith conoció a su esposa Tricia Lucas mientras tocaba en bandas de bares y trabajaba en campos petroleros en 1981, informó la revista People.

Se casaron tres años después, según People.

Según The Boot, cuando Lucas conoció a Keith ella ya tenía una hija, Shelley, que sólo tenía 1 año.

The Boot informó que Keith adoptó a Shelley.

La pareja tendría dos hijos más, informó Boot.

Eran una hija, Krystal Keith, y un hijo, Stelen Keith Covel (Covel era el verdadero apellido de Keith).

Según la revista People, Stelen nació en 1997 y Krystal nació en 1985.

La página de Instagram de Krystal Keith la describe como “cantante/compositora”. Mamá. Esposa. Maestro artesano. Fabricado en Oklahoma. @showdognash artista de grabación”.

Krystal Keith escribió una larga oda a su padre en su página de Instagram. Ella escribió,

Él me ha enseñado todo, incluso cosas que mi mamá se esforzó por DESENSEÑAR. Ha sido mi ICON desde el día 1 y en los últimos 6 meses ha sido honrado no con uno sino con 2 premios Icon por el trabajo al que dedicó su vida. Me encanta que esté recibiendo reconocimiento no sólo como MI ícono, sino como un ícono para la industria musical y los fanáticos. La mayoría de la gente sabe que es un cantante de country, pero lo que quizás no sepas es que también es uno de los compositores más prolíficos del mundo, no solo de música country, y no escribe para otros artistas. Si te tomaras el tiempo de conocer sus estadísticas, te dejarían boquiabierto. Ha escrito casi un puñado de los cientos de canciones que ha lanzado en los últimos 30 años, con más de 69 sencillos de radio, 65 de los cuales llegaron a las listas, eso es INaudito, y mucho menos 30 de ellos fueron número uno con muchos más top 5 y top 10. golpes. Se mantuvo firme y creó una carrera legendaria e ICÓNICA contra todo pronóstico y superando todo tipo de NO. No podría estar más orgulloso y asombrado de él ❤️❤️❤️