Mujer asesinó a su hijo para cobrar seguro de vida: Ashley Marks

Una mujer de Texas, identificada como Ashley Marks, de 25 años, fue arrestada después de presuntamente haber asesinado a su hijo de 6 años con una mezcla letal de drogas para cobrar el dinero de una póliza de seguro de vida.

The New York Post reveló que las autoridades policiales arrestaron a Marks durante el pasado miércoles 31 de marzo por un cargo de homicidio capital en relación con la muerte por sobredosis de su hijo Jason Sánchez-Marks en el mes de junio de 2020.

De acuerdo con el sitio web KHOU 11, Ashley Marks mató intencionalmente a su hijo al darle una dosis de metanfetamina y múltiples medicamentos de venta libre. La prueba de toxicología también precisó que el menor tenía cocaína en su sistema.

“Creo que envenenó a su hijo para cobrar dos pólizas de seguro de vida que adquirió para el niño un mes antes de su muerte”, aseguró Gilbert Sawtelle, Fiscal de la Oficina del Distrito del Condado de Harris.

🚨 BREAKING: Ashley Marks, 25, has been charged with capital murder in the death of her son, Jason Sanchez-Marks, days before his 7th birthday. A charging document says she administered toxic levels of several drugs to the child. pic.twitter.com/hO9IqIawAg

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) April 1, 2021